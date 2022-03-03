Как изменились 17 актеров и актрис, которые дарили нам смех и радость в комедиях 2000-х
С начала 2000-х годов прошло 20 лет, но кажется, что это было только вчера. А сегодня мы уже испытываем ностальгию по фильмам и сериалам того времени. Особенное место в наших сердцах занимают артисты кинокомедий, благодаря которым мы смеялись до колик в животе.
Мы в AdMe.ru разузнали, как сейчас выглядят актеры и актрисы, блиставшие в комедиях начала XXI века. Некоторые совсем не изменились, а других можно узнать с большим трудом.
Кристиан Клавье (Астерикс, «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“»)
Хезер Матараццо (Лили Московиц, «Дневники принцессы»)
Алан Камминг (Феган Флуп, «Дети шпионов»)
Кристина Эпплгейт (Кристина Монтгомери, «Вид сверху лучше»)
Фрэнки Муниз (Коди Бэнкс, «Агент Коди Бэнкс»)
Крис Такер (Джеймс Картер, «Час пик — 2»)
Джемма Джонс (миссис Джонс, «Дневник Бриджит Джонс»)
Майк Майерс (Остин Пауэрс, «Остин Пауэрс: Голдмембер»)
Дженнифер Лав Хьюитт (Пейдж Коннерс, «Сердцеедки»)
Ниа Вардалос (Тула, «Моя большая греческая свадьба»)
Юджин Леви (отец Джима, «Американский пирог — 2»)
Тони Коллетт (Карла, «В шоу только девушки»)
Роб Шнайдер (Джессика, «Цыпочка»)
Джеки Чан (Чон Ванг, «Шанхайский полдень»)
Лейси Шабер (Гретхен Виннерс, «Дрянные девчонки»)
Джек Блэк (Дьюи Финн, «Школа рока»)
Изабель Нанти (Билайнис, «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»)
А каких комиков начала 2000-х годов вы вспоминаете в первую очередь?
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