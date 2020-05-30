Как Дмитрий Нагиев из прапорщика Задова умудрился превратиться в величайшего шоумена страны

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Сегодня зрители восхищаются его харизмой и умением держать аудиторию, а ведь когда-то этот человек сидел без работы и только мечтал о славе. История Дмитрия Нагиева — это про характер и силу воли, веру в себя и умение работать так, чтобы коллеги слагали о тебе легенды.

Мы в AdMe.ru попали под обаяние Дмитрия и решили узнать, как складывалась судьба артиста, который уже несколько десятилетий желает нам с экранов «удачи, любви и терпения». А бонусом познакомим вас с принципами жизни Дмитрия Нагиева.

1970–80-е: хулиганское детство, спортивная карьера и решение стать артистом

Дедушка Дмитрия родом из Ирана. После Первой мировой войны он попал в детский дом, где ему дали фамилию Нагиев, что означает «спаситель мира». А имя Гулам поменяли на более привычное — Николай. Позже выдуманная фамилия перешла отцу Дмитрия, а потом и самому артисту. Кстати, отец будущего шоумена хотел стать актером и передал сыну мечту. Владимир Нагиев до 17 лет играл в Театре Красной Армии, но в театральный вуз поступить так и не смог. Впоследствии он работал на заводе, но Дмитрий успел заразиться актерским азартом.

Детство Дмитрия прошло в Санкт-Петербурге, и его можно назвать хулиганским. Будущий «величайший шоумен» состоял на учете в детской комнате милиции. Как выразился сам актер, «мы дети помоек. Все стройки и помойки были наши. Ходили в кирзовых сапогах. Куртках, перетянутых солдатским ремнем. Это мое детство, такая босота питерских окраин». В школе маленького Диму дразнили «Жирная бочка родила сыночка», потому что он был пухляшом, но позже начал активно заниматься спортом и похудел. Нагиев стал мастером спорта по дзюдо, а в 1980-е годы завоевал звание чемпиона СССР по самбо среди юниоров. После школы он поступил в Ленинградский электротехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники. Чтобы заработать на жизнь, занялся фарцовкой. Дело пошло, но им снова заинтересовались правоохранительные органы. Чтобы избежать уголовного преследования, Дмитрий отправился в армию. После службы, решив стать актером, Нагиев поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

90-е: радио «Модерн» стало стартом карьеры, а болезнь положила начало новому имиджу

В 1990 году во время репетиции выпускного спектакля в институте у Нагиева случился паралич лицевого нерва. Восстановление заняло 40 дней, а «фирменный» прищур остался на всю жизнь. После этого и появились очки: «Когда съемки длятся долго, тяжело контролировать левый глаз, он закрывается». А странностей с лицом актер не стыдится: «Возможно, не благодаря, а вопреки такой болезни все в моей жизни получилось». После института Нагиев устроился на радио «Модерн». Ведущие тогда были настоящими диск-жокеями и сами выбирали песни для своего собственного эфира. Позже Дмитрия 4 раза признают лучшим радиоведущим страны, а пока это было время творческих поисков: он исполнял песни и монологи, читал стихи, вел конкурсы красоты, вел открытые эфиры, посещал ток-шоу, у него даже появились первые поклонники. О Нагиеве заговорили, и в это же время у него случилось первое интервью, которое закончилось провалом: «Мои эфиры стали слушать, и мне позвонили договориться на первое в жизни интервью. Я чуть с ума не сошел, ведь обещали, что я буду на обложке. И вот долгожданный выход, а на обложке написано „Дмитрий Нечаев“. А я маме хотел принести и почитать...» — рассказывает артист. В 2000 году он был вынужден уйти с радио, Нагиев вспоминает: «Мне запретили ставить ту музыку, которую я хотел. Уже через полгода после этого ошибочного решения владельцев суперуспешное некогда радио закрылось за отсутствием достойного рейтинга».

