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Как изменились 15+ звезд сериала «Секс в большом городе», который вышел 23 года назад и покорил сердца миллионов

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В 1998 году на экраны вышел сериал «Секс в большом городе», который полюбился миллионам зрителей во всем мире и получил множество престижных наград. Неудивительно, что после его окончания создатели решили выпустить 2 полнометражных фильма с теми же героями, а также молодежный приквел под названием «Дневники Кэрри». Также ни для кого не секрет, что в 2021 году началась работа над продолжением оригинального сериала, которое носит название «И просто так...», и в сеть регулярно выкладывают кадры со съемок.

В ожидании премьера мы в AdMe.ru решили посмотреть, как сегодня выглядят актеры и актрисы, которые радовали нас целых 6 сезонов.

1. Кэрри Брэдшоу — Сара Джессика Паркер

2. Биг — Крис Нот

3. Эйдан Шоу — Джон Корбетт

4. Джек Бергер — Рон Ливингстон

5. Александр Петровский — Михаил Барышников

6. Шарлотта Йорк — Кристин Дэвис

7. Трей Макдугал — Кайл Маклахлен

8. Гарри Голденблатт — Эван Хэндлер

9. Миранда Хоббс — Синтия Никсон

10. Стив Брэйди — Дэвид Эйгенберг

11. Доктор Роберт Лидс — Блэр Андервуд

12. Саманта Джонс — Ким Кэттролл

13. Ричард Райт — Джеймс Ремар

14. Мария Диега Рейес — Сония Брага

15. Джерри «Смит» Джеррод — Джейсон Льюис

16. Стэнфорд Блэтч — Уилли Гарсон

17. Энтони Марантино — Марио Кантоне

18. Наташа Нагинская — Бриджит Мойнахан

А вы смотрели этот сериал? Ждете новых серий или вам кажется, что эта история не нуждается в продолжении?

Фото на превью Sex and the City / HBO, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News, Sex and the City / HBO, davideigenberg / Instagram
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