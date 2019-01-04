Как изменились 20+ актеров из фильмов, которые мы обычно смотрим на Новый год

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Новый год — один из самых любимых многими праздников. В эти дни, наполненные волшебством, мы встречаемся с родными и близкими, получаем подарки и, конечно же, смотрим новогодние фильмы. Традиционным для большинства стал просмотр ленты «Один дома». Ну а кто-то предпочитает освежить в памяти «Плохого Санту». Другие делают выбор в пользу советских кинолент. А задавались ли вы вопросом, как сейчас выглядят актеры, которые нам полюбились в этих картинах?

Редакция AdMe.ru готова предложить вам подборку, в которой можно проследить трансформацию героев из наших любимых фильмов, ассоциирующихся с Новым годом и Рождеством.

«Один дома»: Маколей Калкин

Год выхода фильма: 1990 В 1990-х Маколей Калкин был едва ли не самым популярным актером-ребенком. В 2012 году он основал рок-группу The Pizza Underground, которая распалась в 2018-м. Сегодня его не так часто можно увидеть на экранах. Последняя работа Маколея — рождественская реклама Google Assistant, где были повторены культовые сцены из фильма «Один дома».

«Один дома»: Девин Д. Рэтрей

Год выхода фильма: 1990 Слава к Девину Д. Рэтрею пришла после выхода фильма «Один дома». Сегодня он играет второстепенные роли. Одной из последних его заметных работ стал триллер «Лифт» (2011), где он перевоплотился в менеджера, застрявшего с 8 незнакомцами в лифте.

«Один дома»: Кэтрин О’Хара

Год выхода фильма: 1990 Сегодня Кэтрин О’Хара — успешный сценарист и режиссер. Не забывает она и об актерстве. Так, ее последней заметной работой стала роль доктора в сериале Netflix «33 несчастья».

«Один дома»: Джон Херд

«Один дома»: Джо Пеши

Год выхода фильма: 1990 До съемок в «Один дома» Джо Пеши успел засветиться в нескольких картинах Мартина Скорсезе и даже получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Славных парнях». На 2019 год намечена премьера драмы «Ирландец», в которой он сыграл одну из главных ролей, а режиссером стал все тот же Скорсезе.

«Один дома»: Дэниел Стерн

Год выхода фильма: 1990 Более всего Дэниел Стерн известен в США как актер-комик. Его последняя работа — триллер «Три дня на побег», после чего он ушел из мира кино. У актера есть сын, который является сенатором штата Калифорния.

«Гринч — похититель Рождества»: Тейлор Момсен

Год выхода фильма: 2000 В 2007 году Тейлор Момсен сыграла в сериале «Сплетница», а в 2011-м заявила о завершении актерской карьеры. Сегодня Момсен — успешный музыкант. В 2009 году она основала группу The Pretty Reckless, в составе которой выступает и сегодня.

«Рождественская история»: Питер Биллингсли

Год выхода фильма: 1983 Сегодня 47-летнего Питера Биллингсли редко можно увидеть на экране, все чаще он появляется по ту его сторону, выступая в качестве исполнительного продюсера и режиссера.

«Эльф»: Зоуи Дешанель

Год выхода фильма: 2003 Последняя работа Зоуи Дешанель — финальный сезон сериала «Новенькая» (2017). Сегодня она не очень активно снимается, так как все свое время старается посвящать воспитанию сына.

«Чарли и шоколадная фабрика»: Джонни Депп

Год выхода фильма: 2005 Последние работы 3-кратного номинанта на премию «Оскар» Джонни Деппа — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и «Ричард прощается».

«Чарли и шоколадная фабрика»: Фредди Хаймор

Год выхода фильма: 2005 Фредди Хаймор появился в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» во многом благодаря рекомендации Джонни Деппа, который был поражен игрой Фредди в «Волшебной стране». Сегодня Хаймор довольно востребован в мире кино. Его самая запоминающаяся работа на данный момент — главная роль в сериале «Хороший доктор» (2017).

«Чарли и шоколадная фабрика»: Анна-София Робб

«Чудо на 34-й улице»: Мара Уилсон

Год выхода фильма: 1994 Спустя несколько лет после съемок в фильме «Чудо на 34-й улице» Маре Уилсон поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». С 2000 года она не снимается, сейчас пишет книги. Ее же авторству принадлежит статья «Семь причин, почему дети-актеры сходят с ума».

«Плохой Санта»: Билли Боб Торнтон

Год выхода фильма: 2003 На главную роль в «Плохом Санте» претендовали Джек Николсон и Билл Мюррей, однако выбор режиссера пал на Билли Боба Торнтона. Сегодня он довольно востребован в мире кино. Его самые яркие последние работы — в сериалах «Фарго» (2014), «Голиаф» (2016), в фильме «Лондонские поля» (2018).

«Плохой Санта»: Бретт Келли

Год выхода фильма: 2003 25-летнего Бретта Келли, так же как и Билли Боба Торнтона, можно увидеть в «Плохом Санте — 2» (2016). Сегодня он все чаще появляется во второстепенных ролях.

«Кудряшка Сью»: Элисон Портер

Год выхода фильма: 1991 Сегодня исполнительница главной роли в фильме «Кудряшка Сью» больше известна как певица. В 2016 году она стала победительницей американской версии проекта «Голос».

«Кудряшка Сью»: Джеймс Белуши

Год выхода фильма: 1991 Джеймс Белуши продолжает свою успешную карьеру, начатую в 1980-х. Его можно увидеть в сериале «Твин Пикс: Возвращение» (2017) и в фильме «Колесо чудес» (2017).

«Неспящие в Сиэтле»: Росс Мэлинджер

Год выхода фильма: 1993 Всего с участием Росса Мэлинджера вышло более 20 картин. Сейчас 34-летний молодой человек не снимается. Он женат, до 2009 года работал менеджером в автомобильном салоне. Чем Росс Мэлинджер занимается сегодня, выяснить не удалось.

«Неспящие в Сиэтле»: Том Хэнкс

Бонус

«Новогодние приключения Маши и Вити»: Наталья Симонова

Год выхода фильма: 1975 После окончания школы Наталья Симонова поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Проучившись там несколько лет, она поняла, что актерство — это не ее, и перешла на философский факультет. Сегодня она замужем и воспитывает 3 детей.

«Новогодние приключения Маши и Вити»: Юрий Нахратов

Год выхода фильма: 1975 Юрий Нахратов окончил Ленинградский военно-механический институт. Живет в Санкт-Петербурге, работает в компьютерной фирме.

«Чародеи»: Анна Ашимова

Год выхода фильма: 1982 Анна Ашимова снялась только в «Чародеях». После окончания школы поступила в Государственную академию управления на факультет экономической информатики. Сегодня Анна замужем и воспитывает сына Александра.

«Морозко»: Наталья Седых

Год выхода фильма: 1964 Последняя кинематографическая работа Натальи Седых — роль доктора в фильме «Перемирие» (2010). С 1990 по 2006 год она играла на сцене театра «У Никитских ворот». Принимает участие в различных фестивалях и телевизионных съемках.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — Ольга Науменко

Год выхода фильма: 1975 Ольгу Науменко можно увидеть в фильмах «Опасные связи» и «Сердце женщины». Играет на сцене московского «Гоголь-центра» (спектакли «Идиоты», Обыкновенная история«, «Персона»).