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Как бы выглядели дети 15 пар знаменитостей, если бы звезды не разошлись, как в море корабли

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В Голливуде актеры и актрисы часто сходятся и расстаются, женятся и разводятся, а мы каждый раз вздыхаем, когда узнаем, что очередная звездная пара больше не вместе. Ведь с такой отличной генетикой у них могли бы получиться самые красивые дети в мире.

Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать на тему того, как могли бы сегодня выглядеть звездные сыновья и дочери, если бы знаменитости были вместе и родили двойняшек.

1. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший

2. Мила Кунис и Маколей Калкин

3. Лив Тайлер и Хоакин Феникс

4. Сандра Буллок и Райан Гослинг

5. Пенелопа Крус и Том Круз

6. Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс

7. Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

8. Дженнифер Энистон и Брэд Питт

9. Селена Гомес и Джастин Бибер

10. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

11. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

12. Тейлор Свифт и Гарри Стайлз

13. Сальма Хайек и Эдвард Нортон

14. Синди Кроуфорд и Ричард Гир

15. Жизель Бюндхен и Леонардо Ди Каприо

У какой звездной пары могли бы получиться самые красивые дети?

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