Как дети 15 звезд узнали, что их родители действительно знамениты

В детстве у нас нет полного представления о том, что происходит вокруг нас, особенно с нашими родителями. Для нас они мама и папа, мы думаем, что это и есть их имена, и мы не очень представляем, чем они зарабатывают на жизнь. То же самое происходит и с детьми звезд, которые, узнав, насколько знамениты их родители, обычно очень удивляются.

AdMe.ru нашел истории о том, какой неожиданностью для детей стало узнать об огромной популярности их родителей.

1. Сыновья Рики Мартина Валентино и Маттео

В одном интервью Рикки Мартин заметил, что никогда не брал своих близнецов на концерты, предпочитая, чтобы они оставались за кулисами. Когда они подросли достаточно для того, что увидеть выступление отца, их ждал сюрприз. «Однажды, когда дети подросли, я сказал им пройти в переднюю часть дома. После того как они увидели свет и целое шоу, они подошли ко мне и сказали: „Папа, ты — Рики Мартин!“ Я ответил: „Я не Рики Мартин, я ваш отец!“ И они немедленно ответили: „Нет, нет, нет, нет, ты Рики Мартин“, и все изменилось», — рассказал певец.

2. Линкольн и Дельта, дочери Дэкса Шепарда и Кристен Белл

Во время передачи «The Late Show» со Стивеном Колбертом комик Дакс Шепард рассказал, как его дочери узнали, что он и его жена Кристен Белл знамениты. Одна из девочек спросила, почему люди слушают его подкасты: из-за него или из-за его соведущего? Дакс объяснил, что изначально из-за него. Его дочь спросила: «Но почему?» — и он сказал: «Ну, детка, потому что папа знаменит!» Его дочь была шокирована такой новостью и спросила: «А мама знает?» — и Шепард ответил: «Конечно, любовь моя, твоя мама еще более знаменита, чем я!»

3. Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд

В 2017 году дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась с журналом «Teen Vogue», как она впервые узнала об известности своей матери. «Думаю, я начала понимать, что происходит, на мой 8-й день рождения, который мы отмечали в Диснейленде. Я хотела фотографироваться с принцессами, а все остальные хотели сфотографироваться с ней», — рассказала модель.

4. Бруклин Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма

В 2017 году сын Виктории и Дэвида Бекхэма, фотограф Бруклин Бекхэм, рассказал журналу «Wonderland», как в 12 лет обнаружил, что его отец звезда большого спорта. «Я пришел на футбольный матч, и люди скандировали имя моего отца, моя реакция была: „Черт возьми, я не думал об этом так“».

5. Мозес, сын Гвинет Пэлтроу

В 2013 году Гвинет Пэлтроу рассказала в интервью, как отреагировал ее сын Мозес, когда узнал, что его мать знаменита. Они собирались встретиться с Джастином Бибером, и ее сын провел связь: Джастин Бибер и другие крутые, по его мнению, люди знали, кто такая его мама, потому что она снялась в «Железном человеке». Учитывая, что для него все это произошло совсем недавно, он сделал вывод: «А, ты в кино!»

6. Брэндон и Дилан, сыновья Памелы Андерсон

Памела Андерсон рассказала, как ее сыновья, Брэндон и Дилан, устроили ей допрос, когда узнали о ее популярности. «Они пришли ко мне и сказали: „Мама, ты Памела Андерсон!“ — и я ответила: „Да!“ И они такие: „Что? Почему люди так говорят? Ты правда Памела Андерсон?“ — и я сказал: „Ну да!“».

7. Лука Комри, сын Хилари Дафф

Хилари Дафф рассказала, что к ее сыну Луке Комри понимание о том, что его мать знаменита, приходило постепенно. Сначала маленький мальчик увидел свою маму на обложках журналов и решил, что так делают все мамы. А потом одноклассник сказал ему, как зовут его мать (по крайней мере, так считает Хилари). Она уточнила, что Лука тогда даже не знал ее имени, он просто назвал ее мамой. И вдруг в один прекрасный день сын сказал: «Я знаю, как тебя зовут. Хилари Дафф».

