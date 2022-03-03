Как изменились 17 актеров и актрис, которые дарили нам смех и радость в комедиях 2000-х

С начала 2000-х годов прошло 20 лет, но кажется, что это было только вчера. А сегодня мы уже испытываем ностальгию по фильмам и сериалам того времени. Особенное место в наших сердцах занимают артисты кинокомедий, благодаря которым мы смеялись до колик в животе.