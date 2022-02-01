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Как изменились 10+ знаменитостей за десятилетия своей славы

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Анджелина Джоли, Чарли Шин, Пэрис Хилтон и другие знаменитости раньше регулярно появлялись на экранах телевизоров, про них писали газеты и ходили разные слухи. Время летит, они становятся зрелыми людьми, стареют, но мы продолжаем их любить и помнить.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем следить за нашими любимыми звездами и хотим показать, как 12 из них изменились за прошедшие десятилетия.

1. Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен

2. Чарли Шин

3. Джозеф Гордон-Левитт

4. Оливия Уайлд

5. Джош Хартнетт

6. Мэттью Бродерик

7. Дениз Ричардс

8. Джейк Джилленхол

9. Робби Уильямс

10. Кирстен Данст

11. Пэрис Хилтон

Кто из этих знаменитостей почти не изменился спустя десятилетия? Кто из звезд ваш любимчик?

Фото на превью Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News, Vivien Killilea / Getty Images Entertainment / Getty Images
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