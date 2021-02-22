Как бы выглядели дети 14 пар из наших любимых советских фильмов
Современный кинематограф стремительно развивается и дарит нам шедевр за шедевром каждый год. Но есть кое-что, к чему мы все время от времени возвращаемся, — нежно любимые советские фильмы. Все мы отлично помним их чуть ли не наизусть и точно знаем, чем закончился, например, «Служебный роман».
Но сегодня мы в AdMe.ru вновь поставили перед собой вопрос «А что, если?..» и решили пофантазировать на тему будущего главных героев. С помощью приложения FaceApp мы проверили, какими получились бы дети у знаменитых пар советского кино.
Надя и Женя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Афоня и Катя Снегирева, «Афоня»
Шурик и Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Борис и Вероника, «Летят журавли»
Д’Артаньян и Констанция, «Д’Артаньян и три мушкетера»
Сергей и Лариса, «Жестокий романс»
Шурик и Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»
Гена и Надя, «Самая обаятельная и привлекательная»
Новосельцев и Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
Игорь и Тамара, «Экипаж»
Катерина и Гоша, «Москва слезам не верит»
Ихтиандр и Гуттиэре, «Человек-амфибия»
Бонус № 1: Женя и Галя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Бонус № 2: Надя и Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Как вы думаете, удачным ли вышел наш эксперимент? Какой результат оказался самым впечатляющим?
Фото на превью Человек-амфибия / Киностудия «Ленфильм», FaceApp
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