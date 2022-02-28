Как изменились 15+ звездных пар с первого выхода на красную дорожку
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман — это лишь малая часть звездных дуэтов, от которых не оторвать глаз. Время меняет и преображает каждого из нас, и знаменитости не исключение. С дебютного выхода в свет многих из них прошли годы, но безграничная любовь и глубокая привязанность этих пар остаются неизменны и видны даже через экран.
Мы в AdMe.ru подготовили 16 коллажей, которые покажут, как с годами менялись наши фавориты.
Эмили Блант и Джон Красински
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас
Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
Виктория и Дэвид Бекхэм
Николь Кидман и Кит Урбан
Кили Шэй Смит и Пирс Броснан
Кристин Тейлор и Бен Стиллер
Эми Адамс и Даррен Ле Галло
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Лусиана Барросо и Мэтт Деймон
Сьюзан Левин и Роберт Дауни — младший
Камила Алвес и Мэттью Макконахи
Бехати Принслу и Адам Левин
Какая из звездных пар вам импонирует больше всего? Почему?
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