Как изменились 15 актеров, которые сыграли роли второго плана в «Гарри Поттере»

В это трудно поверить, но уже прошло почти 20 лет с момента выхода на экраны первой части саги о Гарри Поттере (да-да, мы тоже чувствуем себя старыми, когда думаем об этом). Благодаря «Гарри Поттеру» мы заново влюбились в магию, а персонажи киносаги показали нам, что не стоит бояться привнести в свою жизнь толику загадочности. Именно поэтому сегодня мы взяли билет в один конец до места под названием «Ностальгия» и посмотрели, как изменились за 2 десятилетия актеры, исполнившие роли второго плана.

Редакция AdMe.ru хочет отдать должное замечательным персонажам Джоан Роулинг, которым, вопреки нашим ожиданиям, было уделено мало экранного времени.

1. Молли Уизли — Джули Уолтерс

Мать Рона Уизли, лучшего друга Гарри Поттера, сыграла одну из самых важных ролей в саге, хотя как персонаж она во многом так и осталась недооцененной. Молли Уизли, возможно, была единственной материнской фигурой в жизни Гарри после смерти его родителей. Ее роль исполнила харизматичная Джули Уолтерс. Актриса также воплотила на экранах еще одну полюбившуюся многим героиню — Рози Маллиган из музыкального фильма «Мамма Mia!».

2. Артур Уизли — Марк Уильямс

Конечно, мы не могли обделить вниманием и Артура Уизли — отца Рона, сотрудника Министерства магии, который исследовал жизнь людей, далеких от магического мира и иногда называемых маглами. Он всегда поддерживал Гарри и относился к нему как к члену своей семьи. Исполнитель его роли актер Марк Уильямс, известный английский комик, также сыграл одну из главных ролей в популярном сериале телеканала BBC «Отец Браун».

3. Флёр Делакур — Клеманс Поэзи

Впервые мы увидели Флёр Делакур в 4-й части саги в качестве участницы Турнира Трех Волшебников от Академии магии Шармбатон. Затем Флёр вышла замуж за старшего брата Рона, Билла Уизли. Французская актриса Клеманс Поэзи, исполнившая ее роль, до сих пор снимается в кино. Среди ее последних работ можно отметить фильм «Довод».

4. Виктор Крам — Станислав Яневский

Как и Флёр Делакур, Виктор Крам был одним из участников Турнира Трех Волшебников. Он также был прославленным игроком в квиддич. Однако, несмотря на все его достижения, многим он больше запомнился неудачной попыткой завоевать сердце Гермионы. Но на самом деле в последний раз он появился в истории на свадьбе Флёр и Билла Уизли. Этого колоритного персонажа сыграл Станислав Яневский, болгарский актер, который после саги о волшебниках снялся в ряде других фильмов. «Сопротивление» — одна из самых известных кинокартин с его участием.

5. Дин Томас — Альфред Энох

С самого первого фильма у Гарри появляется пара выделяющихся из толпы сокурсников, с которыми он пересекается в гостиной Гриффиндора и в стенах школы на протяжении всей саги. Один из них — Дин Томас, которого сыграл Альфред Энох. У актера англо-бразильские корни. С годами его популярность только возросла, особенно после исполнения одной из главных ролей в сериале «Как избежать наказания за убийство». Мы были удивлены, когда узнали, что именно он сыграл друга Гарри Поттера. Он также принял участие в сериалах «Шерлок» и «Падение Трои».

6. Симус Финниган — Девон Мюррей

Симус тоже был одним из сокурсников Гарри, который, несмотря на частые разногласия, поддерживал его на протяжении всей саги. Помимо этого, он был лучшим другом и соседом Дина по комнате. Персонажа сыграл Девон Мюррей. Актер любит проводить свободное время со своими 6 лошадьми.

7. Мадам Олимпия Максим — Фрэнсис де ла Тур

Фрэнсис де ла Тур воплотила образ мадам Максим на большом экране. Олимпия Максим была директором в Академии магии Шармбатон и единственной женщиной, к которой Хагрид проникся теплыми чувствами. В 2006 году актриса получила премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Любители истории». Позже она приняла участие в ленте «Алиса в Стране чудес» и в экранизации от Netflix «Энола Холмс», снятой по мотивам первой части одноименной серии книг Нэнси Спрингер.

