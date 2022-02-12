Как изменились 20+ звездных пар, которые вместе прошли огонь, воду и медные трубы и с годами стали только краше

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Брак — дело непростое. Чтобы прожить долгие и счастливые годы вместе, людям требуется идти на уступки, находить компромисс и не терять себя в этих отношениях. Однако если любишь человека, то каждый год с ним становится настоящим подарком. Многие звезды доказали это на своем примере, и их многолетние отношения не могут не вдохновлять.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как изменились звездные пары, которые прожили вместе много лет.

1. Мэри Стинберджен и Тед Дэнсон. В браке 26 лет

2. Марк Руффало и Санрайз Койни. В браке 21 год

3. Кристофер Уокен и Джорджанн Уокен. В браке 53 года

4. Аннетт Бенинг и Уоррен Битти. В браке 30 лет

5. Эми Адамс и Даррен ле Галло. Вместе 20 лет

6. Дензел Вашингтон и Полетта Вашингтон. Вместе 38 лет

7. Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит. Вместе 25 лет

8. Том Хэнкс и Рита Уилсон. В браке 34 года

9. Мишель Пфайффер и Дэвид Эдвард Келли. В браке 28 лет

10. Джефф Бриджес и Сьюзен Гестон. В браке 44 года

11. Стинг и Труди Стайлер. В браке 29 лет

12. Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард. Вместе 20 лет

13. Сет Роген и Лорен Миллер. Вместе 18 лет

14. Тина Тернер и Эрвин Бах. Вместе 36 лет

15. Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан. В браке 33 года

16. Элизабет Бэнкс и Макс Хандельман. В браке 18 лет

17. Виола Дэвис и Джулиус Теннон. В браке 18 лет

18. Брайан Крэнстон и Робин Дирден. В браке 32 года

19. Джоэл Макхейл и Сара Уильямс. В браке 25 лет

20. Марк Уолберг и Риа Дарем. Вместе 20 лет

21. Стив Карелл и Нэнси Карелл. В браке 26 лет

22. Брук Шилдс и Крис Хенчи. В браке 20 лет