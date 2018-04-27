25 самых правильных концовок ужастиков, если бы главным героем был я
Все прекрасно знают о том, что фильмы ужасов несовместимы с такими вещами, как умные персонажи, грамотные решения, инстинкт самосохранения или критическое мышление: парадокс состоит в том, что с подобными логичными вещами самого жанра никогда бы не существовало. Но в некоторых фильмах эти штампы настолько явные, что ужасы становятся скорее забавными, нежели страшными.
Мы в AdMe.ru решили немного посмеяться над самыми попсовыми сюжетными завязками жанра и написали 25 лайфхаков на тему «Как бы я поступил на месте героев фильмов ужасов». Да, с такими решениями фильм шел бы минут 15, но зато герой обязательно бы выжил!
Так я отреагирую на предложение посмотреть видеокассету с проклятием
Если я услышу, как на кухне сама по себе упала кастрюля или включилась музыка, я сделаю так
Запомните золотое правило: если маньяк пытается задавить вас на машине, не надо убегать от него по дороге. Поворачивайте в сторону!
Если какой-то ободранный чувак на обочине показывает, что надо разворачиваться, я разворачиваюсь
Если в городе происходит нечто странное, я обязательно заведу дружбу с парнишкой из библиотеки, который любит копаться в газетных архивах вековой давности
Воу-воу-воу! Вот тут бы я оставил самоубийцу наедине с самим собой. Да, это не по-мужски, но у мамки я один
Увидев в ночной записи своей комнаты нечто странное, я перееду. Без вещей. В ту же секунду. А за вещами и документами пошлю риелтора с ключами
Если возле меня вдруг тревожно заиграет скрипка, я пойму, что надо валить
Человека, который предложил разделиться, нужно отделять от группы первым делом
Когда мне говорят, что в доме когда-то было убийство, я поступаю так
В фильм с телефонным маньяком я никогда не попаду, потому что незнакомым номерам никогда не отвечаю. Тут я спокоен
Если бы мне предложили работать в сгоревшей психиатрической клинике, я бы напрягся уже на этом моменте. Не после, а именно на этом
Если в унаследованном доме я найду гребаное средневековое зеркало, я первым делом избавлюсь от него. Причем не сам, а закажу грузчиков
Вообще, если мне страшно, я не вхожу в комнаты с зеркалами. С любыми
Но если уж вы по дурости остались в доме с проклятым зеркалом и повсюду начала твориться неведомая фигня, запомните: надо сразу бежать на улицу!
Когда я попаду в передрягу с группой, буду притворяться странненьким и держаться отдельно. Таких маньяки иногда оставляют
Если я зайду в чей-нибудь дом и увижу такую куклу, я без остановки обойду комнату и тут же выйду из этого дома
Стук на чердаке, как правило, значительно тише дрели обычных соседей. Так что я спокойно прожил бы и с ним
В момент, когда надо мной маньяк с ножом, я бы постарался напрячь мозги и вспомнить, что у меня есть ноги
Если я увижу, что кого-то убивает клоун, я подумаю: «Это не мое чертово дело» — и побегу по делам. Опять же не по-мужски, но у мамки-то я один
Когда я принимаю душ, я просто закрываю дверь на замок
Если в комнате есть страшная картина, меня нет в комнате. Если я есть в комнате, значит там нет никаких страшных картин. Все просто
Еще раз повторим, как нужно вести себя с проклятой кассетой
А вот если я застряну в отеле с мужиком, который проводит время в выдуманных барах, я просто расслаблюсь и буду получать удовольствие вместе с ним
Особенно если этот мужик веселый