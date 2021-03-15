Как бы выглядели дети 15 пар знаменитостей, если бы звезды не разошлись, как в море корабли

В Голливуде актеры и актрисы часто сходятся и расстаются, женятся и разводятся, а мы каждый раз вздыхаем, когда узнаем, что очередная звездная пара больше не вместе. Ведь с такой отличной генетикой у них могли бы получиться самые красивые дети в мире.