Как изменились 14 актеров и актрис, сериалы с которыми мы в юные годы засматривали до дыр
90-е и нулевые подарили нам немало увлекательных сериалов. Мы с нетерпением ждали новые серии «Зачарованных», скупая плакаты и тетрадки с портретами сестер Холливелл. Пытались разгадать загадки острова, на который попали герои ленты «Остаться в живых» и с упоением обсуждали «Тайны Смолвиля».
Мы в AdMe.ru решили вспомнить любимые сериалы и сравнить, как за эти десятки лет изменились известные актеры и актрисы.
Роуз Макгоуэн, «Зачарованные» (1998–2006)
Роуз Макгоуэн стала частью команды в 4-м сезоне, получив роль Пейдж Мэтьюс.
Дженнифер Гарнер, «Шпионка» (2001–2006)
Актриса на протяжении пяти сезонов играла агента ЦРУ Сидни Бристоу.
Джуди Рейес, «Клиника» (2001–2010)
С 1-го по 8-й сезоны Джуди Рейес изображала медсестру Карлу Эспиносу.
Дженнифер Лав Хьюитт, «Говорящая с призраками» (2005–2010)
Дженнифер исполнила главную роль — владелицы антикварного магазина Мелинды Гордон.
Лесли Бибб, «Лучшие» (1999–2001)
Актриса играла самую популярную старшеклассницу — Брук Маккуин.
Брэдли Джеймс, «Мерлин» (2008–2012)
5 сезонов актер исполнял роль Артура Пендрагона, будущего короля Камелота.
Хейден Панеттьер, «Герои» (2006–2010)
В сериале о супергероях актриса играла чирлидера Клэр Беннет.
Эли Лартер, «Герои» (2006–2010)
Эли Лартер исполнила роль сверхсильной Ники Сандерс.
Тиа Каррере, «Охотники за древностями» (1999–2002)
Тиа Каррере играла главную героиню — профессора Сидни Фокс.
Крейг Хорнер, «Легенда об Искателе» (2008–2010)
Актер перевоплотился в храброго Искателя Истины Ричарда Сайфера.
Аннабет Гиш, «Секретные материалы» (1993–2008)
С 8-го по 11-й сезон актриса играла одну из главных героинь — агента Монику Рейес.
Глория Пирес, «Жестокий ангел» (1997–1998)
Глория воплотила на экране главного персонажа — бедную молодую женщину по имени Нисси.
Алессандра Негрини, «Жестокий ангел» (1997–1998)
Алессандре Негрини досталась одна из главных ролей — богатой девушки Паулы.
Дженнифер Моррисон, «Доктор Хаус» (2004–2012)
В течение шести сезонов актриса играла одну из ведущих ролей — иммунолога Эллисон Кэмерон.
А какие сериалы вы смотрели в юные годы?