AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Как изменились 16 романтических пар из любимых сериалов нашей юности

2110510
4k

В любимых сериалах из юности всегда были пары влюбленных, за отношениями которых мы пристально следили. Искренне радуясь их счастью и сопереживая неудачам, зрители проживали все эти эмоции вместе с своими героями. Прошли годы, и мы решили посмотреть, как бы выглядели парочки из наших любимых мыльных опер, если бы они до сих пор были вместе.

Мы в AdMe.ru поддались ностальгии и решили показать вам, как изменились влюбленные пары из сериалов, которые мы смотрели на одном дыхании.

1. Фиби и Майк, «Друзья»

2. Майкл и Фиона, «Черная метка»

3. Джей Ди и Эллиот, «Клиника»

4. Габриэль и Карлос, «Отчаянные домохозяйки»

5. Хаус и Кадди, «Доктор Хаус»

6. Кэрри и мистер Биг, «Секс в большом городе»

7. Соки и Билл, «Настоящая кровь»

8. Мия и Мануэль, «Мятежный дух»

9. Джесси и Джейн, «Во все тяжкие»

10. Леонард и Пенни, «Теория большого взрыва»

11. Джим и Пэм, «Офис»

12. Дэймон и Елена, «Дневники вампира»

13. Хейли и Элайджа, «Первородные»

14. Мередит и Дерек, «Анатомия страсти»

15. Донна и Дэвид, «Беверли-Хиллз, 90210»

16. Жозе и Бенедикт, «Элен и ребята»

А кто ваша любимая парочка из сериала?

Фото на превью brianaustingreen / Instagram, Beverly Hills, 90210 / Spelling Television, torispelling / Instagram
2110510
4k
Поделиться этой статьёй