Как бы выглядели дети знаменитых кинопар

Согласно статистике, обычный человек смотрит телевизор 4 часа в день. Неудивительно, что экранные пары становятся нам родными и мы начинаем им сопереживать. Многим из нас хочется, чтобы они «жили долго и счастливо»: преодолели все сложности, поженились и завели детишек.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как могли бы выглядеть дети наших любимых экранных пар, если бы они были у них на самом деле.

1. Росс и Рэйчел — «Друзья»

2. Джек и Роуз — «Титаник»

3. Рон и Гермиона — «Гарри Поттер»

4. Эдвард и Вивиан — «Красотка»

5. Джонни и Бэби — «Грязные танцы»

6. Стив Тревор и Диана — «Чудо-женщина»

7. Ной и Элли — «Дневник памяти»

8. Шелдон и Эми — «Теория Большого взрыва»

9. Уильям Тернер и Элизабет Свонн — «Пираты Карибского моря»

10. Джим и Пэм — «Офис»

11. Майлз и Мэрилин — «Невыносимая жестокость»

13. Питер Паркер и Мэри Джейн Уотсон — «Человек-паук — 2»

14. Себастьян и Мия — «Ла-Ла Ленд»

15. Джон Сноу и Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»

16. Доминик и Летти — «Форсаж-9»