14 кинозвезд, которые снимались в одной франшизе так долго, что успели здорово измениться

Персонажи некоторых фильмов метко стреляют в наши сердца. Расставаться с ними в финале картины очень не хочется. Предприимчивые продюсеры подхватывают настроения зрителя и не дают нам долго скучать по любимым героям. Гарри Поттер, Китнисс или Рэмбо — кажется, они всегда где-то рядом. Но время идет, и в последней части «Миссия невыполнима» Тому Крузу уже не 34, как было в первой, а 56, а Харрисону Форду в «Индиане Джонсе» не 39, а 66.