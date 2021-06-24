Как изменились 17 актеров популярных фильмов, на которых выросло не одно поколение детей
Несмотря на отсутствие уже привычных спецэффектов, советские фильмы для детей до сих пор смотрятся на одном дыхании. Добрые, красивые и захватывающие истории вызывают приступы ностальгии у родителей и увлекают на час-другой современных детей.
Мы в AdMe.ru — большие поклонники старых фильмов, поэтому решили вспомнить любимых героев и посмотреть, как актеры, которые их играли, изменились за это время.
Марина Неелова, «Принц и нищий» (25 лет и 74 года)
Людмила Хитяева, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (31 год и 90 лет)
Владимир Конкин, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (30 и 69 лет)
Елена Метелкина, «Гостья из будущего» (31 год и 64 года)
Наталья Попова, «Двенадцать месяцев» (23 года и 69 лет)
Инна Чурикова, «Морозко» (21 год и 77 лет)
Алексей Литвинов, «Старик Хоттабыч» (12 лет и 73 года)
Елена Проклова, «Снежная королева» (13 и 67 лет)
Вячеслав Цюпа, «Снежная королева» (11 лет и 63 года)
Марина Зудина, «После дождичка, в четверг...» (20 и 55 лет)
Марина Яковлева, «После дождичка, в четверг...» (26 и 60 лет)
Александра Захарова, «Убить дракона» (26 и 57 лет)
Марианна Вертинская, «Город мастеров» (22 года и 77 лет)
Вера Новикова, «Ослиная шкура» (24 и 62 года)
Сергей Проханов, «Усатый нянь» (26 и 68 лет)
Елена Санаева, «Приключения Буратино» (33 года и 75 лет)
Дмитрий Иосифов, «Приключения Буратино» (10 лет и 54 года)
А какие из этих советских фильмов вы особенно любите?
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