Как изменились 20 кинопар, за чьей химией на экране нам посчастливилось наблюдать не раз

В Голливуде есть такие актеры и актрисы, от которых, стоит им только появиться в одном кадре, летят настоящие искры. Поэтому совсем неудивительно, что порой режиссеры и продюсеры предпочитают не «наигрывать» новый тандем, а довериться дуэту, в химию которых зрители однажды (а то и дважды) уже поверили.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, кому из актеров доводилось изображать сладкую парочку на экране более одного раза и как они изменились с тех самых пор.

Том Хэнкс и Мег Райан

Том Хэнкс и Мег Райан снимались вместе также в картине 1993 года «Неспящие в Сиэтле».

Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй

Ченнинг Тейтум и Дженна Дуан

Клайв Оуэн и Джулия Робертс

Пол Радд и Риз Уизерспун

Брэд Питт и Кейт Бланшетт

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Киану Ривз и Шарлиз Терон

Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор снимались вместе также в картине 2004 года «50 первых поцелуев».

Джейсон Сигел и Эмили Блант

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Райан Гослинг и Эмма Стоун снимались вместе также в картине 2013 года «Охотники на гангстеров».

Том Круз и Кэмерон Диас

Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон

Ричард Гир и Джулия Робертс

Киану Ривз и Сандра Буллок

Пол Радд и Дженнифер Энистон

Том Хэнкс и Джулия Робертс

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет