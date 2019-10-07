Как Хит Леджер создал образ реалистичного маньяка и почему его Джокер признан гениальным
Драматический триллер «Джокер» вышел на большие экраны 3 октября. Фильм уже получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля и, возможно, замахнется на главную кинопремию — «Оскар». Но фанаты и критики до сих пор настроены скептически: Хоакин Феникс сыграл Джокера так же талантливо, как Хит Леджер, или, может, сравнивать нет смысла?
Мы в AdMe.ru изучили образ безумного клоуна, сыгранного Леджером, и подготовку актера к роли, чтобы понять, почему именно его воплощение Джокера до сих пор считается гениальным.
Подготовка к роли
- На самом деле Леджер даже не претендовал на роль Джокера. Сыграть персонажа ему предложил режиссер Кристофер Нолан. Кстати, Хит был единственным актером, которого хотели взять на эту роль. На вопрос: «Почему?» — Нолан всегда отвечал: «Хит, как и Джокер, ничего не боится».
- Леджер отрезал себя от внешнего мира на целых 43 дня. На протяжении этого времени он изучал информацию об антагонисте, работал над тембром голоса, повадками Джокера, копировал жесты и мимику Алекса ДеЛарджа — главного героя-злодея из «Заводного апельсина» — и Сида Вишеса из Sex Pistols.
- Леджер был влюблен в своего персонажа, несмотря на то, что никогда не интересовался комиксами.
- Джек Николсон, который когда-то уже перевоплощался в безумного клоуна, был расстроен, что ему не предложили повторить роль. И в интервью предупреждал Хита о том, что это слишком коварный персонаж для такого молодого актера.
- Чтобы смех и голос его версии Джокера кардинально отличались от других, Леджер пробовал различные тоны и высоту. Он даже брал уроки у чревовещателя, чтобы сделать свой голос действительно ужасающим.
- Он спал по несколько часов в день, чтобы чувствовать себя измотанным и злым. Именно бессонница, которой Леджер страдал после съемок, стала одной из возможных причин его смерти: он превысил дозу снотворного.
- В ходе подготовки к роли Леджер писал дневник от лица Джокера, куда были вклеены вырезки из газет с трагическими новостями, жестокими сценами из комиксов о Бэтмене, фотографии клоунов и игральные карты.
- Леджер интегрировал свои привычки в образ Джокера. Например, облизывание губ.
- Леджер был самым молодым актером, исполнившим роль Джокера. Джек Николсон, Джаред Лето и Сизар Ромеро — все сыграли безумного клоуна в 40+.
- Актер сам придумал грим Джокера. Несколько первых съемочных дней он проходил с неопрятной прической и нечетким макияжем, позже команда гримеров внесла некоторые изменения в образ, но первоначальная идея принадлежала актеру.
- Хит активно сотрудничал с художниками по костюмам, чтобы выбрать правильный бессистемно подобранный наряд для персонажа.
- Каждая шутка Джокера в исполнении Леджера была пропитана садизмом, а смех был лишь прикрытием этого.
На съемках
- Хит сымпровизировал сцену, которая стала безумно популярна после выхода фильма: саркастические аплодисменты клоуна Гордону. Актер настолько вжился в роль клоуна, что сделал это совершенно неожиданно даже для себя самого.
- Не все коллеги по съемочной площадке успели увидеть Леджера в гриме до съемок. Многие встретились с Джокером после крика «Мотор!». Например, Майкл Кейн, увидев клоуна, даже забыл свой текст, а Мэгги Джилленхол боялась встречаться с актером глазами. При этом между дублями Леджер вновь становился добрым парнем, который шутил с каждым.
- Во время эпизода допроса Кристиан Бейл избивает Джокера по-настоящему. Леджер настоял на этом, уверяя Нолана, что таким образом сцена будет выглядеть живой и эмоциональной.
- Режиссер активно обсуждал с актером некоторые сцены. Он хотел быть уверенным в том, что зритель увидит эти эпизоды глазами Джокера. Так, Леджер даже сам снял видео с заложниками для Бэтмена.
- Монологи Джокера продумывались до мелочей, а его поведение было театрализованным, нарочито вызывающим, эмоциональным, но не лишенным логики и смысла.
- Благодаря сценаристам этот Джокер смог подорвать веру зрителя в светлое будущее Готэм-Сити. Он сломил и Бэтмена, и Харви Дента.
Реакция на фильм
- Изначально поклонники были расстроены тем, что на роль безумного клоуна утвердили актера, к которому прилипло амплуа романтичного парня. Никто не ожидал, что Хит станет тем Джокером, на фоне которого все остальные будут выглядеть блекло.
- Когда режиссер фильма Кристофер Нолан занимался монтажом, он постоянно вспоминал Хита и редактировал ленту так, чтобы конечный вариант понравился актеру, представляя его реакцию на картину.
- Слухи о том, что до смерти Леджера довел образ Джокера, только подогревали интерес зрителей к фильму. На самом деле такое глубокое погружение в роль совершенно не отразилось на психике актера, а проблемы со сном и тревожностью у него были и до работы с этим персонажем.
- «Темный рыцарь» стал одним из самых кассовых фильмов, собрав в прокате более $ 1 млрд.
- Хит, пусть и посмертно, получил «Оскар» за роль Джокера. Кстати, он стал первым «супергероем», которого наградили этой статуэткой.
- После премьеры абсолютно все критики единогласно заявили, что «Темный рыцарь» держится исключительно на игре Леджера и Джокер, исполненный молодым актером, — самый ужасный и непредсказуемый злодей последних лет.
- Читатели крупного интернет-издания Rancer объявили Джокера лучшим антагонистом за всю историю кино. В голосовании приняли участие сотни тысяч посетителей сайта.
Как вы думаете, сможет ли Хоакин Феникс затмить Джокера, сыгранного Хитом Леджером?
Фото на превью The Dark Knight / Warner Bros.