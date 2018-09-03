Как изменились 15 актеров из культовых российских сериалов 2000-х (Некоторые со временем стали только лучше)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Прошло более 10 лет с тех пор, как мы наблюдали на экранах за трансформацией дурнушки Кати Пушкаревой, восхищались проницательностью детектива Виолы Таракановой и разбирались в исторических перипетиях «Бедной Насти». Практически для всех актеров, сыгравших свои главные роли в сериалах 2000-х, эти фильмы стали хорошим заделом для будущей карьеры. Некоторые из них изменились, другие же будто пьют эликсир молодости и остаются такими же молодыми, какими были в то время.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку, в которую включила самых ярких актеров начала нового миллениума.

Нелли Уварова — Екатерина Пушкарева, «Не родись красивой»

2005 г. и 2018 г.

На счету Нелли Уваровой десятки ролей в кино и театре. Однако ее самой запоминающейся работой является образ дурнушки Кати Пушкаревой из «Не родись красивой», которая к концу сериала перевоплотилась в настоящую красавицу. Сегодня Нелли продолжает активно сниматься в фильмах. Последняя ее работа — сериал «Адаптация» (2017 — наст. вр.).

Григорий Антипенко — Андрей Жданов, «Не родись красивой»

2005 г. и 2018 г.

Кто бы мог подумать, что место Григория Антипенко в «Не родись красивой» мог занять другой человек? Да, сначала по результатам кастинга на роль президента модного дома был утвержден другой актер, однако продюсеры вовремя изменили свое решение и вновь пригласили Антипенко. После этого проекта на него посыпались всевозможные предложения, а в 2017-м актер снялся в популярных сериалах «Знахарь» и «Торгсин».

Елена Корикова — Анна Платонова, «Бедная Настя»

2003 г. и 2018 г.

Пик карьеры Елены Кориковой пришелся на 2003–2004 годы после выхода на экраны сериала «Бедная Настя». Роль крепостной девушки с трудной судьбой идеально подошла миловидной молодой актрисе. Елена продолжает сниматься, однако сегодня ей достаются лишь второстепенные роли. Неоднократно она принимала участие и в телевизионных проектах.

Даниил Страхов — Владимир Корф, «Бедная Настя»

2003 г. и 2018 г.

Даниил Страхов в сериале «Бедная Настя» сыграл статного красавца барона Владимира Корфа и по совместительству возлюбленного героини Елены Кориковой. Одна из последних работ Даниила — в сериале «Знахарь» (2017 г.), однако его самой запоминающейся ролью после барона Корфа стал молодой Штирлиц в фильме «Исаев» (2009) режиссера Сергея Урсуляка.

Ирина Рахманова — Виола Тараканова, «Виола Тараканова»

2004 г. и 2018 г.

Впервые Ирина Рахманова появилась на экранах в 2000 году, когда сыграла в эпизоде культового «Брата 2». В «Виоле Таракановой» — сериале, который снимался по одноименной серии романов Дарьи Донцовой, Ирине досталась роль неуемной и очень умной сыщицы. Также Рахманова сыграла в фильмах «9 рота» (2005), «Питер FM» (2006), «Вангелия» (2013), «Батальонъ» (2015).

Илья Шакунов — Олег Куприн, «Виола Тараканова»

2004 г. и 2018 г.

В «Виоле Таракановой» Илья Шакунов сыграл симпатичного следователя с Петровки Олега Куприна. Поначалу он испытывал неприязнь к везде сующейся Виоле, однако чуть позже признался, что она может заменить целый штат сыщиков. Свои самые яркие роли, помимо этого фильма, Илья сыграл в сериалах «Каменская 2» (2002), «Монтекристо» (2008), «Григорий Р.» (2014). Ну а последний фильм с его участием «Султан моего сердца» (российско-турецкое производство) вышел в 2018 году.

Александр Носик — Артем Колосов, «Возвращение Мухтара» (1-2 сезон)

2004 г. и 2018 г.

За расследованиями милицейского пса Мухтара и его хозяина оперативника Артема Колосова в 2004-2005 годах следила вся страна. До съемок в этом сериале Александр Носик был довольно известен, а этот проект лишь укрепил его статус. Последние работы с актером вышли в 2017 году (сериалы «Каспий 24», «Торгсин», фильм «Последний шанс»).

