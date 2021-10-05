Как Елена Миронова стала Хелен Миррен, получила «Оскар» и всю жизнь делает только то, что сама хочет
Дама Хелен Миррен — одна из наиболее талантливых и заслуженных актрис современности, при этом она совсем не задирает нос и остается простой в общении. Дамский титул абсолютно не мешает ей ввернуть время от времени крепкое словцо, а ее аристократическое происхождение — танцевать тверк в эфире ток-шоу.
Мы в AdMe.ru любим фильмы с участием Хелен и хотим рассказать историю этой многогранной актрисы.
- При рождении Хелен Миррен получила имя Елена Лидия Миронова. Ее отец — сын эмигранта из Российской империи Петра Миронова. Дед Хелен Миррен был видным дипломатом и происходил из древнего дворянского рода Каменских, но волею судьбы оказался в Англии, где ему пришлось работать таксистом, чтобы прокормить семью.
- Дед звал будущую актрису Аленушкой, но в 1950-х отец семейства Василий Миронов поменял документы себе и всем своим детям. Они взяли английские имена и похожую по звучанию шотландскую фамилию Миррен. Василий не хотел, чтобы его потомкам пришлось испытать на себе все тяготы жизни детей эмигрантов.
- Мать Хелен Миррен — англичанка из рабочей семьи, ее отец был мясником, который поставлял мясо ко двору королевы Виктории. Хелен как-то сказала, что в ее матери было больше русского, чем в отце. А относительно своей национальной принадлежности она шутит: «Я наполовину русская, всегда говорю, что нижняя половина — русская».
- Жила семья Миррен бедно, в их доме не было телевизора. Вечерами все собирались за столом и отец заводил с детьми философские беседы: «Есть ли у человека душа?», «Нужно ли людям искусство?» и т. д.
- Подростком Миррен подрабатывала зазывалой в парке аттракционов на пляже и официанткой в гостинице своей тети.
- Она решила стать актрисой в 13 лет после того, как посмотрела любительскую постановку «Гамлета». «Вероятно, это была очень плохая постановка — я помню, что колготки у актеров сползали, но сила сюжета и экзотичность персонажей были ошеломляющими», — вспоминала Миррен в своей автобиографии 2008 года «В кадре: моя жизнь в словах и картинках».
- В 18 лет Хелен прошла прослушивание в Национальный молодежный театр. В 22 юную актрису заметили в роли Клеопатры и пригласили в Королевскую шекспировскую труппу. Так началась ее театральная карьера.
- Хелен как-то сказала: «Самый тяжелый период в жизни, когда тебе 20 лет. Обидно, что это пора, когда человек на пике своей физической формы. Но именно в 20 вы чувствуете себя уязвимо и полны неуверенности в себе».
- В конце 1960-х Хелен познакомилась с режиссером Питером Бруком. Они целый год разъезжали по странам третьего мира, выступая перед туземцами и сборщиками фруктов в рамках его проекта «Беседа птиц», целью которого было создание театра, понятного человеку любой культуры. Этот опыт сильно повлиял на всю ее работу.
- Двоюродная сестра Хелен по отцу, актриса и модель Таня Мале, сыграла девушку Бонда в «Голдфингере». Когда через несколько лет Хелен поступило предложение сыграть девушку Бонда в фильме «Живи и дай умереть», она отказалась, так как не хотела, чтобы ее воспринимали как объект вожделения.
Слева — Таня Мале, справа — Хелен Миррен.
- Родители актрисы часто приезжали на постановки с ее участием. Но однажды за 20 минут до спектакля позвонила мама Хелен и сказала, что у отца случился обширный инфаркт. У актрисы подкосились ноги, но мать сказала, что она должна играть, и Миррен вышла на сцену. После спектакля она помчалась в Ли-он-Си, но попрощаться с отцом она так и не успела.
