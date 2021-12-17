Как бы выглядели звезды в 12 легендарных сериалах, если бы их решили повторить сейчас
Вспоминая сериалы, которые мы засматривали до дыр в 1990-х и 2000-х, мы представляем актеров такими, какими они были тогда. Но время летит — ничего с этим не поделаешь. Герои-подростки стали взрослыми дядями с сединой в бороде, юные девушки превратились в зрелых женщин, а для некоторых время словно остановилось.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как бы выглядели наши любимые сериалы, если бы актеры снялись в них сейчас. И конечно же, нас затянуло в пучину ностальгических воспоминаний.
«Тайны Смолвиля» — Майкл Розенбаум, Том Уэллинг и Кристин Кройк
«Секретные материалы» — Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон
«Доктор Хаус» — Дженнифер Моррисон и Хью Лори
«Зачарованные» — Роуз Макгоуэн и Алисса Милано
«Комиссар Рекс» — Тобиас Моретти
«Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» — Чак Норрис
«Зена — королева воинов» — Люси Лоулесс и Рене О’Коннор
«Скорая помощь» — Джулианна Маргулис и Джордж Клуни
«Клиент всегда мертв» — Майкл Си Холл и Питер Краузе
«Секс в большом городе» — Крис Нот и Сара Джессика Паркер
«Сыны анархии» — Чарли Ханнэм и Кэти Сагал
«Звездный путь: Следующее поколение» — Патрик Стюарт и Джонатан Фрейкс
Какие еще сериалы с повзрослевшими актерами вы бы хотели увидеть?
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