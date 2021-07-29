Как девочка, которой отказывали на всех кастингах, вдруг стала крутой актрисой с ворохом наград

Эмме Стоун всего лишь 32 года. А она уже успела принять участие в 40 проектах, получить «Оскара», «Золотой глобус», Кубок Вольпи и премию Гильдии актеров, а еще побывать самой высокооплачиваемой актрисой в мире — так, только в 2017 году Эмма заработала $ 26 млн. Но ведь еще недавно эта простая девчонка снималась в максимально приземленных комедиях и о чуть более серьезных ролях могла лишь мечтать.

Мы в AdMe.ru решили изучить творческий путь Эммы и проследить, как же изменился ее экранный образ за эти годы.

2002–2006 годы: пробивная настойчивость и множество проходных сериалов

Семья будущей звезды была обыкновенной и среднестатистической: отец — подрядчик, а мать — домохозяйка. Поэтому ничто не предвещало, что их дочурка через несколько десятков лет соберет буквально все главные актерские награды. Но юная Эмили (именно так в действительности зовут девушку) с детства мечтала о комедийном амплуа и поэтому упорно участвовала во всех спектаклях молодежного театра. А еще грезила оказаться на тех самых голливудских кастингах, где выискивали детей для съемки в ситкомах. И не просто грезила: для того, чтобы уговорить родителей переехать с ней в Голливуд, почти за тысячу километров от дома, 14-летняя Эмили сделала настоящую презентацию с фотографиями звезд и песней Мадонны. И это сработало.

После переезда Эмили перешла на домашнее обучение и дни напролет проводила на кастингах. Правда, получала она лишь бесконечные отказы и в итоге даже устроилась работать в собачью пекарню (да, там готовили специальные лакомства именно для собак). Но кулинаром девушка оказалась не очень успешным — пушистые упорно отказывались есть то, что она приготовила.

«Кажется, человека 3 назвали мои печеньки просто несъедобными для своих собак. Что ж, видимо, я не очень талантливый пекарь». Эмма Стоун в интервью для «Vanity Fair»

Но наконец Эмили пригласили на съемки. Она стала участвовать в шоу талантов «В поисках семьи Партридж» и даже вошла в число победительниц. Вот только сериал, который должны были запустить по итогам шоу, не продолжился дольше пилотного эпизода. А затем были новые приглашения в столь же проходные сериалы, которые очень быстро закрывались из-за низких рейтингов. Но Эмили не сдавалась. За 3 года она целых 4 раза пробилась на телеэкраны в уже гораздо более успешные и долгосрочные телевизионные проекты вроде «Малкольм в центре внимания». Тогда же оказалось, что в гильдии киноактеров уже была Эмили Стоун, и девушка сменила имя, став Эммой.

2007–2010 годы: первая роль в кино и амплуа смешной девчонки

Спустя 4 года непрерывных кастингов и всех этих ТВ-шоу девушка попала в типичную школьную комедию «SuperПерцы». Картина стала настолько популярной, что была номинирована сразу на несколько премий MTV, а самой Эмме вручили награду как подающей надежде новой звезде. Кстати, именно перед кастингом «SuperПерцев» девушка первый раз перекрасила волосы в медный оттенок, который в итоге стал ее фирменным цветом. А еще после премьеры фильма продюсеры наконец понимают, что такое умение посмеяться над собой и талант мгновенно переключаться из этого смешного в трогательное (и наоборот) — настоящая находка для любой молодежной комедии. Поэтому подобных шаблонных фильмов в послужном списке Эммы будет еще предостаточно.

Именно в амплуа забавной девочки актриса вновь появлялась на экране в фильмах «Голый барабанщик», «Мальчикам это нравится» и «Призраки бывших подружек». А вот в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд», самой успешной картине тех лет с ее участием, персонаж Эммы наконец оказался лишь обманчиво милым. Ловко обведя вокруг пальца сурового персонажа Вуди Харрельсона, ее героиня еще и с полчищами этих самых зомби расправлялась. Кстати, именно Вуди Харрельсон познакомил девушку с самим Полом Маккартни, захватив как-то раз ее с собой во время дружеского к нему визита. И спустя какое-то время девушка решилась написать певцу с просьбой нарисовать птичьи лапки как иллюстрацию к его песне «Blackbird» («Черный дрозд»), которую они с мамой просто-таки обожали. Эти лапки от Маккартни и стали эскизом к парным татуировкам, которые теперь украшают запястье Эммы и ее мамы в качестве символа победы последней над раком.

Из других событий того времени сама Эмма выделяет фильм «Бумажный человек» 2009 года, который хоть и был разгромлен критиками, но зато позволил девушке сыграть свою первую по-настоящему драматическую роль. К игре актеров, кстати, у критиков претензий не было. Всенародная же слава окончательно пришла к Эмме год спустя, вместе с главной ролью в опять-таки школьной комедии «Отличница легкого поведения». Легкая и по-хорошему смешная картина вполне заслуженно нашла огромное число поклонников, получила положительные отзывы критиков, принесла Эмме награду MTV и даже номинацию на «Золотой глобус». Теперь актрису знали примерно все соотечественники. Да и не только они.