8. Помона Стебль — Мириам Маргулис

В Хогвартсе Помона Стебль вела необычную дисциплину — травологию. Она также была деканом факультета Пуффендуй и милой и дружелюбной преподавательницей, к которой всегда можно было обратиться за помощью. Сама исполнительница роли Мириам Маргулис гордится тем, что изучала английскую литературу в Кембриджском университете. Забавный факт: она открыто выразила свою нелюбовь к Ричарду Харрису — актеру, который сыграл Дамблдора в первых двух фильмах.

9. Сивилла Трелони — Эмма Томпсон

Сивилла Трелони преподавала прорицание в Хогвартсе. Именно она предсказала, что Гарри и его соратникам было суждено одержать победу над Тем-Кого-Нельзя-Называть, и произнесла пророчество об избранном. Эту героиню сыграла Эмма Томпсон, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Помимо карьеры, одна из самых известных британских актрис посвящает себя деятельности по решению проблем окружающей среды. Она неоднократно поддерживала кампании, направленные на борьбу с климатическими изменениями, в том числе организованные международной независимой организацией Greenpeace.

10. Аластор «Грозный глаз» Грюм — Брендан Глисон

Среди всех преподавателей Гарри Аластор «Грозный глаз» Грюм был самым эксцентричным. Его неряшливый вид, стеклянный глаз, пренебрежительное отношение к другим и раздражительность служат тому подтверждением. Сам же актер, исполнивший эту роль, имеет довольно приятную внешность и дружелюбный характер, в отличие от своего персонажа. Вне работы он любит играть на мандолине и скрипке. Брендан Глисон снимался во многих фильмах, в том числе в работе режиссера Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».

11. Нарцисса Малфой — Хелен Маккрори

Хелен Маккрори сыграла Нарциссу Малфой, мать Драко Малфоя, заклятого врага Гарри. Несмотря на то, что этой героине уделяется мало экранного времени, она играет важную роль в истории. Нарцисса влияет на судьбы многих персонажей, включая своего сына. Она поддерживала команду Гарри в надежде спасти жизнь Драко. После этой роли Хелен Маккрори приняла участие в нескольких проектах, среди которых телесериал в жанре хоррор-триллера «Страшные сказки».

12. Питер Петтигрю (Хвост) — Тимоти Сполл

Питер Петтигрю, более известный как Хвост, был анимагом, способным превращаться в крысу. Такая особенность позволила ему притворяться домашним животным Рона Уизли в течение нескольких лет. Этот персонаж верой и правдой служил Тому-Кого-Нельзя-Называть. Несмотря на диагноз «лейкемия», поставленный сыгравшему Хвоста актеру Тимоти Споллу в 1996 году, он продолжил карьеру в кино и на телевидении. Одни из последних проектов с его участием — картина «В Бенидорме идет снег» и мультфильм режиссера Ника Парка «Дикие предки».

13. Римус Люпин — Дэвид Тьюлис

Римус Люпин впервые появился в 3-й части «Гарри Поттера» и стал одним из самых запоминающихся и любимых поклонниками саги персонажей. Римус — преподаватель защиты от темных искусств, который научил Гарри вызывать Патронуса и удерживать дементоров на расстоянии. Помимо этого, Люпин был оборотнем и одним из лучших друзей отца Гарри. Исполнивший его роль актер Дэвид Тьюлис также снялся в других известных фильмах. Например, он сыграл Ареса, бога войны, в «Чудо-женщине» и «Лиге справедливости» в 2017 году.

14. Рита Скитер — Миранда Ричардсон

Вы, скорее всего, помните любопытную журналистку, которая всегда находилась в поиске скандальных новостей и освещала их в своей газете или в книгах. Конечно же, это незабываемая Рита Скитер, которую сыграла английская актриса Миранда Ричардсон. С этой героиней было довольно мало сцен, однако она неизменно привлекала к себе внимание своей яркой индивидуальностью и экстравагантной внешностью.

15. Ксенофилиус Лавгуд — Рис Иванс

Еще одним персонажем, сыгравшим не самую большую роль в истории о Гарри Поттере, был отец Полумны Ксенофилиус Лавгуд. Однако вокруг него витала такая мистическая и необычная аура, что он приковывал всеобщее внимание, как только появлялся на экране. Что вы могли не знать об актере, который исполнил эту роль, так это то, что он родился в Хаверфордуэсте и его родной язык — валлийский. При создании сценического имени Рис Иванс ориентировался на валлийское написание своей фамилии (Иванс вместо Эванс). После съемок в «Гарри Поттере» он появился в «Новом Человеке-пауке» и в других фильмах.