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Как изменились 11 актеров злободневного сериала «Универ», который вышел на экраны почти 13 лет назад

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Ситком «Универ» впервые показали на телеканале ТНТ 25 августа 2008 года. На протяжении 5 сезонов мы наблюдали за перипетиями жизни обыкновенных студентов, приехавших в Москву из разных городов и поселившихся в одном блоке общежития. И благодаря разноплановым и харизматичным актерам, которые смогли воплотить на экране близкие каждому из нас образы, сериал покорил зрительские сердца.

AdMe.ru решил выяснить, какими стали исполнители ролей наших любимых персонажей и как развивается их карьера спустя 13 лет после выхода 1-й серии.

Таня — Валентина Рубцова

Образ неуверенной в себе студентки-отличницы, которая по мере развития сюжета успешно борется со своими комплексами и находит настоящую любовь, принес Валентине большую известность. И расставаться она с ним не захотела даже по окончании сериала. Так, после его завершения актриса появилась в роли Тани в продолжении «Универ. Новая общага», а с 2013 года снимается в спин-оффе «СашаТаня» вместе со своим экранным мужем Андреем Гайдуляном.

Сейчас Валентина замужем и воспитывает дочь Софью, которую родила 1 декабря 2011 года.

Саша — Андрей Гайдулян

Гайдулян воплотил на экране роль бунтаря, который вопреки желаниям отца-олигарха решил сбежать из лондонского университета и поступить на астрономический факультет в Москве. Актер, как и его экранная партнерша Валентина Рубцова, занят в сериале «СашаТаня», где продолжает играть уже знакомого всем героя.

В 2019 году Андрей начал активно снимать видео для TikTok. В том же году вошел в топ-10 интересных знаменитостей соцсети в России. У Гайдуляна есть сын Федор.

Гоша — Алексей Лемар

Наглого ловеласа Гошу Рудковского, обладающего отличным чувством юмора, но склонного иногда впадать в паранойю, в сериале сыграл Алексей Лемар (в прошлом — Гаврилов). Он был занят с 1-й по 43-ю серии, а затем его герой ушел в армию. Вернулся в проект актер только в 157-й серии.

Алексей не так часто снимается после завершения работы в «Универе». Его последним проектом стал сериал «Лесник. Своя земля», вышедший в 2017 году. В 2015 году Алексей Гаврилов и его жена сменили фамилию на Лемар, которую составили из первых букв своих имен (ЛЕша и МАРина). Фамилия оказалась созвучной французскому слову «морской», что имеет для супругов большое значение, ведь они много времени проводят в своей школе йоги, которая находится на острове Пханган в Таиланде.

Алла — Мария Кожевникова

Студентку психологического факультета, которая имела множество поклонников и часто сменяла парней до начала отношений сначала с Кузей, а затем с Майклом, сыграла Мария Кожевникова. Роль расчетливой и практичной, но глуповатой девушки принесла актрисе большую известность.

После завершения «Универа» Кожевникова снялась в нескольких фильмах и доказала, что способна играть не только красоток, но также может воплотить на экране более глубокие образы, например как в военном фильме «Батальонъ». Последней картиной актрисы на сегодняшний день является «В активном поиске». Кожевникова с супругом воспитывает троих сыновей, фотографиями которых часто делится на своей странице в Instagram.

Майкл — Арарат Кещян

Арарат сыграл в сериале армянина из Адлера, студента исторического факультета с отменным чувством юмора и харизмой, которыми покоряет сердца огромного числа девушек. Он пополнил главный состав после ухода Гоши в армию и впервые появился во 2-й серии «Универа».

Последней кинематографической работой Кещяна в настоящий момент является сериал «Отпуск», вышедший в 2021 году. Сейчас актер женат, воспитывает двух дочерей, Еву и Диану, вместе с супругой Екатериной.

Антон — Стас Ярушин

Хамоватый и избалованный сын олигарха Антон Мартынов является полной противоположностью Саши Сергеева и появляется только в 19-й серии 5-го сезона. По сюжету Лев Мартынов, друг и бизнес-партнер Сильвестра Андреевича, отправляет сына учиться в самый обыкновенный университет и лишает денег, пытаясь таким образом перевоспитать его.

Стас Ярушин, сыгравший этого неоднозначного героя, продолжил воплощать образ Антона на экране и в продолжении проекта «Универ. Новая общага». Сериал завершился в 2018 году. Однако актерская карьера Стаса на этом не закончилась: в 2020 году он снялся в картине «Love». Кроме того, Ярушин проявляет себя и на музыкальном поприще: в 2019 году вышел его 3-й альбом под названием «Просто». Актер с супругой воспитывают двоих детей: дочь Стефанию и сына Ярослава.

Лиля — Лариса Баранова

Экстравагантную феминистку, студентку биологического факультета со страстью к эзотерике, своеобразным чувством юмора и желанием в любой ситуации восстановить справедливость сыграла Лариса Баранова. Несмотря на то что она присоединилась к главному составу только в 4-м сезоне, ее нестандартный образ быстро полюбился зрителям сериала.

Лариса воспитывает дочь Александру. А последней актерской работой Барановой на сегодняшний день является роль в сериале «Беспринципные», который вышел в 2020 году.

Сильвестр Андреевич — Алексей Климушкин

Актер воплотил на экране образ циничного, остроумного олигарха, никак не желающего принимать тот факт, что его сын хочет независимости и отказывается от денег отца. Поначалу герой Климушкина всеми силами пытается вразумить Сашу, но в итоге все же начинает гордиться его самостоятельностью.

Сейчас актер активно ведет страницу в Instagram и снимает забавные видео, поражая подписчиков своей уникальной харизмой. Кроме того, он продолжает исполнять роль Сильвестра Андреевича в сериале «СашаТаня».

Гена — Андрей Свиридов

Начальник охраны Гена, герой Андрея Свиридова, отличается своей исполнительностью и выделяется невероятным ростом.

Актерскому мастерству Андрей учился в Лос-Анджелесе. Благодаря фактурному телосложению и высокому росту он продолжает сниматься в характерных ролях охранников и просто крепких парней. Последним на данный момент проектом Свиридова стал российский боевик «Русский рейд», вышедший в 2020 году.

Лариса — Елена Бирюкова

Образ Ларисы Сергеевой, мамы Саши и бывшей супруги Сильвестра Андреевича, исполнила Елена Бирюкова. Ей удалось мастерски сыграть хитрую, но в то же время заботливую женщину, желающую вернуть доверие своего сына и бывшего мужа после того, как она бросила их ради богатого любовника и уехала во Францию.

Сейчас Бирюкова продолжает сниматься в кино. Последним ее проектом стал мини-сериал «Некрасивая». А в этом году нас ожидают еще два фильма с ее участием. У актрисы есть две дочери: Александра и Аглая.

Кузя — Виталий Гогунский

В сериале Виталий сыграл простого деревенского парня, глуповатого спортсмена Кузю, которому принадлежат знаменитые фразы: «Блин блинский», «Потеря потерь», «Крутяк», «Точняк», быстро подхваченные массами.

Виталий воспитывает дочь Милану и не только продолжает актерскую карьеру, но и не забывает о своем музыкальном таланте. Так, в 2021 году под сценическим псевдонимом VIGO он выпустил клип на песню «Грязные танцы». А последним фильмом с его участием стала картина «Очень женские истории», премьера которой состоялась в 2020 году.

А вы смотрели «Универ»? Какой персонаж заставлял вас смеяться чаще всего?

Фото на превью Универ / ТНТ, yaval / Instagram, Универ / ТНТ, Судьба человека с Борисом Корчевниковым / Россия-1
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