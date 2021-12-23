Как изменились 15 харизматичных актрис, которых мы узнали и полюбили много лет назад

Конец 80-х, 90-е и 2000-е годы подарили нам немало хороших фильмов и сериалов, которые были в новинку и надолго приковывали внимание. Мы следили за перипетиями судьбы главных героев и героинь. Но нередко и второстепенных персонажей играли такие харизматичные актеры и актрисы, что невозможно было оторвать глаз.

Мы в AdMe.ru вспомнили актрис, которые тогда блистали обаянием и красотой, но и сегодня тоже дают фору многим юным звездам. Практически все эти знаменитости в той или иной мере продолжают актерскую карьеру, хотя некоторые снимаются не так часто.

Наталья Щукина: «Интердевочка» (1989) — «Хороший человек» (2020)

Ирина Климова: «Зимняя вишня — 2» (1990) — «Напарницы» (2016)

Анна Назарьева: «Приморский бульвар» (1988) — «Крестная» (2016)

Наталья Негода: «Маленькая Вера» (1988) — «Ван Гоги» (2018)

Ольга Дроздова: «Бандитский Петербург» (2000) — «Легенда о Коловрате» (2017)

Алена Хмельницкая: «Сердца трех» (1992) — «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (2020)

Евгения Крюкова: «Петербургские тайны» (1994) — «Подражатель» (2021)

Дарья Повереннова: «День рождения Буржуя» (1999) — «Наперекор судьбе» (2021)

Елена Ксенофонтова: «Небо и земля» (2004) — «Кухня. Война за отель» (2019)

Эльвира Болгова: «Простые истины» (1999) — «Чужая дочь» (2016)

Александра Флоринская: «Бригада» (2002) — «Война семей» (2019)

Линда Табагари: «Кадетство» (2007) — «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» (2019)

Наталия Фиссон: «Странные мужчины Семеновой Екатерины» (1992) — «Тайны следствия» (2017)

Светлана Рябова: «Ты у меня одна» (1993) — «Незабудки» (2013)

Анна Дубровская: «Хочу вашего мужа» (1992) — «Бомба» (2020)

А вы помните этих актрис?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.