8. Джек Куэйд, сын Мег Райан и Денниса Куэйда

Сын Мег Райан и Денниса Куэйда Джек Куэйд поделился, каково это — расти со знаменитыми родителями: «Я полностью осознаю, что рос в необычных условиях, но в то же время, несмотря на то, что делали мои родители, они прежде всего мама и папа. Не было такого ощущения, что сидишь за ужином в окружении каких-то персонажей, папа не был Джерри Ли Льюисом на моем выпускном, вообще ничего такого. Мне кажется, если бы у других детей, с которыми я рос, были знаменитые родители-актеры, я бы подумал: „Так устроен мир!“».

9. Джорджия Мэй, дочь Мика Джаггера

Младшую дочь Мика Джаггера и Джерри Холл Джорджию Мэй Джаггер как-то спросили в интервью, знала ли она в детстве, что у ее родителей необычная работа, на что она ответила: «Не совсем. Когда я отправилась в тур с отцом, я знала, что он музыкант, но в первую очередь они были моими родителями. Я до сих пор считаю свою маму ботаном, она крутая, но все же ботан».

10. Алекса Рэй, дочь Кристи Бринкли и Билли Джоэла

В детстве Алекса Рэй не знала, что ее родители звезды мировой величины. Воспитывая дочь на Лонг-Айленде, Кристи Бринкли и Билли Джоэл скрывали свою популярность, так что она понятия об этом не имела. Кристи рассказала, что, когда все махали им, Алекса просто думала, что их знают в этом районе.

11. Майкл Джозеф, сын Майкла Джексона

В интервью утреннему шоу «Good Morning America» сын Майкла Джексона Майкл Джозеф Джексон сказал, что ни ему, ни его братьям и сестрам никогда не приходило в голову, что их отец был поп-звездой. «Думаю, мы впервые это поняли, когда увидели видео с его выступлением. Тогда я подумал: „Ну окей, женщины часто падают в обморок на концертах“. Но больше всего я удивился, когда увидел падающих в обморок здоровых мужиков. Тогда я подумал: „Что-то здесь не так“», — рассмеялся он.

12. Лука Дотти, сын Одри Хепберн

В интервью «People» младший сын Одри Хепберн Лука Дотти сказал, что не знал о том, что его мать всемирно известная кинозвезда: «Она была простой провинциальной девушкой». Когда журналисты расспрашивали Луку об Одри Хепберн, он отвечал: «Я не знаю, о ком вы говорите, вы, должно быть, ошибаетесь, мою маму зовут Дотти». «Я не знал, что она Одри Хепберн, пока мне не исполнилось 6 лет», — добавил Лука.

13. Калеб и Лив, дети Джулианны Мур

Джулианна Мур рассказала, что ее дети, Калеб и Лив, никогда не думали, что их мать так знаменита. «Несколько лет назад, когда я получила „Оскара“, они были в одном киноклубе. Они видели один или два моих фильма, но не знали об остальных — поэтому они пришли ко мне в изумлении и шоке — сначала от того, что я так много снималась, а затем от того, что я снималась в скандальных сценах», — добавила Джулианна Мур.

14. Хэйзел, дочь Эмили Блант и Джона Красински

Эмили Блант рассказала, что она и ее муж Джон Красински никогда не произносили слово «знаменитый» в своем доме, поэтому их дочери не знали, что такой «знаменитость». Однажды их старшая дочь Хейзел подошла к маме и спросила: «Ты знаменита?» Эмили предположила, что кто-то в школе сказал ей об этом, но девочка тут же потеряла интерес к этой теме и больше ничего не сказала. «Чего я не хочу, так это того, чтобы мои дочери чувствовали себя известными или особенными, или чувствовали, что к ним проявляют повышенный интерес по сравнению с другими детьми. Если они смогут „не замечать“ нашу с мужем популярность как можно дольше, я буду просто счастлива», — добавила Эмили Блант.

15. Румер, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур

Румер Уиллис — старшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. Она однажды упомянула, что не осознавала, как знамениты ее родители. «Мы приезжали в Диснейленд, люди подходили к нам и хотели сфотографироваться. Я этого не понимала», — сказала Румер.