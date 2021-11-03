Как бы выглядели дети знаменитых кинопар
Согласно статистике, обычный человек смотрит телевизор 4 часа в день. Неудивительно, что экранные пары становятся нам родными и мы начинаем им сопереживать. Многим из нас хочется, чтобы они «жили долго и счастливо»: преодолели все сложности, поженились и завели детишек.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как могли бы выглядеть дети наших любимых экранных пар, если бы они были у них на самом деле.
1. Росс и Рэйчел — «Друзья»
2. Джек и Роуз — «Титаник»
3. Рон и Гермиона — «Гарри Поттер»
4. Эдвард и Вивиан — «Красотка»
5. Джонни и Бэби — «Грязные танцы»
6. Стив Тревор и Диана — «Чудо-женщина»
7. Ной и Элли — «Дневник памяти»
8. Шелдон и Эми — «Теория Большого взрыва»
9. Уильям Тернер и Элизабет Свонн — «Пираты Карибского моря»
10. Джим и Пэм — «Офис»
11. Майлз и Мэрилин — «Невыносимая жестокость»
12. Джерри и Холли — «P. S. Я люблю тебя»
13. Питер Паркер и Мэри Джейн Уотсон — «Человек-паук — 2»
14. Себастьян и Мия — «Ла-Ла Ленд»
15. Джон Сноу и Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»
16. Доминик и Летти — «Форсаж-9»
Какая экранная пара кажется вам самой крепкой? Чья история любви нравится вам больше всего?
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