Конец 90-х: начало телевизионной и кинокарьеры

В 1996 году на радио Нагиеву становится тесно и он в дуэте со своим коллегой Сергеем Ростом придумывает юмористический телесериал «Осторожно, модерн!», который будет даже выдвинут на «Эмми». Перед зрителем была коллекция из 15 персонажей, все роли исполняли двое артистов. Самым ярким образом Нагиева стал прапорщик Василий Петрович Задов, которому довелось служить в танковых войсках и воровать из воинской части сливочное масло и уран. Сериал просуществовал до 2004 года. А позже начались спин-оффы «Осторожно, Задов!» и «Zадов in Rеалити». В это же время появляется первая серьезная роль в кино, которая стала предвестником будущих драматических ролей, — Нагиев снялся в роли полевого командира Дукуза Исрапилова в военной драме «Чистилище».

Нулевые: участие в скандальном телешоу и сериалах

Скандальное ток-шоу «Окна» вкупе с участием в популярных сериалах вроде «Каменская» и «Убойная сила» приносит Нагиеву всероссийскую славу на заре нулевых. Актер соглашается вести «Окна», чтобы заработать на жилье в Москве. «Очень много времени в моей жизни ушло на мысли о том, где жить, на чем ездить и чем прикрыть зад. Эти мысли унизительны, их не должно быть», — вспоминает он. Передачу нельзя было назвать высокоморальной — она славилась своими скандалами и истеричными участниками. На «Окнах» случилась массовая драка, ставшая легендой телевидения, произошла она в 2002 году в одном из выпусков передачи. В процессе пострадал сам ведущий, позже он признался, что все на программе было срежиссировано. Новость о закрытии шоу грянула как гром среди ясного неба: «Я набрал кредитов, потому что рассчитывал на гонорары с передач», — признался актер. Но не зря говорят, что когда закрываются одни двери, обязательно откроются другие.

2005-й: приглашение на Первый канал и кардинальная смена имиджа

Не успел актер расстроиться из-за закрытия передачи «Окна», как раздался звонок и состоялся такой диалог:

— Вас вызывают на 1-й канал к Эрнсту.

— Сейчас посмотрю в расписании, когда я могу.

— Вы можете сегодня в 16:00.

На встрече ведущий услышал: «Вы очень талантливый человек, и вы за последние 3 года хорошо поработали и создали устойчивый образ гоблина. Добро пожаловать на борт». С 2005 года Дмитрий вел спортивное шоу «Большие гонки», а в 2012-м стал ведущим главного вокального проекта страны — шоу «Голос». Нагиев самостоятельно пишет себе тексты для программ и придумывает все шутки. При этом детский «Голос» актер вести не хотел — слишком много эмоций. Он даже звонил Эрнсту с просьбой о замене ведущего, но тот ему отказал. На этот же период пришлась кардинальная смена имиджа — актер бреется налысо. Он вспоминает: «Многие бреются потому, что лысеют. А у меня просто не было работы, и в 11 вечера я вдруг решил, что надо попробовать, ведь интересно, как будет смотреться. А утром мне предложили вести шоу „Две звезды“, где я предстал уже в новом имидже». Именно такой — сменивший имидж, брутальный, лысый и татуированный — актер оказался всеобщим любимчиком.

2010–18-й: звездные роли и звание самого богатого актера в стране

Однажды актера позвали в жюри КВН и кто-то пошутил: «Мы же ничего не сказали про Нагиева. Да ладно, а кто это?» «Весь зал смеялся, и я, конечно, тоже, но это обидная, болезненная история», — вспоминает артист. «Почти в одночасье случились „Две звезды“, „Голос“, „Кухня“, „Физрук“, и я стараюсь анализировать, почему так вышло. Может, потому, что я исчерпал свою коричневую полосу невезения? Может быть, пришло мое время?» — философствует Нагиев. В 2012 году на экраны выходит сериал «Кухня», в котором изначально Нагиева не должно было быть. Первая эфирная серия вышла без его участия — роль владельца ресторана исполнял лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский, а ресторан назывался «Гюго». Впоследствии ресторан назвали Claude Monet, а на роль позвали Нагиева. По требованию Нагиева его героя назвали так же, как и его, но Дмитрий утверждает, что в «Кухне» мы увидели очередное творческое амплуа: «Этот герой помогает мне бороться с тем, что прячется глубоко внутри меня самого. Такая гипертрофированная калька своих отрицательных качеств», — говорит актер. С 2014 года Дмитрий играет главную роль в телешоу «Физрук» — бывший шеф охраны, а ныне учитель физкультуры Олег Фомин стал любимчиком молодежи. Сериал сразу приобрел бешеную популярность — премьерную серию посмотрел каждый третий телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет. Кастинга на роль Фомы не было, Нагиева позвали сразу, а прообразом физрука стал младший брат Дмитрия — Евгений.