- В 1975 году, когда актриса уже снялась в нескольких скандальных фильмах, ее однажды спросили, не мешает ли ее амбициям серьезной актрисы пышный бюст. Девушка, для которой это было первое появление в прайм-тайм, не растерялась и ответила с достоинством, что считает этот вопрос скучным.
- Как только Хелен Миррен стала хорошо зарабатывать, она подарила своей маме путешествие: «Я повезла ее в Париж, поселила в дорогой отель, наняла ей машину с шофером и отправила заниматься шопингом на Елисейских Полях».
- В начале 80-х у Миррен был роман с начинающим актером Лиамом Нисоном, который на 7 лет моложе нее. Хелен к тому времени уже была звездой. Она много сделала для карьеры Нисона, но после 4 лет отношений их пути разошлись. Лиам Нисон через некоторое время женился и завел детей, а с Хелен Миррен они до сих поддерживают теплые отношения.
- Со своим мужем режиссером Тейлором Хэкфордом Хелен познакомилась в 1985 на съемках фильма «Белые ночи», в котором она играла советскую балерину. Они долгое время встречались, а поженились только в 1997 году.
Слева — с Лиамом Нисоном в 2019 году, справа — с Тейлором Хэкфордом в 2021 году.
- Женщина никогда не стремилась стать матерью. Она много раз повторяла в разных интервью, что у нее отсутствует «ген материнства». Намного важнее для нее свобода, возможность заниматься творчеством.
- В 1991 году Миррен снялась в знаковом для себя сериале «Главный подозреваемый». Она играла талантливую женщину-детектива, которая безуспешно ищет баланс между карьерой и личной жизнью и постоянно сталкивается с дискриминацией и сексизмом со стороны коллег — а это именно то, с чем всю свою жизнь борется сама актриса. За эту роль она получила несколько наград.
- Впоследствии Хелен Миррен вошла в число 13 актрис, получивших так называемую «Тройную корону актерского мастерства» — премии «Тони», «Эмми» и «Оскар».
- В 2003 году Хелен Миррен стала Дамой-командором ордена Британской империи (аналог рыцарства для женщин). Она приняла эту награду, хотя в 1996 году отказалась от титула Командора ордена Британской империи, так как посчитала его слишком пафосным.
- В 2007 году Хелен и ее старшая сестра Кейт приехали в Москву и встретились с родственниками по отцовской линии.
- В музее восковых фигур мадам Тюссо есть 3 фигуры Хелен Миррен: в ее образе для красной дорожки, в роли Джейн Теннисон из «Главного подозреваемого» и в роле королевы Елизаветы II (из фильма «Королева»).
- За всю свою карьеру в театре и кино она много раз играла роли королевских особ. За роль Елизаветы II в драме Стивена Фрирза Хелен удостоилась премии «Оскар» и приглашения на ужин в Букингемский дворец, который, однако, не состоялся, так как актриса должна была присутствовать на съемках в США.
- Эллен Дедженерес у себя на передаче спросила Хелен Миррен, не собирается ли она сняться в сериале «Корона», и та ответила: «Нет. Я рада, что уже сыграла эту роль, и она была успешной, но мне бы хотелось завершить эту тему. Если меня собьет автобус, я не хочу газетных заголовков: „Королеву сбил автобус“».
- На церемонии награждения BAFTA принц Уильям пошутил, что ему следовало бы обращаться к присутствовавшей там Хелен Миррен как «бабушка». Актрисе очень понравилась эта шутка, и она неоднократно воспроизводила ее в разных ситуациях.
- Актриса никогда не стеснялась своего возраста и не пыталась его скрыть. В 2014 году, в возрасте 69 лет, она стала лицом линейки возрастной косметики L’Oreal, причем согласилась участвовать в рекламной кампании только при условии, что ее фотографии не будут ретушировать. А в 2011 году дама Миррен снялась в откровенной фотосессии с британским флагом.
А вам нравится Хелен Миррен? Какой ваш любимый фильм с участием актрисы?
Фото на превью Everett Collection / Everett Collection / East News
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