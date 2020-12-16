Как бы выглядели герои фильмов о Гарри Поттере, если бы их играли актеры другого пола
В нашей любимой киновселенной о волшебниках из Хогвартса, казалось бы, все могло быть совершенно иначе, если бы главные роли в ней исполняли не мужчины, а женщины. Как бы сложилась магическая сага, если бы главным антагонистом оказалась злая волшебница, а в семье Поттер родилась девочка, даже сложно себе представить.
Мы в AdMe.ru решили применить нашу знаменитую магию фотошопа, чтобы представить, как могли бы выглядеть главные герои волшебной сказки, если бы они оказались совершенно другого пола, чем их задумывала Джоан Роулинг.
1. Малфой
2. Уизли
3. Лавгуд
4. Долгопупс
5. Снегг
6. Грюм
7. Грейнджер
8. Люпин
9. Поттер
10. Уизли
11. Макгонагалл
12. Блэк
13. Уизли
14. Малфой
15. Хагрид
16. Дурсль
17. Чанг
18. Дурсль
19. Крам
20. Диггори
21. Та-Чье-Имя-Нельзя-Называть
А вам было бы интересно пересмотреть все серии о волшебниках Хогвартса, если бы в фильмах снялись такие «обновленные» герои?