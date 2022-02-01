Как изменились 10+ знаменитостей за десятилетия своей славы

Анджелина Джоли, Чарли Шин, Пэрис Хилтон и другие знаменитости раньше регулярно появлялись на экранах телевизоров, про них писали газеты и ходили разные слухи. Время летит, они становятся зрелыми людьми, стареют, но мы продолжаем их любить и помнить.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем следить за нашими любимыми звездами и хотим показать, как 12 из них изменились за прошедшие десятилетия.

1. Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен

2. Чарли Шин

3. Джозеф Гордон-Левитт

4. Оливия Уайлд

5. Джош Хартнетт

6. Мэттью Бродерик

7. Дениз Ричардс

8. Джейк Джилленхол

9. Робби Уильямс

10. Кирстен Данст

11. Пэрис Хилтон