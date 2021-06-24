Как изменились 17 актеров популярных фильмов, на которых выросло не одно поколение детей

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Несмотря на отсутствие уже привычных спецэффектов, советские фильмы для детей до сих пор смотрятся на одном дыхании. Добрые, красивые и захватывающие истории вызывают приступы ностальгии у родителей и увлекают на час-другой современных детей.

Мы в AdMe.ru — большие поклонники старых фильмов, поэтому решили вспомнить любимых героев и посмотреть, как актеры, которые их играли, изменились за это время.

Марина Неелова, «Принц и нищий» (25 лет и 74 года)

Людмила Хитяева, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (31 год и 90 лет)

Владимир Конкин, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (30 и 69 лет)

Елена Метелкина, «Гостья из будущего» (31 год и 64 года)

Наталья Попова, «Двенадцать месяцев» (23 года и 69 лет)

Инна Чурикова, «Морозко» (21 год и 77 лет)

Алексей Литвинов, «Старик Хоттабыч» (12 лет и 73 года)

Елена Проклова, «Снежная королева» (13 и 67 лет)

Вячеслав Цюпа, «Снежная королева» (11 лет и 63 года)

Марина Зудина, «После дождичка, в четверг...» (20 и 55 лет)

Марина Яковлева, «После дождичка, в четверг...» (26 и 60 лет)

Александра Захарова, «Убить дракона» (26 и 57 лет)

Марианна Вертинская, «Город мастеров» (22 года и 77 лет)

Вера Новикова, «Ослиная шкура» (24 и 62 года)

Сергей Проханов, «Усатый нянь» (26 и 68 лет)

Елена Санаева, «Приключения Буратино» (33 года и 75 лет)

Дмитрий Иосифов, «Приключения Буратино» (10 лет и 54 года)