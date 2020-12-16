Как бы выглядели герои фильмов о Гарри Поттере, если бы их играли актеры другого пола

В нашей любимой киновселенной о волшебниках из Хогвартса, казалось бы, все могло быть совершенно иначе, если бы главные роли в ней исполняли не мужчины, а женщины. Как бы сложилась магическая сага, если бы главным антагонистом оказалась злая волшебница, а в семье Поттер родилась девочка, даже сложно себе представить.