Усердная работа принесла свои плоды, и в 2016 году Нагиев получил звание самого богатого актера в стране — он вошел в список Forbes, обогнав Данилу Козловского и Никиту Михалкова. За годы существования сериала Нагиев вырос в одну из главных отечественных медиазвезд. Вышло так, что пик популярности артиста пришелся на зрелый возраст — почти 50 лет. «Нас таких двое — я и Луи де Фюнес, — кому шанс выпал на закате», — шутит актер.

2018-й: главная драматическая роль

В 2018 году актер сыграл Виталия Калоева в картине «Непрощенный». Актер вспоминает: «Когда я получил сценарий, первый вопрос, который я задал режиссеру: „А ты уверен, что это я?“». Выяснилось, что главная драматическая роль досталась актеру потому, что режиссер помнил его участие в фильме «Чистилище». Для роли Нагиев похудел на 8 килограммов, и это было не требование режиссера, а его собственное желание, он говорит: «Мне показалось, что если я буду чувствовать свои ребра, то мне это добавит ощущения хрупкости». Зрители высоко оценили драматический талант актера, а сам актер утверждает, что это была одна из самых важных его ролей: «Я сыграл с максимальной отдачей, как мог на сегодняшний день. Жизнь так повернулась, что я снимался в основном в комедиях. Но в жизни я совсем не смешной. Может, с этим фильмом я наконец вернулся к самому себе». На сегодняшний день Дмитрий Нагиев вошел в Книгу рекордов Гиннесса как актер, сыгравший наибольшее количество перевоплощений. За его плечами больше сотни ролей в кино, 4 серьезных театральных роли, и он не собирается останавливаться на достигнутом.

Бонус: принципы жизни Дмитрия Нагиева

Не бояться нового. «Мой принцип — никогда не говори „никогда“. Потому что у Бога хорошее чувство юмора».

«Мой принцип — никогда не говори „никогда“. Потому что у Бога хорошее чувство юмора». Не употреблять слово «мужик». « Хочу заметить, что ни я, ни один из моих героев не говорим „мужик“. Я считаю это слово отвратительным, и пока в нашей стране будут „мужики“ и „бабы“, мы будем жить так, как живем».

Хочу заметить, что ни я, ни один из моих героев не говорим „мужик“. Я считаю это слово отвратительным, и пока в нашей стране будут „мужики“ и „бабы“, мы будем жить так, как живем». Не обманывать. «Я стараюсь не лгать. Если мужчина лжет на экране о том, что он мужчина, это видно. Это к вопросу о том, куда пропадает масса артистов и музыкантов из журнальных списков „подающих надежды“».

Заниматься благотворительностью. Нагиев — председатель правления благотворительного фонда «Анна», который помогает детям из неблагополучной среды, детям с физическими и умственными недостатками и детям-сиротам. Вместе со старшей сестрой содержит конюшню под Санкт-Петербургом, выкупая лошадей, предназначенных на убой.

Нагиев — председатель правления благотворительного фонда «Анна», который помогает детям из неблагополучной среды, детям с физическими и умственными недостатками и детям-сиротам. Вместе со старшей сестрой содержит конюшню под Санкт-Петербургом, выкупая лошадей, предназначенных на убой. Жизнь отдельно, творчество отдельно. «Есть артисты, которые через всю жизнь несут любовь к своим ролям и могут в любое время дня и ночи свою роль процитировать. Я к этим людям не отношусь. Потому что нет ничего интереснее самой жизни, поэтому я стараюсь забывать все то, что сделал на площадке, не хочу тащить это с собой».