Как бы выглядели дети 16 известных пар из фильмов
Наверное, многие из нас, наблюдая за романтическими отношениями героев фильмов на экране, мечтали, чтобы у персонажей картин все закончилось хорошо, они поженились и завели детей. Благодаря современным технологиям можно не только представлять гипотетическое продолжение сюжета, но и узнать наверняка, как бы выглядели сыны и дочки полюбившихся актеров.
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Эдвард Льюис и Вивиан Уорд («Красотка»)
Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер («Титаник»)
Джон Смит и Джейн Смит («Мистер и миссис Смит»)
Себастьян Уайлдер и Мия Долан («Ла-Ла Ленд»)
Марк Дарси и Бриджит Джонс («Дневник Бриджит Джонс»)
Нельсон Мосс и Сара Дивер («Сладкий ноябрь»)
Джоэл Бэриш и Клементина Кручински («Вечное сияние чистого разума»)
Ной Кэлхаун и Элли Гамильтон («Дневник памяти»)
Дэйзи Бьюкенен и Джей Гэтсби («Великий Гэтсби»)
Амели Пулен и Нино Кенкампуа («Амели»)
Софи Ковальски и Жульен Жанвье («Влюбись в меня, если осмелишься»)
Вонни и Бобби Дорфман («Светская жизнь»)
Тиффани Максвелл и Пат Солитано («Мой парень — псих»)
Кэтлин Келли и Джо Фокс III («Вам письмо»)
Саванна Линн Кертис и Джон Тайри («Дорогой Джон»)
Сьюзан и Майкл («Последняя любовь на Земле»)
На детей еще каких пар из фильмов вы бы хотели взглянуть? Может быть, они станут героями нашей следующей статьи.