Как Джуд Лоу вырвался из пленившего нас образа сладкого паренька и смог доказать, что он большой актер

Еще несколько лет назад Джуда Лоу воспринимали как обаятельного красавчика, способного играть лишь в легких мелодрамах. Однако большая работа актера над собой сделала из него артиста, которому по плечу перевоплощение в абсолютно разных героев. Теперь его трансформации вызывают неподдельное восхищение не только у любительниц слезливых мелодрам, но и у фанатов фэнтези, детективов и даже хорроров.

Мы в AdMe.ru основательно покопались в фильмографии актера и попытались понять, как же ему удалось расширить рамки своего амплуа.

1978–1992 годы: грезы об актерской профессии, театральный и теледебют

Возможно, если бы не большая любовь родителей Джуда Лоу к театру, мир бы так и не узнал об этом актере. Дэвид Джуд Хейворт Лоу появился на свет в 1972 году в Лондоне в семье учителей. Мальчика назвали в честь песни Beatles «Hey Jude». Повлиял на выбор имени для ребенка и роман Томаса Харди «Джуд Незаметный». В отличие от главного героя этого произведения — юноши, который работает каменщиком и мечтает стать ученым, — Лоу с детства грезил актерской профессией и уже в 6 лет дебютировал на театральной сцене в детском спектакле.

«Мне повезло с родителями: они были школьными учителями и энтузиастами своего дела, при этом сами обожали искусство. Они водили меня в кино и театры, а я впитывал все как губка и при первой возможности оказался на подмостках. Я сразу почувствовал, что сцена — то место, где мне комфортнее всего. А уж когда я понял, что за это можно получать деньги...» Джуд Лоу

Сложно в это поверить, но в школьные годы будущий актер терпел постоянные насмешки одноклассников над своей ангельской внешностью. Несмотря на то что его милый внешний вид стал бонусом на пути к большой карьере, актер не раз признавался, что все еще стесняется своей смазливости. А однажды его даже перепутали с девушкой и поселили в женское общежитие. Парень был не против такого соседства, но вскоре это недоразумение было исправлено. Дебют Джуда Лоу на телевидении состоялся в 1986 году: он сыграл в одном из скетчей передачи «Карманные деньги». Далее последовали съемки в телефильме «Глостерский портной» (там предстал в образе конюха) и в телесериале «Семья», где будущему разбивателю женских сердец досталась роль неблагополучного подростка. Начинающего актера стали активно приглашать в театральные постановки, в том числе и в «Самые быстрые часы во Вселенной», которая впоследствии по версии Time Out стала лучшей театральной премьерой 1992 года.

1994 год: дорога в большое кино и роли подлых красавчиков

В 1994 году он появился в фильме «Шопинг», дебютировав в кино в главной роли. Лоу досталась роль обаятельного хулигана, который угонял дорогие машины и разбивал их о витрины магазинов. После выхода фильма кинокритик Стивен Холден заявил: «Красивого мистера Лоу с детским личиком хотят сделать современным Джеймсом Дином, однако его игра не столь убедительна, чтобы за ним закрепился имидж мятежника». Кстати, на съемочной площадке этого фильма актер познакомился со своей будущей супругой Сэди Фрост.

После съемок вернулся в театр, где сыграл в нескольких удачных постановках, за которые даже удостоился высоких наград. В 1996 году отметился в романтической драме «Люблю тебя, не люблю тебя», после которой его начали воспринимать исключительно как смазливого юношу. Впоследствии начал доказывать, как порой бывает обманчива красота, сыграв обольстительного, но подлого Боузи в «Уайльде» (1997), Юджина в «Гаттаке» (1997), Билли в «Полночи в саду добра и зла» (1997), Стивена в «Мудрости крокодилов» (1998).

