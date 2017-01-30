Как бы выглядели знаменитые фильмы, если бы происходили сейчас
У всех нас есть привычка пересматривать любимые фильмы и мультики еще раз, а потом еще. И еще. За это время мы уже успели выучить их наизусть и с легкостью можем угадать, во что был одет главный герой на 38 минуте картины. А что, если перенести известные сюжеты в наше время?
Мы в AdMe.ru всерьез задумались над этим вопросом и спешим поделиться с вами своими догадками.
Пираты Карибского моря
История игрушек
Звездные войны IV: Новая надежда
Звездные войны V: Империя наносит ответный удар
Охотники за привидениями
Один дома
Сказка о рыбаке и рыбке
Матрица
Крестный отец
Побег из Шоушенка
Властелин колец: Две крепости
Властелин колец: Братство кольца
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru