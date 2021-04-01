Как изменились 16 романтических пар из любимых сериалов нашей юности
В любимых сериалах из юности всегда были пары влюбленных, за отношениями которых мы пристально следили. Искренне радуясь их счастью и сопереживая неудачам, зрители проживали все эти эмоции вместе с своими героями. Прошли годы, и мы решили посмотреть, как бы выглядели парочки из наших любимых мыльных опер, если бы они до сих пор были вместе.
Мы в AdMe.ru поддались ностальгии и решили показать вам, как изменились влюбленные пары из сериалов, которые мы смотрели на одном дыхании.
1. Фиби и Майк, «Друзья»
2. Майкл и Фиона, «Черная метка»
3. Джей Ди и Эллиот, «Клиника»
4. Габриэль и Карлос, «Отчаянные домохозяйки»
5. Хаус и Кадди, «Доктор Хаус»
6. Кэрри и мистер Биг, «Секс в большом городе»
7. Соки и Билл, «Настоящая кровь»
8. Мия и Мануэль, «Мятежный дух»
9. Джесси и Джейн, «Во все тяжкие»
10. Леонард и Пенни, «Теория большого взрыва»
11. Джим и Пэм, «Офис»
12. Дэймон и Елена, «Дневники вампира»
13. Хейли и Элайджа, «Первородные»
14. Мередит и Дерек, «Анатомия страсти»
15. Донна и Дэвид, «Беверли-Хиллз, 90210»
16. Жозе и Бенедикт, «Элен и ребята»
А кто ваша любимая парочка из сериала?
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