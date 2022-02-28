Как изменились 15+ звездных пар с первого выхода на красную дорожку

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман — это лишь малая часть звездных дуэтов, от которых не оторвать глаз. Время меняет и преображает каждого из нас, и знаменитости не исключение. С дебютного выхода в свет многих из них прошли годы, но безграничная любовь и глубокая привязанность этих пар остаются неизменны и видны даже через экран.