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Как изменились 15+ звездных пар с первого выхода на красную дорожку

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман — это лишь малая часть звездных дуэтов, от которых не оторвать глаз. Время меняет и преображает каждого из нас, и знаменитости не исключение. С дебютного выхода в свет многих из них прошли годы, но безграничная любовь и глубокая привязанность этих пар остаются неизменны и видны даже через экран.

Мы в AdMe.ru подготовили 16 коллажей, которые покажут, как с годами менялись наши фавориты.

Эмили Блант и Джон Красински

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Виктория и Дэвид Бекхэм

Николь Кидман и Кит Урбан

Кили Шэй Смит и Пирс Броснан

Кристин Тейлор и Бен Стиллер

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман

Эльза Патаки и Крис Хемсворт

Лусиана Барросо и Мэтт Деймон

Сьюзан Левин и Роберт Дауни — младший

Камила Алвес и Мэттью Макконахи

Бехати Принслу и Адам Левин

Какая из звездных пар вам импонирует больше всего? Почему?

Фото на превью Jason LaVeris / FilmMagic / Getty Images, Alberto E. Rodriguez / Getty Images Entertainment / Getty Images
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