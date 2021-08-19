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14 кинозвезд, которые снимались в одной франшизе так долго, что успели здорово измениться

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Персонажи некоторых фильмов метко стреляют в наши сердца. Расставаться с ними в финале картины очень не хочется. Предприимчивые продюсеры подхватывают настроения зрителя и не дают нам долго скучать по любимым героям. Гарри Поттер, Китнисс или Рэмбо — кажется, они всегда где-то рядом. Но время идет, и в последней части «Миссия невыполнима» Тому Крузу уже не 34, как было в первой, а 56, а Харрисону Форду в «Индиане Джонсе» не 39, а 66.

Мы в AdMe.ru вспомнили легендарных героев и героинь культовых кинофраншиз и сравнили, как они выглядели в первом фильме серии и в последнем.

Китнисс Эвердин — «Голодные игры»

Петра — «Такси»

Гарри Поттер — «Гарри Поттер»

Кармен Кортес — «Дети шпионов»

Итан Хант — «Миссия невыполнима»

Мишель — «Американский пирог»

Кевин Чань — «Полицейская история»

Дебби Каллахан — «Полицейская академия»

Джон Уик — «Джон Уик»

Эллен Рипли — «Чужой»

Анастейша — трилогия «Пятьдесят оттенков серого»

Расти — трилогия о приключениях друзей Дэнни Оушена

Торетто — «Форсаж»

Доктор Генри Уолтон — «Индиана Джонс»

Кто, по вашему мнению, в последних частях точно так же хорош, как в первых?

Фото на превью Spy Kids / Paramount Pictures, Spy Kids: All the Time in the World / Dimension Films
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3k
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