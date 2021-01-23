Как изменились 12 кинопар из наших любимых российских телесериалов 2000-х
В распорядке дня среднестатистического жителя России, заставшего нулевые, непременно был пункт, связанный с вечерним просмотром любимого сериала. И телевизионщики с лихвой восполняли эту зрительскую потребность: по разным каналам крутили то жизненные, то интеллектуальные, то юмористические сериалы, за судьбами главных героев которых пристально следила вся страна.
Нас в AdMe.ru в очередной раз накрыла ностальгия по 2000-м, и поэтому мы решили выяснить, как сегодня выглядят актеры, сыгравшие главные кинопары отечественных сериалов 20-летней давности.
Даниил Страхов и Елена Корикова
Владимир Корф и Анна Платонова — «Бедная Настя» (2003–2004)
Сергей Безруков и Екатерина Гусева
Саша Белый и Ольга Белова — «Бригада» (2002)
Георгий Дронов и Екатерина Волкова
Константин Воронин и Вера Воронина — «Воронины» (2009–2019)
Ольга Будина и Марат Башаров
Марина Голощекина и Иван Столбов — «Граница. Таежный роман» (2000)
Григорий Антипенко и Нелли Уварова
Андрей Жданов и Екатерина Пушкарева — «Не родись красивой» (2005–2006)
Юлия Зимина и Александр Суворов
Кармелита Зарецкая и Миро Милехин — «Кармелита» (2005)
Наталья Бочкарева и Виктор Логинов
Даша Букина и Геннадий Букин — «Счастливы вместе» (2006–2013)
Александр Головин и Елена Захарова
Максим Макаров и Полина Ольховская — «Кадетство», «Кремлевские курсанты» (2006–2007, 2009–2010)
Евгения Осипова и Кирилл Жандаров
Екатерина Матвеева и Дмитрий Булычев — «Доярка из Хацапетовки» (2006)
Александр Лымарев и Ольга Фадеева
Михаил Медведев и Ирина Пылеева — «Солдаты» (2004–2014)
Анна Невская и Андрей Носков
Дарья Пирогова и Никита Воронин — «Кто в доме хозяин?» (2006–2008)
Елена Бирюкова и Георгий Дронов
Маша и Саша — «Саша+Маша» (2003–2005)
Смотрели ли вы эти сериалы? Какой паре актеров вы симпатизировали больше всего?