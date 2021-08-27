Как изменились 15+ звезд сериала «Секс в большом городе», который вышел 23 года назад и покорил сердца миллионов

В 1998 году на экраны вышел сериал «Секс в большом городе», который полюбился миллионам зрителей во всем мире и получил множество престижных наград. Неудивительно, что после его окончания создатели решили выпустить 2 полнометражных фильма с теми же героями, а также молодежный приквел под названием «Дневники Кэрри». Также ни для кого не секрет, что в 2021 году началась работа над продолжением оригинального сериала, которое носит название «И просто так...», и в сеть регулярно выкладывают кадры со съемок.