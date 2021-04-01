Как изменились 16 романтических пар из любимых сериалов нашей юности

В любимых сериалах из юности всегда были пары влюбленных, за отношениями которых мы пристально следили. Искренне радуясь их счастью и сопереживая неудачам, зрители проживали все эти эмоции вместе с своими героями. Прошли годы, и мы решили посмотреть, как бы выглядели парочки из наших любимых мыльных опер, если бы они до сих пор были вместе.