«Меня воспринимали как очаровашку, обольстительного юношу. А я хотел доказать, что я серьезный актер. Искал роли, которые демонстрировали бы, как обманчива красота. Героев, которые будто пришли с темной стороны. Роли, в которых я сам мог бы проявить свою темную сторону — не сладкую, внешнюю, а то, что, возможно, скрыто за внешностью любого красавца». Джуд Лоу

1999–2000 годы: первый успех и постепенный выход из амплуа обольстителя

Первый успех пришел к нему после выхода фильма «Талантливый мистер Рипли» (1999), в котором, по мнению критиков, актер смог удержать баланс между притягательностью своего героя и одновременно вызыванием неприязни к нему. Эта роль принесла Лоу первую номинацию на «Оскар». В 2001 году актер примерил военную форму в фильме «Враг у ворот», в котором перевоплотился в советского снайпера Василия Зайцева. В этом же году появился в картине Стивена Спилберга «Искусственный разум», где сыграл привычную для себя роль соблазнителя. Кстати, там он исполнил балетную партию. Роль в «Искусственном разуме» принесла ему множество положительных откликов и номинацию на премию «Золотой Глобус».

Впервые Лоу удалось расширить рамки своего привычного амплуа обольстителя в «Проклятом пути» (2002), где он появился в образе неряшливого, с редеющими волосами героя. В 2004 году вновь вернулся к роли всеми желанного мужчины в «Красавчике Алфи, или Чего хотят мужчины» — ремейке фильма 1966 года. Критики отмечали, что хотя Джуд намного красивее Майкла Кейна (исполнителя главной роли в оригинале), но его игра была менее острой. Кстати, тогда же журнал People признал его самым соблазнительным мужчиной на планете. Такого же мнения придерживается и его партнерша по «Сделке» Наоми Уоттс: «Это самый красивый мужчина из когда-либо живших на земле». Нельзя не отметить и созданный им сильный романтический образ в «Моих черничных ночах» (2007).

«Я маниакально боялся, что внешние данные заштампуют меня — что мне будут доставаться роли красавчиков, потому что я, видите ли, красавчик». Джуд Лоу

2009–2012 годы: новые проекты

В 2009 году в профессиональной жизни актера началась новая веха — он снялся в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи, сыграв раздражительного и всегда ищущего приключений Доктора Ватсона. Его партнером стал Роберт Дауни — младший и, как отмечали некоторые критики, они идеально смотрелись друг с другом. В 2011 году вышел сиквел «Шерлок Холмс: Игра теней», в котором Лоу вновь вернулся к образу эксцентричного Доктора Ватсона. В 2012-м актер перевоплотился в отстраненного и сухого Алексея Каренина — героя «Анны Карениной». В этой роли Лоу запомнился своей «сдержанностью и залысинами». Тогда внешний облик героя не пришелся по вкусу детям актера: они заявили, что не хотели бы, чтобы тот забирал их в таком виде из школы. Спустя год актер сыграл одну из главных ролей в триллере «Побочный эффект», который весьма высоко отметили и критики, и зрители.

2016–2020 годы: любимая миллионами роль папы римского и расширение актерского диапазона

В 2016 году HBO запустил в эфир сериал «Молодой папа», в котором Лоу вошел в образ обаятельного, нарциссичного, эксцентричного и необычайно сильного папы римского. Скорее всего, эта работа останется для актера одной из самых заметных в его фильмографии. По мнению критиков, в сериале Лоу «раскрывается бесчисленным количеством граней. Возможно, именно этот сериал ознаменует вхождение актера в эпоху профессиональной зрелости». Режиссер картины Паоло Соррентино признался: «Он (Джуд Лоу) показал, что у него есть два решающих, но при этом противоречащих друг другу качества для этой роли: безрассудство и самосознание. И это великий талант».

«Это было важной ступенью для меня, знаковой работой, которая пришла в правильное время. На тот момент мне показалось, что я не играл такие роли довольно давно. В руках Паоло я чувствовал себя в безопасности, а потом последовал теплый прием проекта, что всегда приятно». Джуд Лоу

Впоследствии Лоу поджидало расширение его актерского диапазона. Он сыграл короля Вортигерна в историческом «Мече короля Артура» (2017), Альбуса Дамблдора в фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018), лидера Звездной силы Йона-Рогга в супергеройском «Капитане Марвеле» (2019). В 2020-м вышел психологический 6-серийный хоррор «Третий день», где от Лоу ну просто невозможно оторваться, а на крупных планах он и вовсе словно «выворачивается наизнанку».

«Сейчас я хочу заниматься только теми проектами, которые по‑настоящему трогают меня. Мне не слишком интересно делать что-то, что я уже делал, и отсутствие новых проектов на горизонте меня совершенно не беспокоит». Джуд Лоу