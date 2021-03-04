Как изменились 20 звезд с тех пор, как проснулись знаменитыми
Иногда мы испытываем сильное желание кардинально изменить свою внешность: покрасить волосы в другой цвет или даже полностью преобразиться. А вот знаменитости обновляют свой облик постоянно. Например, набирают вес для роли или омолаживаются. Когда мы видим их на экране, нам кажется, что они не стареют. Но на самом деле звездам тоже приходится вступать в схватку с неумолимым временем.
Мы в AdMe.ru обратились к интернету, чтобы посмотреть, как изменились с годами наши кумиры. Некоторых из них стало сложно узнать, другие же выглядят так, будто нашли магический источник вечной молодости.
1. Меган Фокс
2. Донателла Версаче
3. Софи Лорен
4. Роберт Дауни — младший
5. Кэти Гриффин
6. Генри Кавилл
7. Мелани Гриффит
8. Джастин Бибер
9. Дайана Росс
10. Зендая
11. Джек Николсон
12. Джеймс Спейдер
13. Лиа Томпсон
14. Молли Рингуолд
15. Дебби Гибсон
16. Дастин Хоффман
17. Барбра Стрейзанд
18. Билл Мюррей
19. Чеви Чейз
20. Майкл Китон
Изменения чьего облика впечатлили вас больше всего? Каких еще знаменитостей стоит добавить в этот список?
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