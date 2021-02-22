Как бы выглядели дети 14 пар из наших любимых советских фильмов

Современный кинематограф стремительно развивается и дарит нам шедевр за шедевром каждый год. Но есть кое-что, к чему мы все время от времени возвращаемся, — нежно любимые советские фильмы. Все мы отлично помним их чуть ли не наизусть и точно знаем, чем закончился, например, «Служебный роман».

Но сегодня мы в AdMe.ru вновь поставили перед собой вопрос «А что, если?..» и решили пофантазировать на тему будущего главных героев. С помощью приложения FaceApp мы проверили, какими получились бы дети у знаменитых пар советского кино.

Надя и Женя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Афоня и Катя Снегирева, «Афоня»

Шурик и Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Борис и Вероника, «Летят журавли»

Д’Артаньян и Констанция, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Сергей и Лариса, «Жестокий романс»

Шурик и Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»

Гена и Надя, «Самая обаятельная и привлекательная»

Новосельцев и Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

Игорь и Тамара, «Экипаж»

Катерина и Гоша, «Москва слезам не верит»

Ихтиандр и Гуттиэре, «Человек-амфибия»

Бонус № 1: Женя и Галя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Бонус № 2: Надя и Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром!»