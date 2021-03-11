Как должны были выглядеть 15+ актеров, если бы соответствовали реальному возрасту своих героев
Очень часто актерам приходится исполнять роли героев, которые на несколько лет моложе самих звезд. Некоторым знаменитостям удается и в 30 лет выглядеть как подростки, поэтому с ролью школьников они справляются довольно легко. Но вот разрыв в 2 десятка лет даже гримерам скрыть не всегда удается.
Мы в AdMe.ru решили представить, как бы выглядели герои популярных фильмов и сериалов, если бы возраст актеров соответствовал их экранным персонажам.
1. Майкл Дж. Фокс — Марти Макфлай («Назад в будущее»)
2. Гэри Олдмен — Сириус Блэк («Гарри Поттер и узник Азкабана»)
3. Ширли Хендерсон — Плакса Миртл («Гарри Поттер и тайная комната»)
4. Орландо Блум — Уилл Тернер («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»)
5. Дженнифер Лоуренс — Китнисс Эвердин («Голодные игры»)
6. Пол Уэсли — Стефан Сальваторе («Дневники вампира»)
7. Алан Рикман — Северус Снейп («Гарри Поттер и философский камень»)
8. Одри Хепберн — Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани»)
9. Райан Рейнольдс — Крис Брендер («Просто друзья»)
10. Том Холланд — Питер Паркер («Человек-паук: Возвращение домой»)
11. Джеральдин Сомервилль — Лили Поттер («Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2-я»)
12. Эдриан Роулинс — Джеймс Поттер («Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2-я»)
13. Габриель Картерис — Андреа Цукерман («Беверли-Хиллз 90210»)
14. Дэйн Дехаан — Джейсон Кэнкэм («Место под соснами»)
15. Вивьен Ли — Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)
16. Джон Траволта — Дэнни Зуко («Бриолин»)
17. Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен («Игра престолов»)
18. Леонардо Ди Каприо — Фрэнк Абигнейл («Поймай меня, если сможешь»)
Кто из актеров, по вашему мнению, лучше всего смог сыграть юного персонажа?
Фото на превью The Hunger Games / Lionsgate
Поделиться этой статьёй