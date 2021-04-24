Как изменились 17 актеров, которых 10–20 лет назад знала вся страна

Вряд ли есть люди, которые в конце 90-х — начале 2000-х не смотрели отечественные сериалы. Кому-то нравились «Улицы разбитых фонарей» и «Каменская», кто-то предпочитал мелодрамы или ситкомы. У каждого сериала была своя аудитория, знающая наизусть имена актеров и все перипетии сюжета. И мы бы, наверное, никогда не поверили, что наши любимые звезды через 10–20 лет перестанут появляться на экранах.

Однако по разным причинам так происходит. Некоторые актеры решили сосредоточиться на семье, другие — на работе в театре, третьи переехали или кардинально поменяли род занятий. Как бы то ни было, мы в AdMe.ru решили узнать, как выглядят сейчас те звезды, ради которых мы откладывали все дела и бежали к телевизору.

1. Юлия Маврина

2. Андрей Ильин

3. Анастасия Мельникова

4. Марина Орлова

5. Юлия Пожидаева

6. Аристарх Венес

7. Дарья Волга

8. Виталий Абдулов

9. Ольга Ломоносова

10. Тарас Бибич

11. Сергей Уманов

12. Дарья и Екатерина Носик

13. Лидия Вележева

14. Артем Терехов

15. Ольга Фадеева

16. Оскар Кучера

17. Ирина Лачина