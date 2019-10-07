Как Хит Леджер создал образ реалистичного маньяка и почему его Джокер признан гениальным

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Драматический триллер «Джокер» вышел на большие экраны 3 октября. Фильм уже получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля и, возможно, замахнется на главную кинопремию — «Оскар». Но фанаты и критики до сих пор настроены скептически: Хоакин Феникс сыграл Джокера так же талантливо, как Хит Леджер, или, может, сравнивать нет смысла?