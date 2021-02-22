Как изменились 14 горячих красавчиков, которые покорили наши сердца в 2000-х

Совсем недавно мы смотрели беззаботные комедии и остросюжетные триллеры 2000-х, млея от молодых и талантливых звезд экрана. И вот прошло почти 20 лет. Кто-то из кумиров юности стал суперзвездой Голливуда, а кто-то не смог пробиться на вершину успеха и просто остался в нашем сердце.

Мы в AdMe.ru вспомнили актеров, у которых в 2000-е годы не было отбоя от поклонниц. И решили узнать, как у них сейчас дела и сильно ли они изменились.

Эштон Кутчер (43 года)

Эштон Кутчер запомнился как Джесси из комедии «Где моя тачка, чувак?» и Эван из триллера «Эффект бабочки». По большей части он снимался в комедиях, но успел примерить и драматическую роль — основателя Apple в фильме «Джобс: Империя соблазна».

Роберт Шиэн (33 года)

После роли Нейтана в сериале «Отбросы» Роберт Шиэн проснулся знаменитым. Актер сыграл главные роли в фильмах «Хроники хищных городов» и «Логово монстра», а сейчас его можно увидеть в хите Netflix — сериале «Академия „Амбрелла“».

Адам Сэндлер (54 года)

Адам Сэндлер создал жанр кино имени себя и стал одним из самых богатых актеров современности. Мы помним его комедии «50 первых поцелуев», «Счастливчик Гилмор», «Большой папа». И на сегодняшний день Адам остается популярным актером и успешным продюсером: его фильм «Загадочное убийство» стал хитом Netflix. Недавно стало известно, что Сэндлер и стриминговый гигант подписали контракт еще на 4 фильма.

Аарон Тейлор-Джонсон (30 лет)

Первой ролью, прославившей Аарона Тейлора-Джонсона, стала роль в незаурядном боевике «Пипец». Актер также запомнился образами Вронского в «Анне Карениной» и супергероя Ртуть в ленте «Мстители: Эра Альтрона». Карьера Аарона развивается стремительно: недавно он сыграл в исторической драме «Король вне закона» и фантастическом блокбастере Кристофера Нолана «Довод».

Оуэн Уилсон (51 год)

В 2000-х годах актер был звездой комедий. «Шанхайский полдень», «Незваные гости» и, конечно, всеми любимая комедийная драма «Марли и я» укрепили его в этом статусе. Уилсон продолжает сниматься и проявляет себя как серьезный драматический актер.

Мэттью Макконахи (51 год)

Получив известность как герой романтических мелодрам, Мэттью Макконахи продолжает удивлять нас своим невероятным преображением. Актер — лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Далласский клуб покупателей», а его образ из сериала «Настоящий детектив» уже стал культовым. Одна из последних его работ — неоднозначный бизнесмен в «Джентльменах» Гая Ричи.

Джозеф Гордон-Левитт (40 лет)

Джозеф Гордон-Левитт рано начал карьеру: он снимался в эпизодах сериалов, подростковых комедиях и триллерах. Любителям кино о любви Джозеф известен по роли Тома в мелодраме «500 дней лета». Несмотря на то что актер участвовал в успешных блокбастерах («Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»), он так и не стал звездой первой величины в Голливуде.

Орландо Блум (44 года)

Тогда еще никому не известный актер отхватил счастливый билет — роль эльфа Леголаса в грандиозной кинотрилогии «Властелин колец». Затем его ждала роль в суперуспешной франшизе «Пираты Карибского моря» и роли в исторических драмах «Троя» и «Царство небесное». В 2010-х годах Орландо Блум вернулся к роли, сделавшей его знаменитым, на сей раз в трилогии «Хоббит». Сегодня Блум занят на съемках фэнтези-сериала «Карнивал Роу».

Итан Хоук (50 лет)

Итан Хоук рано начал актерскую карьеру, но именно 2000-е стали для него удачным десятилетием. Хоук отметился яркими ролями в триллерах «Тренировочный день», «Оружейный барон» и «Нападение на 13-й участок». Хотя дальнейшие его роли не имели оглушительного успеха, актер часто появлялся на экранах как в популярных хоррорах («Синистер», «Судная ночь»), так и в авторском кино («Отрочество»).

Клайв Оуэн (56 лет)

Клайв Оуэн запомнился ролями в фильмах «Король Артур», «Цена измены» и «Город грехов». Одна из последних работ актера — роль Клавдия в «Офелии» 2018 года, а в ближайшее время ожидается премьера нового сезона «Американской истории преступлений», где Оуэн сыграет американского президента Билла Клинтона.

Ченнинг Тейтум (40 лет)

Роль уличного танцора в фильме «Шаг вперед» влюбила в Ченнинга Тейтума миллионы фанатов. После успеха музыкальной драмы он получил путевку в мир крупных блокбастеров: «Бросок кобры», «Орел Девятого легиона», «Kingsman: Золотое кольцо». Также актер успел сыграть в романтических мелодрамах («Дорогой Джон»), сняться в популярных комедиях («Мачо и ботан») и примерить сложный драматический образ («Охотник на лис»).

Тоби Магуайр (45 лет)

В 2002 году вышла на экраны первая часть «Человека-паука» Сэма Рэйми, сделавшая из Тоби Магуайра суперзвезду. К сожалению, роль Питера Паркера стала для актера последней ролью такого масштаба. Также Тоби можно увидеть в триллере «Жертвуя пешкой» и экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Брэдли Купер (46 лет)

Брэдли Купер долгое время снимался в кино, но настоящую известность ему принесла роль в картине «Мальчишник в Вегасе». Купер распорядился популярностью разумно и после этого не только выбирал удачные роли («Области тьмы», «Афера по-американски»), но также стал голливудским продюсером. А его режиссерский дебют «Звезда родилась» оказался весьма успешным: фильм получил несколько номинаций на «Оскар».

Джош Хартнетт (42 года)

После главных ролей в военных драмах «Перл-Харбор» и «Черный ястреб» Джош Хартнетт стал одной из самых многообещающих звезд Голливуда. Но после успешных 2000-х актер потерялся из виду. Сейчас Хартнетт снимается редко, по большей части в фильмах категории B и сериалах.