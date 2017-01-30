Как бы выглядели знаменитые фильмы, если бы происходили сейчас

У всех нас есть привычка пересматривать любимые фильмы и мультики еще раз, а потом еще. И еще. За это время мы уже успели выучить их наизусть и с легкостью можем угадать, во что был одет главный герой на 38 минуте картины. А что, если перенести известные сюжеты в наше время?

Мы в AdMe.ru всерьез задумались над этим вопросом и спешим поделиться с вами своими догадками.

Пираты Карибского моря

История игрушек

Звездные войны IV: Новая надежда

Звездные войны V: Империя наносит ответный удар

Охотники за привидениями

Один дома

Сказка о рыбаке и рыбке

Матрица

Крестный отец

Побег из Шоушенка

Властелин колец: Две крепости

Властелин колец: Братство кольца

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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