Как начинали свой путь 12 актеров и актрис из «Большой маленькой лжи»

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После окончания «Игры престолов» сериаломаны переключили внимание на другие достойные проекты. Так, выход второго сезона «Большой маленькой лжи» имел немалый резонанс, и все с нетерпением ждут развязки. Закрученный сюжет и блестящий актерский состав пришлись по вкусу и нам.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядели 12 героев сериала в своих первых ролях.

Шейлин Вудли (Джейн Чапмен)

Дебют Шейлин в полнометражном фильме состоялся в 1999 году: 8-летняя девочка снялась в ленте «Кем заменить папу» в эпизодической роли. Все детство начинающая актриса провела на съемочных площадках, участвуя по большей части в сериалах, и в 2014 году, после съемок в «Дивергенте», наконец обрела мировую популярность.

Риз Уизерспун (Мадлен Марта Маккензи)

Актриса уже много лет считается звездой первой величины. Ошеломительный успех принесла ей роль в фильме «Блондинка в законе». Но творческий путь Риз начался задолго до этого: в 1991 году она дебютировала в фильме «Человек на Луне».

Александр Скарсгард (Перри Райт)

Актер дебютировал в шведском фильме «Оке и его мир» в 8 лет. Спустя еще 2 проекта мальчик решил, что кино не для него, и принялся изучать архитектуру. Однако через 10 лет актер снова стал сниматься и переехал в США, где постепенно завоевал популярность.

Зои Кравиц (Бонни Карлсон)

Несмотря на звездное происхождение, девушка не спешила в киноиндустрию. Дебют Зои состоялся в 2007 году в фильме «Вкус жизни», когда ей было 19 лет. Зато начинающей актрисе посчастливилось сразу работать с такими мастерами, как Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт.

Кэтрин Ньютон (Эбигейл Карлсон)

Молодая актриса в начале карьеры участвовала в успешном сериале «Сверхъестественное». После этого у нее было еще несколько работ в сериалах, а в 2017 году Кэтрин снялась в нашумевшем фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Девушка была в кадре всего несколько минут, однако весь сюжет драмы завязан именно на ее героине.

Джеффри Нордлинг (Гордон Кляйн)

На счету актера более 100 работ. Начинал он с эпизодических ролей в сериалах и фильмах. В числе первых работ Джеффри — культовый сериал «Мелроуз Плейс», после которого он начал получать более заметные роли.

Лора Дерн (Рената Кляйн)

Актриса дебютировала в фильме «Лисы» в 23 года. Спустя 6 лет, в 1986 году, состоялся первый совместный проект с Дэвидом Линчем — «Синий бархат». Он положил начало долгому плодотворному сотрудничеству, и актриса неоднократно появлялась в лентах именитого режиссера.

Джеймс Таппер (Нэйтан Карлсон)

Как и многие, актер начинал с эпизодических ролей в сериалах. В числе первых его работ — легендарный ситком «Как я встретил вашу маму». После этого Джеймс продолжил съемки в сериалах и участвовал в нескольких фильмах с актерами первой величины: «Пингвины мистера Поппера», «Мужчина нарасхват».

Келен Коулман (Харпер Стимсон)

Первыми шагами в киноиндустрии стала озвучка в сериале «Гриффины». На экранах же Келен появилась в 4-м сезоне многосерийного фильма «Место преступления: Нью-Йорк». С тех пор артистка снялась более чем в 40 проектах, большинство из которых сериалы.

Мерил Стрип (Мэри Луиза Райт)

Оскароносная актриса начала свою карьеру в 25 лет. Одной из первых ее работ был фильм «Джулия», где она сыграла вместе с Джейн Фондой. Талант Мерил был оценен по достоинству, и уже за фильм 1978 года «Охотник на оленей» она получила свой первый пятизначный гонорар.

Адам Скотт (Эд Маккензи)

В 1994 году 21-летний актер начинает сниматься в телесериалах. Одной из первых его работ стала роль в сериале «Парень познает мир». К концу 2000 годов он все чаще появляется в успешных голливудских фильмах вместе с актерами первой величины.

Николь Кидман (Селеста Райт)

Голливудская дива начала свою карьеру в 17 лет. Тогда она снялась в сериале «Примитивная страна». А уже через 10 с небольшим лет Николь стала получать за роли многомиллионные гонорары.