Как изменились 20+ красоток и красавцев, чьи лица когда-то были признаны наиболее привлекательными
С 1990 года платформа TC Candler выпускает свой рейтинг «100 самых красивых лиц» (The 100 Most Beautiful Faces). Конечно, как и любой субъективный рейтинг, он не раз подвергался критике, но все же именно этот список считается наиболее популярным и престижным. В конце 2019 года TC Candler опубликовал рейтинг «Топ-30 самых красивых женских и мужских лиц десятилетия», куда вошли многие звезды: артисты, модели и музыканты.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как изменились лица главных красавиц и красавцев за последние несколько лет.
Эмилия Кларк
Зейн Малик
Камилла Белль
Арми Хаммер
Марион Котийяр
Уильям Леви
Хлоя Грейс Морец
Шон Мендес
Лупита Нионго
Гарри Стайлз
Ана де Армас
Дженсен Эклс
Сара Гадон
Александр Скарсгард
Галь Гадот
Генри Кавилл
Сара Ларссон
Джейми Дорнан
Александра Даддарио
Михил Хёйсман
Тэмсин Эгертон
Диего Бонета
Фрида Пинто
Майкл Фассбендер
Джейсон Момоа
А кого из предложенного списка вы бы назвали самым красивым среди мужчин и среди женщин?
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