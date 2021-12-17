Как бы выглядели звезды в 12 легендарных сериалах, если бы их решили повторить сейчас

Вспоминая сериалы, которые мы засматривали до дыр в 1990-х и 2000-х, мы представляем актеров такими, какими они были тогда. Но время летит — ничего с этим не поделаешь. Герои-подростки стали взрослыми дядями с сединой в бороде, юные девушки превратились в зрелых женщин, а для некоторых время словно остановилось.