9 персонажей фильмов и сериалов, которые должны были выглядеть иначе, но режиссеры решили по-своему

Ежегодно в мире выходит несколько новых экранизаций популярных романов. Какие-то произведения экранизировались не единожды, а «Рождественская история» Чарльза Диккенса и вовсе более 20 раз. Иногда режиссеры снимают фильмы в точности по книге, а порой позволяют себе изменить сюжет и внешность героев.

Мы в AdMe.ru узнали, как выглядели бы персонажи знаменитых книг на экране, если бы соответствовали описанию в книге.

Хитклифф, «Грозовой перевал»

В книге один из главных героев описывается как мужчина с густыми неухоженными каштановыми кудрями, бакенбардами, которые «по-медвежьи» свисали с его щек, смуглой кожей. Брови у него густые, а глаза темные. Том Харди, несомненно, слегка отличается от книжного героя, но смог отлично передать его непростой характер.

Дракула, «Ван Хельсинг»

Роман о вампире экранизировался не единожды, и каждый раз режиссеры изображали вампира по-разному. На самом деле автор называет Дракулу стариком с усами, отписывая его так: «У него было энергичное, оригинальное лицо, тонкий нос и какие-то особенные, странной формы ноздри; надменный высокий лоб и волосы, скудно и в то же время густыми клоками росшие около висков; очень густые, почти сходившиеся на лбу брови... Но сильнее всего поражала необыкновенная бледность лица».

Сесилия Таллис, «Искупление»

Книга «Искупление», вопреки распространенному мнению, не основана на реальных событиях. Между книгой и фильмом есть некоторые расхождения. Например, в романе Сесилия Таллис — блондинка с голубыми глазами. Кира Найтли говорила, что не испытывала сложности с тем, чтобы сыграть такого неоднозначного персонажа, как Сесилия: «Я влюбилась в нее, когда читала сценарий. Думаю, в душе она хороший человек, хоть порой и вела себя как стерва».

Мег, «Маленькие женщины»

Одна из недавних экранизаций романа произвела фурор: картина заработала высокие рейтинги и даже получила «Оскар». Одну из главных героинь — Мег — сыграла Эмма Уотсон.

В книге Мег описывается как 16-летняя скромная девушка с идеальными манерами. У нее длинные каштановые волосы и голубые глаза. Актрисе же, сыгравшей старшую дочь Марчей, на момент съемок было 29 лет. Сама Эмма была рада сняться в фильме. В одном из интервью она рассказала, что считает, что Мег — такая же феминистка, как ее сестра Джо, и она с удовольствием работала в таком чудесном коллективе.

Эми Марч, «Маленькие женщины»

Еще одна из сестер Марч — 12-летняя Эми, художница, которую в фильме сыграла Флоренс Пью. В романе девушка описывается как Снегурочка: бледная и стройная девочка с голубыми глазами и золотистыми кудрявыми волосами. Самой Флоренс, сыгравшей героиню, на момент выхода фильма было 23 года.

Перси, «Перси Джексон и Похититель молний»

В какой-то период историей мальчика, который обнаружил, что он полубог, зачитывались все школьники мира. Поэтому студия не упустила возможность создать на основе серии книг фильм. Но также режиссеры решили немного «вырастить» главных героев и сделать их 15—16-летними, тогда как в книге Перси и его друзьям всего лишь по 12 лет. А играли персонажей и вовсе взрослые актеры — Логану Лерману исполнилось 18 лет, а Александре Даддарио — 23. Оказалось, такому поступку есть объяснение. Во-первых, Крис Коламбус уже знал, как сложно работать с детьми 10–12 лет: мало того что они балуются, так еще и нельзя снимать их целый день. Во-вторых, серия о Перси должна была кардинально отличаться от «Гарри Поттера».

Дебра Морган, «Декстер»

В 2021 году на экраны вышло долгожданное продолжение сериала о Декстере. Дженнифер Карпентер вернулась к роли сестры главного героя, появляющейся в виде воспоминаний и галлюцинаций. К слову, за свою игру в сериале актриса получила премию «Сатурн». Однако на деле внешность экранной Дебры и книжной отличается. В романе девушка имеет куда более пышную, женственную фигуру.

Бет Хармон, «Ход королевы»

В книге несколько раз напрямую указывается, что главная героиня отнюдь не красавица, и даже дается описание ее внешности: «Бет видела свои прямые каштановые волосы, узкие плечи, круглое лицо с тусклыми карими глазами, веснушки на носу...» Журналисты, да и сами зрители высказали мнение о том, что Бет в сериале получилась слишком уж идеальной.

Мистер Среда, «Американские боги»

В книге персонаж описывается как мужчина с рыжими, седыми волосами и такой же бородой. Глаза у героя серые, один из них — стеклянный. Нил Гейман, автор книги, по которой снят сериал, также указал, что Мистер Среда — мужчина в возрасте.