Аристарх Венес — Илья Сухомлин, «Кадетство»

2006 г. и 2018 г.

28-летний Аристарх Венес сыграл в сериале «Кадетство», когда ему было 17 лет. Образованный, интеллигентный и с хорошим чувством юмора суворовец Сухомлин (Сухой) сразу же стал любимцем зрительниц. Сегодня Аристарх продолжает активно сниматься в кино и играет в Современном Театре Антрепризы.

Артур Сопельник — Александр Трофимов, «Кадетство»

2006 г. и 2018 г.

Не меньшей популярностью у фанаток сериала пользовался и герой Артура Сопельника — обаятельный Александр Трофимов (Трофим). До «Кадетства» актер снимался в нескольких фильмах, а на этот проект пришел в возрасте 15 лет. После этого был задействован в таких популярных сериалах, как «Ранетки» и «Физрук». В 2012 году он окончил Щукинское училище и продолжает сниматься.

Иван Добронравов — Андрей Леваков, «Кадетство»

2006 г. и 2018 г.

Сын известного актера Федора Добронравова Иван может похвастаться не только ролью Андрея Левакова (Левы) в «Кадетстве», но и участием в таких громких проектах, как «Возвращение» Андрея Звягинцева (2003), «Метод» Юрия Быкова (2015) и «Охота на дьявола» Давида Ткебучавы (2017). В 2018 году он снялся в телесериале «Вольная грамота».

Анна Снаткина — Татьяна Разбежкина, «Татьянин день»

2007 г. и 2018 г.

До того как появиться на экранах в роли Татьяны Разбежкиной в сериале «Татьянин день», Анна Снаткина была задействована в таких фильмах и сериалах, как «Участок» (2003), «Есенин» (2005), «Пушкин. Последняя дуэль» (2006). В «Татьянином дне» актриса сыграла роль честной и слегка наивной провинциалки, влюбленной в ловеласа Сергея Никифорова, которого с блеском воплотил Кирилл Сафонов.

Кирилл Сафонов — Сергей Никифоров, «Татьянин день»

2007 г. и 2018 г.

Можно сказать, что именно роль в «Татьянином дне» принесла Кириллу Сафонову настоящую популярность. После этого он снялся в нескольких десятках фильмов и стал режиссером короткометражки «Четвертый» (2016). Вот уже несколько сезонов Кирилл играет главную роль Джерри Райна в спектакле «Двое на качелях» в театре «Современник».

Иван Моховиков — Кузьма Соколов, «Солдаты»

2004 г. и 2018 г.

Пик популярности Ивана Моховикова приходится на 2004 год, когда на экраны вышел сериал «Солдаты», где он сыграл лейтенанта Кузьму Соколова. До этого актеру предлагали лишь эпизодические роли. Последние работы Ивана — фильм «Отзвук» (2015), сериалы «УГРОза: Трепалов и Кошелек» (2016) и «LOVE IS» (2017).

Алексей Нилов — Андрей Ларин, «Убойная сила»

2000 г. и 2018 г.

Настоящая слава к Алексею Нилову пришла после выхода на экраны сериала «Улицы разбитых фонарей» (1997). Ну а в 2000 году герой актера Андрей Ларин перебрался в «Убойную силу», которая стала спин-оффом «Улиц...». Последние работы Алексея Нилова — сериалы «Наше счастливое завтра» (2016), «Выжить любой ценой» (2017) и «Канцелярская крыса» (2018).

Андрей Федорцов — Василий Рогов, «Убойная сила»

2000 г. и 2018 г.

Первые роли Андрея Федорцова были эпизодическими: «Ты у меня одна» (1993), «Все будет хорошо» (1995) Дмитрия Астрахана и «Брат» (1997) Алексея Балабанова. В 1999-м он снялся в «Улицах разбитых фонарей», а спустя год — в «Особенностях национальной охоты в зимний период» (2000). В «Убойной силе» он сыграл лейтенанта Василия Рогова, который вызывал улыбку у каждого поклонника этого сериала.