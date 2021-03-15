Как бы выглядели дети 15 пар знаменитостей, если бы звезды не разошлись, как в море корабли
В Голливуде актеры и актрисы часто сходятся и расстаются, женятся и разводятся, а мы каждый раз вздыхаем, когда узнаем, что очередная звездная пара больше не вместе. Ведь с такой отличной генетикой у них могли бы получиться самые красивые дети в мире.
Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать на тему того, как могли бы сегодня выглядеть звездные сыновья и дочери, если бы знаменитости были вместе и родили двойняшек.
1. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший
2. Мила Кунис и Маколей Калкин
3. Лив Тайлер и Хоакин Феникс
4. Сандра Буллок и Райан Гослинг
5. Пенелопа Крус и Том Круз
6. Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс
7. Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
8. Дженнифер Энистон и Брэд Питт
9. Селена Гомес и Джастин Бибер
10. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
11. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
12. Тейлор Свифт и Гарри Стайлз
13. Сальма Хайек и Эдвард Нортон
14. Синди Кроуфорд и Ричард Гир
15. Жизель Бюндхен и Леонардо Ди Каприо
У какой звездной пары могли бы получиться самые красивые дети?
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