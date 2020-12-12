Как бы выглядели дети 16 известных пар из фильмов

Наверное, многие из нас, наблюдая за романтическими отношениями героев фильмов на экране, мечтали, чтобы у персонажей картин все закончилось хорошо, они поженились и завели детей. Благодаря современным технологиям можно не только представлять гипотетическое продолжение сюжета, но и узнать наверняка, как бы выглядели сыны и дочки полюбившихся актеров.

Это и сделал AdMe.ru с помощью приложения FaceApp.

Эдвард Льюис и Вивиан Уорд («Красотка»)

Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер («Титаник»)

Джон Смит и Джейн Смит («Мистер и миссис Смит»)

Себастьян Уайлдер и Мия Долан («Ла-Ла Ленд»)

Марк Дарси и Бриджит Джонс («Дневник Бриджит Джонс»)

Нельсон Мосс и Сара Дивер («Сладкий ноябрь»)

Джоэл Бэриш и Клементина Кручински («Вечное сияние чистого разума»)

Ной Кэлхаун и Элли Гамильтон («Дневник памяти»)

Дэйзи Бьюкенен и Джей Гэтсби («Великий Гэтсби»)

Амели Пулен и Нино Кенкампуа («Амели»)

Софи Ковальски и Жульен Жанвье («Влюбись в меня, если осмелишься»)

Вонни и Бобби Дорфман («Светская жизнь»)

Тиффани Максвелл и Пат Солитано («Мой парень — псих»)

Кэтлин Келли и Джо Фокс III («Вам письмо»)

Саванна Линн Кертис и Джон Тайри («Дорогой Джон»)

Сьюзан и Майкл («Последняя любовь на Земле»)