25 самых правильных концовок ужастиков, если бы главным героем был я

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Все прекрасно знают о том, что фильмы ужасов несовместимы с такими вещами, как умные персонажи, грамотные решения, инстинкт самосохранения или критическое мышление: парадокс состоит в том, что с подобными логичными вещами самого жанра никогда бы не существовало. Но в некоторых фильмах эти штампы настолько явные, что ужасы становятся скорее забавными, нежели страшными.

Мы в AdMe.ru решили немного посмеяться над самыми попсовыми сюжетными завязками жанра и написали 25 лайфхаков на тему «Как бы я поступил на месте героев фильмов ужасов». Да, с такими решениями фильм шел бы минут 15, но зато герой обязательно бы выжил!

Так я отреагирую на предложение посмотреть видеокассету с проклятием

Если я услышу, как на кухне сама по себе упала кастрюля или включилась музыка, я сделаю так

Запомните золотое правило: если маньяк пытается задавить вас на машине, не надо убегать от него по дороге. Поворачивайте в сторону!

Если какой-то ободранный чувак на обочине показывает, что надо разворачиваться, я разворачиваюсь

Если в городе происходит нечто странное, я обязательно заведу дружбу с парнишкой из библиотеки, который любит копаться в газетных архивах вековой давности

Воу-воу-воу! Вот тут бы я оставил самоубийцу наедине с самим собой. Да, это не по-мужски, но у мамки я один

Увидев в ночной записи своей комнаты нечто странное, я перееду. Без вещей. В ту же секунду. А за вещами и документами пошлю риелтора с ключами

Если возле меня вдруг тревожно заиграет скрипка, я пойму, что надо валить

Человека, который предложил разделиться, нужно отделять от группы первым делом

Когда мне говорят, что в доме когда-то было убийство, я поступаю так

В фильм с телефонным маньяком я никогда не попаду, потому что незнакомым номерам никогда не отвечаю. Тут я спокоен

Если бы мне предложили работать в сгоревшей психиатрической клинике, я бы напрягся уже на этом моменте. Не после, а именно на этом

Если в унаследованном доме я найду гребаное средневековое зеркало, я первым делом избавлюсь от него. Причем не сам, а закажу грузчиков

Вообще, если мне страшно, я не вхожу в комнаты с зеркалами. С любыми

Но если уж вы по дурости остались в доме с проклятым зеркалом и повсюду начала твориться неведомая фигня, запомните: надо сразу бежать на улицу!

Когда я попаду в передрягу с группой, буду притворяться странненьким и держаться отдельно. Таких маньяки иногда оставляют

Если я зайду в чей-нибудь дом и увижу такую куклу, я без остановки обойду комнату и тут же выйду из этого дома

Стук на чердаке, как правило, значительно тише дрели обычных соседей. Так что я спокойно прожил бы и с ним

В момент, когда надо мной маньяк с ножом, я бы постарался напрячь мозги и вспомнить, что у меня есть ноги

Если я увижу, что кого-то убивает клоун, я подумаю: «Это не мое чертово дело» — и побегу по делам. Опять же не по-мужски, но у мамки-то я один

Когда я принимаю душ, я просто закрываю дверь на замок

Если в комнате есть страшная картина, меня нет в комнате. Если я есть в комнате, значит там нет никаких страшных картин. Все просто

Еще раз повторим, как нужно вести себя с проклятой кассетой

А вот если я застряну в отеле с мужиком, который проводит время в выдуманных барах, я просто расслаблюсь и буду получать удовольствие вместе с ним