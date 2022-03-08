Как изменились 20+ красоток и красавцев, чьи лица когда-то были признаны наиболее привлекательными

С 1990 года платформа TC Candler выпускает свой рейтинг «100 самых красивых лиц» (The 100 Most Beautiful Faces). Конечно, как и любой субъективный рейтинг, он не раз подвергался критике, но все же именно этот список считается наиболее популярным и престижным. В конце 2019 года TC Candler опубликовал рейтинг «Топ-30 самых красивых женских и мужских лиц десятилетия», куда вошли многие звезды: артисты, модели и музыканты.