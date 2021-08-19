14 кинозвезд, которые снимались в одной франшизе так долго, что успели здорово измениться
Персонажи некоторых фильмов метко стреляют в наши сердца. Расставаться с ними в финале картины очень не хочется. Предприимчивые продюсеры подхватывают настроения зрителя и не дают нам долго скучать по любимым героям. Гарри Поттер, Китнисс или Рэмбо — кажется, они всегда где-то рядом. Но время идет, и в последней части «Миссия невыполнима» Тому Крузу уже не 34, как было в первой, а 56, а Харрисону Форду в «Индиане Джонсе» не 39, а 66.
Мы в AdMe.ru вспомнили легендарных героев и героинь культовых кинофраншиз и сравнили, как они выглядели в первом фильме серии и в последнем.
Китнисс Эвердин — «Голодные игры»
Петра — «Такси»
Гарри Поттер — «Гарри Поттер»
Кармен Кортес — «Дети шпионов»
Итан Хант — «Миссия невыполнима»
Мишель — «Американский пирог»
Кевин Чань — «Полицейская история»
Дебби Каллахан — «Полицейская академия»
Джон Уик — «Джон Уик»
Эллен Рипли — «Чужой»
Анастейша — трилогия «Пятьдесят оттенков серого»
Расти — трилогия о приключениях друзей Дэнни Оушена
Торетто — «Форсаж»
Доктор Генри Уолтон — «Индиана Джонс»
Кто, по вашему мнению, в последних частях точно так же хорош, как в первых?
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