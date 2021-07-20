Как изменились 14 актеров и актрис, сериалы с которыми мы в юные годы засматривали до дыр

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90-е и нулевые подарили нам немало увлекательных сериалов. Мы с нетерпением ждали новые серии «Зачарованных», скупая плакаты и тетрадки с портретами сестер Холливелл. Пытались разгадать загадки острова, на который попали герои ленты «Остаться в живых» и с упоением обсуждали «Тайны Смолвиля».

Мы в AdMe.ru решили вспомнить любимые сериалы и сравнить, как за эти десятки лет изменились известные актеры и актрисы.

Роуз Макгоуэн, «Зачарованные» (1998–2006)

Роуз Макгоуэн стала частью команды в 4-м сезоне, получив роль Пейдж Мэтьюс.

Дженнифер Гарнер, «Шпионка» (2001–2006)

Актриса на протяжении пяти сезонов играла агента ЦРУ Сидни Бристоу.

Джуди Рейес, «Клиника» (2001–2010)

С 1-го по 8-й сезоны Джуди Рейес изображала медсестру Карлу Эспиносу.

Дженнифер Лав Хьюитт, «Говорящая с призраками» (2005–2010)

Дженнифер исполнила главную роль — владелицы антикварного магазина Мелинды Гордон.

Лесли Бибб, «Лучшие» (1999–2001)

Актриса играла самую популярную старшеклассницу — Брук Маккуин.

Брэдли Джеймс, «Мерлин» (2008–2012)

5 сезонов актер исполнял роль Артура Пендрагона, будущего короля Камелота.

Хейден Панеттьер, «Герои» (2006–2010)

В сериале о супергероях актриса играла чирлидера Клэр Беннет.

Эли Лартер, «Герои» (2006–2010)

Эли Лартер исполнила роль сверхсильной Ники Сандерс.

Тиа Каррере, «Охотники за древностями» (1999–2002)

Тиа Каррере играла главную героиню — профессора Сидни Фокс.

Крейг Хорнер, «Легенда об Искателе» (2008–2010)

Актер перевоплотился в храброго Искателя Истины Ричарда Сайфера.

Аннабет Гиш, «Секретные материалы» (1993–2008)

С 8-го по 11-й сезон актриса играла одну из главных героинь — агента Монику Рейес.

Глория Пирес, «Жестокий ангел» (1997–1998)

Глория воплотила на экране главного персонажа — бедную молодую женщину по имени Нисси.

Алессандра Негрини, «Жестокий ангел» (1997–1998)

Алессандре Негрини досталась одна из главных ролей — богатой девушки Паулы.

Дженнифер Моррисон, «Доктор Хаус» (2004–2012)

В течение шести сезонов актриса играла одну из ведущих ролей — иммунолога Эллисон Кэмерон.