Как изменились 12 кинопар из наших любимых российских телесериалов 2000-х​​​​​​​

В распорядке дня среднестатистического жителя России, заставшего нулевые, непременно был пункт, связанный с вечерним просмотром любимого сериала. И телевизионщики с лихвой восполняли эту зрительскую потребность: по разным каналам крутили то жизненные, то интеллектуальные, то юмористические сериалы, за судьбами главных героев которых пристально следила вся страна.

Нас в AdMe.ru в очередной раз накрыла ностальгия по 2000-м, и поэтому мы решили выяснить, как сегодня выглядят актеры, сыгравшие главные кинопары отечественных сериалов 20-летней давности.

Даниил Страхов и Елена Корикова

Владимир Корф и Анна Платонова — «Бедная Настя» (2003–2004)

Сергей Безруков и Екатерина Гусева

Саша Белый и Ольга Белова — «Бригада» (2002)

Георгий Дронов и Екатерина Волкова

Константин Воронин и Вера Воронина — «Воронины» (2009–2019)

Ольга Будина и Марат Башаров

Марина Голощекина и Иван Столбов — «Граница. Таежный роман» (2000)

Григорий Антипенко и Нелли Уварова

Андрей Жданов и Екатерина Пушкарева — «Не родись красивой» (2005–2006)

Юлия Зимина и Александр Суворов

Кармелита Зарецкая и Миро Милехин — «Кармелита» (2005)

Наталья Бочкарева и Виктор Логинов

Даша Букина и Геннадий Букин — «Счастливы вместе» (2006–2013)

Александр Головин и Елена Захарова

Максим Макаров и Полина Ольховская — «Кадетство», «Кремлевские курсанты» (2006–2007, 2009–2010)

Евгения Осипова и Кирилл Жандаров

Екатерина Матвеева и Дмитрий Булычев — «Доярка из Хацапетовки» (2006)

Александр Лымарев и Ольга Фадеева

Михаил Медведев и Ирина Пылеева — «Солдаты» (2004–2014)

Анна Невская и Андрей Носков

Дарья Пирогова и Никита Воронин — «Кто в доме хозяин?» (2006–2008)

Елена Бирюкова и Георгий Дронов

Маша и Саша — «Саша+Маша» (2003–2005)