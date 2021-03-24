Как бы выглядели известные российские мужчины, если бы вдруг стало модно ходить лысым
Так в мире устроено, что знаменитости неосознанно являются законодателями модных тенденций. К примеру, стоит только таким суперзвездам, как Леонардо Ди Каприо, Лионель Месси, Брэд Питт, Джуд Лоу, и другим отрастить бороду, так тут же во всем мире набирает популярность мода на отращивание растительности на лице. От западных коллег по цеху не хотят отставать и отечественные звезды, потому сейчас все повально ходят с бородой. Нам стало интересно, а если бы вдруг стало модно ходить абсолютно лысым, то как бы выглядели наши известные мужчины?
Мы в AdMe.ru с помощью популярной программы избавили их от шевелюры и выяснили, что некоторым из них, оказывается, лысина идет.
Михаил Галустян
Дмитрий Маликов
Евгений Плющенко
Григорий Лепс
Павел Воля
Данила Козловский
Иван Ургант
Николай Басков
Тимур Батрутдинов
Азамат Мусагалиев
Александр Ревва
Стас Михайлов
Сергей Лазарев
Александр Петров
Тимур Родригез
Денис Клявер
Павел Прилучный
Стас Пьеха
Михаил Башкатов
Кому, по-вашему, лысина идет больше?
Фото на превью Sipa Asia / Sipa USA / East News, FaceApp, Tarakanov Vadim / East News, FaceApp
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