Как Елена Миронова стала Хелен Миррен, получила «Оскар» и всю жизнь делает только то, что сама хочет

Дама Хелен Миррен — одна из наиболее талантливых и заслуженных актрис современности, при этом она совсем не задирает нос и остается простой в общении. Дамский титул абсолютно не мешает ей ввернуть время от времени крепкое словцо, а ее аристократическое происхождение — танцевать тверк в эфире ток-шоу.