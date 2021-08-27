Как изменились 15+ звезд сериала «Секс в большом городе», который вышел 23 года назад и покорил сердца миллионов
В 1998 году на экраны вышел сериал «Секс в большом городе», который полюбился миллионам зрителей во всем мире и получил множество престижных наград. Неудивительно, что после его окончания создатели решили выпустить 2 полнометражных фильма с теми же героями, а также молодежный приквел под названием «Дневники Кэрри». Также ни для кого не секрет, что в 2021 году началась работа над продолжением оригинального сериала, которое носит название «И просто так...», и в сеть регулярно выкладывают кадры со съемок.
В ожидании премьера мы в AdMe.ru решили посмотреть, как сегодня выглядят актеры и актрисы, которые радовали нас целых 6 сезонов.
1. Кэрри Брэдшоу — Сара Джессика Паркер
2. Биг — Крис Нот
3. Эйдан Шоу — Джон Корбетт
4. Джек Бергер — Рон Ливингстон
5. Александр Петровский — Михаил Барышников
6. Шарлотта Йорк — Кристин Дэвис
7. Трей Макдугал — Кайл Маклахлен
8. Гарри Голденблатт — Эван Хэндлер
9. Миранда Хоббс — Синтия Никсон
10. Стив Брэйди — Дэвид Эйгенберг
11. Доктор Роберт Лидс — Блэр Андервуд
12. Саманта Джонс — Ким Кэттролл
13. Ричард Райт — Джеймс Ремар
14. Мария Диега Рейес — Сония Брага
15. Джерри «Смит» Джеррод — Джейсон Льюис
16. Стэнфорд Блэтч — Уилли Гарсон
17. Энтони Марантино — Марио Кантоне
18. Наташа Нагинская — Бриджит Мойнахан
А вы смотрели этот сериал? Ждете новых серий или вам кажется, что эта история не нуждается в продолжении?
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