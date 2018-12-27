Если бы актерам было столько же лет, как их персонажам

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Персонажи наших любимых книг часто оживают на киноэкранах. Конечно, актеры, которые их играют, не всегда соответствуют им по возрасту. Например, у Одри Хепберн со своей героиней Холли Голайтли была разница в 14 лет. Василий Ливанов сыграл Шерлока Холмса, будучи на 17 лет его старше. Но разве мы можем представить кого-то другого на их месте?

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и посмотреть, как бы выглядели актеры, если бы они были ровесниками своих героев.

1. Одри Хепберн (Холли Голайтли)

В книге Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» возраст Холли указан в самом начале: «Я мог ей дать и 16, и 30 лет. Как потом оказалось, ей 2 месяцев не хватало до 19».

2. Ричард Мэдден (Робб Старк)

Возраст персонажа указан в книге Джорджа Мартина «Игра престолов»: «В Винтерфелле всегда должен сидеть Старк. Роббу только 14».

3. Мишель Фэйрли (леди Кейтилин)

Возраст персонажа смогли подсчитать поклонники серии книг «Песнь Льда и Пламени» и сериала «Игра престолов».

4. Эйдан Гиллен (Петир Бейлиш)

Возраст Мизинца также смогли вычислить поклонники книг и сериала.

5. Рори Макканн (Сандор «Пес» Клиган)

Пес моложе леди Кейтилин примерно на 5 лет.

6. Василий Ливанов (Шерлок Холмс)

В книге Артура Конан Дойла Шерлок родился примерно в 1854 году, а познакомился с Ватсоном в 1881-м.

7. Виталий Соломин (доктор Ватсон)

По «косвенным» датам (поступление в университет, получение степени доктора медицины, ранение) можно определить лишь примерный год рождения Ватсона — 1852-й.

8. Олег Табаков (Илья Ильич Обломов)

Вот что пишет о возрасте Ильи Ильича автор романа И. А. Гончаров: «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду...»

9. Леонардо Ди Каприо (Фрэнк Абигнейл)

«Поймай меня, если сможешь» — автобиография Фрэнка Абигнейла, в которой он описывает свои дерзкие преступления. Совершать их он начал уже в 16 лет: подделывал чеки.

10. Сергей Бондарчук (Отелло)

Возраст мавра можно вычислить по привязке к дате 10-летней войны 1481 года. Отелло упоминает, что ему на момент ее начала было 7 лет, значит, он родился в 1474 году. Действие пьесы же происходит в 1521-м.

11. Владимир Толоконников (Полиграф Полиграфович Шариков)

Михаил Булгаков в своем романе не указывает возраст Шарикова, но можно предположить, что ему столько же, как и Чугункину: «Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост».

12. Джонатан Прайс (Дон Кихот)

Сервантес, автор романа о Дон Кихоте, указывает лишь примерный возраст героя: «Самому идальго было лет под 50».

13. Эмма Уотсон (Красавица)

Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнёв в своей сказке «Красавица и чудовище» прямо указывает возраст главной героини: «Несмотря на то, что ей было всего 14 лет...»

14. Владимир Конкин (Павка Корчагин)

В самом начале романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь» Павлу Корчагину 12 лет, в 30 он умирает.

15. Наташа Макэлхон (мама Джульетты, леди Капулетти)

Шекспир не указывает точного возраста героини, но его можно вычислить по ее фразе: «Что до меня — в твои года давно уж я матерью твоей была». Известно, что Джульетте нет еще 14 лет, следовательно, леди Капулетти около 27.

16. Кларк Гейбл (Ретт Батлер)

Ретту Батлеру в начале романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» приблизительно 33 года.

17. Николай Гриценко (Алексей Каренин)

В начале романа Л. Н. Толстого «старому» мужу Карениной было 46 лет.

18. Татьяна Самойлова (Анна Каренина)

Примерный возраст героини можно вычислить по фразе ее брата Стивы: «Я начну сначала: ты вышла замуж за человека, который на 20 лет старше тебя». Значит, героине примерно 25–26 лет.

19. Василий Лановой (Александр Вронский)

Вронскому в начале романа всего 21 год.

20. Александр Галибин (Мастер)

Михаил Булгаков описывает своего героя так: «С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек лет примерно 38».

21. Колин Ферт (мистер Дарси)

Возраст главного героя романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» можно узнать по его фразе: «Таким я был от 8 до 28 лет».