"Неудивительно, что ее карьера взлетает. Эмма очень, очень умна. Она не просто знает и делает то, что у нее хорошо получается, — она ведь подтолкнула себя к этому всему, бросила вызов. Грег Моттола, режиссер фильма «SuperПерцы», «Vanity Fair»

Спустя еще 1 год Эмма впервые встретилась на экране с Райаном Гослингом. И этот дуэт в романтической комедии «Эта дурацкая любовь» оказался просто-таки насквозь пропитанным химией. Чего только стоит поддержка, которая повторила знаменитую сцену из «Грязных танцев». В общем, фильм вполне ожидаемо оказался успешным. Вот только сама Эмма уже успела подустать от того, что ее видели исключительно в ролях саркастично-романтичных девчонок.

2011–2015 годы: все серьезнее и серьезнее

Постепенный уход от приевшегося образа начался в 2011 году, вместе с гораздо более драматичным фильмом «Прислуга», который собрал огромное количество наград и наконец показал Эмму серьезной героиней без привязки к любовным историям. Но год спустя девушка все равно увязла в романтических отношениях, только масштабных и супергеройских. Участие в перезапуске франшизы о Человеке-пауке принесло еще большую известность у массового зрителя, которой Эмма решила воспользоваться в исключительно хороших целях. Так, каждый раз замечая рядом с собой охотящихся за снимками папарацци, она вместе со своим экранным партнером Эндрю Гарфилдом доставала табличку со словами о том, что такое повышенное внимание лучше бы переключить на тех, кому нужна помощь. Например, с помощью благотворительных организаций, список которых также был на этой табличке и которым сама пара также активно помогала.

Закрепление успеха дало Эмме возможность быть все разборчивее в выборе ролей. Она вновь появилась на экране с Райаном Гослингом в очень стилистически выверенных, но не обласканных критиками «Охотниках на гангстеров». Хотя к актерской игре вновь невозможно было предъявить никаких претензий. А уже в 2014 году Эмма смогла сыграть у самого Вуди Аллена. Образ саркастичной рыжей девчонки идеально вписался в костюмированный ретро-мир «Магии лунного света», и режиссер вновь позвал ее к себе — в картину «Иррациональный человек». Но даже съемки у именитого Вуди оказались далеко не самыми значимыми в карьере Эммы.

В том же 2014 году с актрисой случилось более важное событие: участие в сложном, оскароносном и практически ставшим культовом «Бёрдмэне». Героиня Эммы, такая же непростая, разочарованная в жизни и отце, получилась настолько мощной, что принесла актрисе номинацию на премию «Оскар». И хотя заветную статуэтку девушка не получила, впечатление о себе как о талантливейшей актрисе и настоящем профессионале она прочно оставила и у кинокритиков, и у простых зрителей.

«Эмма Стоун здесь просто лучшая из всех, кем она когда-либо была. Один ее рычащий монолог стоит „Оскара“». Джессика Кианг, «IndieWire»

2016–2021 годы: оскароносная феерия и куча всего интересного

Спустя всего лишь 2 года, в 2016-м карьера Эммы вновь совершила приличный скачок. Им стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», который стал глотком свежего воздуха среди множества однотипных современных фильмов, а еще собрал просто невероятное количество наград: 6 статуэток «Оскар» и 7 призов «Золотого глобуса». Кстати, и та и другая награда достались в том числе и самой Эмме за лучшую женскую роль. Затем была биографическая «Битва полов», эксцентричная и завораживающая «Фаворитка», вновь завоевавшая ворох призов, а еще сериал «Маньяк», где за 10 серий Эмма успевает сыграть множество версий своего персонажа и показать сразу все возможные грани таланта. Но при этом свой сногсшибательный успех Эмма оценивает достаточно приземленно, не забывая еще и подшучивать.

«Мне не нравится сама мысль о том, что кто-то считает все это чем-то особенным. Ведь моя работа — это веселье, а в мире есть те, кто работает тяжело, ну то есть действительно тяжело. А мне тут кофе приносят, понимаете ли». Эмма Стоун в интервью для «Elle»

Но список незабываемых ролей девушки даже не думает заканчиваться. Так, буквально недавно, в 2021 году, на экраны вышла фантастически стильная, бунтарская и эталонная «Круэлла», влюбившая в себя буквально всех подряд. Да, злодейка, да, психопатка — но какая красивая.

«За этим нереальным визуальным наслаждением просто чертовски интересно наблюдать. Особенно когда главные героини сцепляются рожками». Rotten Tomatoes

А уже в ближайшее время Эмма приступит к новым съемкам — экранизации романа Аласдера Грея «Бедные-несчастные». В своей новой работе девушка окажется женским воплощением Франкенштейна, которую вернет к жизни персонаж Уиллема Дефо. И мы даже не сомневаемся, что Эмма в очередной не подведет своих поклонников. А еще точно обзаведется новыми.