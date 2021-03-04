Как изменились 20 звезд с тех пор, как проснулись знаменитыми

Иногда мы испытываем сильное желание кардинально изменить свою внешность: покрасить волосы в другой цвет или даже полностью преобразиться. А вот знаменитости обновляют свой облик постоянно. Например, набирают вес для роли или омолаживаются. Когда мы видим их на экране, нам кажется, что они не стареют. Но на самом деле звездам тоже приходится вступать в схватку с неумолимым временем.