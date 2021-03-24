Как бы выглядели известные российские мужчины, если бы вдруг стало модно ходить лысым

Так в мире устроено, что знаменитости неосознанно являются законодателями модных тенденций. К примеру, стоит только таким суперзвездам, как Леонардо Ди Каприо, Лионель Месси, Брэд Питт, Джуд Лоу, и другим отрастить бороду, так тут же во всем мире набирает популярность мода на отращивание растительности на лице. От западных коллег по цеху не хотят отставать и отечественные звезды, потому сейчас все повально ходят с бородой. Нам стало интересно, а если бы вдруг стало модно ходить абсолютно лысым, то как бы выглядели наши известные мужчины?