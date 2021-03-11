Как должны были выглядеть 15+ актеров, если бы соответствовали реальному возрасту своих героев

Очень часто актерам приходится исполнять роли героев, которые на несколько лет моложе самих звезд. Некоторым знаменитостям удается и в 30 лет выглядеть как подростки, поэтому с ролью школьников они справляются довольно легко. Но вот разрыв в 2 десятка лет даже гримерам скрыть не всегда удается.