Как выглядят 14 пар из фильмов и сериалов, над отношениями которых мы в юности проливали слезы

Романтическая история на экране, будь то полнометражный фильм или сериал, должна быть как хорошее пирожное: сладкой, но не приторной. Если она выстраивается в рамках захватывающего сюжета, то это уже половина успеха. Но, вспоминая любимые киноленты, нельзя умалять заслуги актеров. Некоторые из них в тандеме смогли показать такую «химию» между своими персонажами, что спустя годы и даже десятилетия картины с их участием мы вспоминаем с теплым чувством в душе.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже убежденные циники когда-то с замиранием сердца наблюдали за историей пар из этой подборки. Поэтому решили выяснить, как сейчас выглядят сыгравшие этих героев актеры.

Гарри и Салли («Когда Гарри встретил Салли», 1989)

Лента «Когда Гарри встретил Салли» не раз признавалась одной из лучших среди романтических фильмов всех времен. Билли Кристал и Мег Райан отлично справились с ролями закадычных друзей, которые питают друг к другу чувства, но при этом не хотят давать им волю. Райан в последние несколько лет не появлялась на большом экране, Кристал же продолжает сниматься.

Лула и Сэйлор («Дикие сердцем», 1990)

Картина в стиле роуд-муви «Дикие сердцем» может похвастаться не только яркой историей двух безбашенных влюбленных, но и песнями Элвиса Пресли в исполнении Николаса Кейджа. Его партнершей по фильму стала Лора Дерн, с которой Николас в прошлом году снова встретился на сцене во время вручения премии «Независимый дух». Актеры и сейчас широко востребованы в кино.

Кимберли и Майкл («Свадьба лучшего друга», 1997)

Пара, свадьбе которой на протяжении киноленты так хотела помешать героиня Джулии Робертс, получилась по-настоящему милой и трогательной. К сожалению поклонников, сыгравшая роль невесты Кэмерон Диас завязала с актерской карьерой и занялась написанием книг о здоровье. Ее партнер по фильму Дермот Малруни продолжает сниматься в кино по сей день.

Валерия и Диего («Богатые и знаменитые», 1997–1998)

Благодаря роли в сериале «Богатые и знаменитые» мировая известность Наталии Орейро начала набирать обороты. Затаив дыхание, зрители наблюдали за развитием отношений ее героини с персонажем, сыгранным Диего Рамосом. Сейчас актерам за 40, во что верится с трудом: они по-прежнему в отличной форме.

Коул и Фиби («Зачарованные», 1998–2006)

Несмотря на то, что Коул должен был появиться в «Зачарованных» лишь в нескольких эпизодах, взаимное притяжение между ним и Фиби было настолько очевидно, что создатели решили включить сыгравшего этого персонажа актера в основной состав и не прогадали. Коул и Фиби стали любимой парой большинства зрителей. Исполнившие эти роли Джулиан Макмэхон и Алисса Милано продолжают сниматься в кино.

Анна и Уильям («Ноттинг Хилл», 1999)

Картина «Ноттинг Хилл» похожа на сладкий сон фаната, ведь в ней самый обычный парень становится возлюбленным известной актрисы. Сыгравшие главных персонажей Джулия Робертс и Хью Грант в особом представлении не нуждаются: эти актеры блещут на экране по сей день. Недавно Хью порадовал ролью в комедии «2020, тебе конец!», для которой его состарили с помощью грима.

Себастьян и Аннет («Жестокие игры», 1999)

Не поверить в любовь персонажей фильма «Жестокие игры», которых сыграли Риз Уизерспун и Райан Филлипп, было сложно. Дело в том, что между актерами пылали чувства и в реальной жизни. Риз и Райан состояли в браке около 8 лет. К сожалению, Филлипп не может похвастаться таким же головокружительным успехом, какого достигла его бывшая супруга, но это не умаляет его талант. Недавно он порадовал поклонников ролью в сериале «Бескрайнее небо».

Зак и Ленни («Это все она», 1999)

Молодежный ромком «Это все она» имел такой успех, что недавно анонсировали его ремейк. По сюжету парень спорит с друзьями о том, что с ним любая невзрачная девушка станет королевой школы. Он обзаводится протеже и постепенно в нее влюбляется. Главные роли исполнили Рэйчел Ли Кук, которая снимется в перезапуске фильма, и Фредди Принц — младший. Актер периодически появляется в сериалах, но настоящей своей страстью считает кулинарию и издает книги рецептов.

Кларк и Лана («Тайны Смолвиля», 2001–2011)

Зрители телесериала «Тайны Смолвиля» могли наслаждаться не только захватывающими подвигами Кларка Кента, но и любовной линией, ведь супергерой был неравнодушен к своей несвободной подруге Лане. На протяжении сериала мы наблюдали развитие их отношений от дружеских к романтическим. Актеры Том Уэллинг и Кристин Кройк продолжают сниматься, но пока не могут похвастаться такими же яркими ролями, как в «Тайнах Смолвиля».

Райан и Марисса («О.С. — Одинокие сердца», 2003–2007)

В свое время сериал «Однажды в Калифорнии», также известный как «О.С. — Одинокие сердца», сыграл немалую роль в формировании молодежной культуры и привел к появлению многих успешных шоу-последователей. Одной из любимых у зрителей сюжетных линий была история любви героев Бенджамина Маккензи и Миши Бартон. После завершения сериала актерам не удалось поучаствовать ни в одном настолько же успешном проекте, но и без работы они не остаются.

Джейми и Лэндон («Спеши любить», 2002)

Только самый бесчувственный человек не пустил слезу при просмотре романтической картины «Спеши любить». Здесь обыграна история любви двух противоположностей, хулигана и примерной девушки, в исполнении Шейна Уэста и Мэнди Мур. Сейчас актеры не только снимаются в фильмах и сериалах, но и занимаются музыкой. Шейн поет в составе рок-группы Twilight Creeps, а Мур выступает как сольная певица.

Тайлер и Нора («Шаг вперед», 2006)

На момент выхода музыкальная драма «Шаг вперед» стала одним из самых кассовых фильмов для просмотра во время уик-энда. И это неудивительно: красивая история любви на фоне зажигательных танцев мало кого оставит равнодушным. Исполнители главных ролей Дженна Дуан и Ченнинг Тейтум перенесли чувства героев и в реальную жизнь: они были в браке более 10 лет. Не так давно Дженна родила ребенка, будучи помолвленной с другим актером. Тейтум же, судя по всему, решил не спешить с новой женитьбой и больше сосредоточиться на карьере.

Джерри и Холли («P. S. Я люблю тебя», 2007)

По сюжету романтической драмы «P. S. Я люблю тебя» новоиспеченная вдова в исполнении Хилари Суэнк получает письма от своего почившего супруга, которые тот подготовил заранее. Они вызывают у нее воспоминания, где ее муж, сыгранный Джерардом Батлером, еще жив. Несмотря на, казалось бы, мрачный сюжет, картина впечатляет своей жизнерадостностью, и во многом это заслуга актеров. Хилари и Джерард до сих пор широко востребованы, о чем свидетельствуют их фильмографии.

Алекс и Ники («Прости за любовь», 2008)

«Прости за любовь» — итальянская история любви героев со значительной разницей в возрасте. Главных персонажей изобразили Рауль Бова, который не остановился на итальянском кино и сыграл несколько заметных ролей в Голливуде, и Микела Кваттрочокке. Карьера актрисы сложилась менее удачно: после успешного старта последовал перерыв на 10 лет. В прошлом году Микела вернулась на экраны итальянского кино со второстепенной ролью.