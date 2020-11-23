Как изменились 20 кинопар, за чьей химией на экране нам посчастливилось наблюдать не раз
В Голливуде есть такие актеры и актрисы, от которых, стоит им только появиться в одном кадре, летят настоящие искры. Поэтому совсем неудивительно, что порой режиссеры и продюсеры предпочитают не «наигрывать» новый тандем, а довериться дуэту, в химию которых зрители однажды (а то и дважды) уже поверили.
Мы в AdMe.ru задались целью узнать, кому из актеров доводилось изображать сладкую парочку на экране более одного раза и как они изменились с тех самых пор.
Том Хэнкс и Мег Райан
Том Хэнкс и Мег Райан снимались вместе также в картине 1993 года «Неспящие в Сиэтле».
Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй
Ченнинг Тейтум и Дженна Дуан
Клайв Оуэн и Джулия Робертс
Пол Радд и Риз Уизерспун
Брэд Питт и Кейт Бланшетт
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс
Киану Ривз и Шарлиз Терон
Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон
Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор
Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор снимались вместе также в картине 2004 года «50 первых поцелуев».
Джейсон Сигел и Эмили Блант
Райан Гослинг и Эмма Стоун
Райан Гослинг и Эмма Стоун снимались вместе также в картине 2013 года «Охотники на гангстеров».
Том Круз и Кэмерон Диас
Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон
Ричард Гир и Джулия Робертс
Киану Ривз и Сандра Буллок
Пол Радд и Дженнифер Энистон
Том Хэнкс и Джулия Робертс
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
Какой из актерских тандемов вам нравится больше всего? Хотели бы вы снова увидеть их на одном экране?