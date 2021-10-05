Как бы выглядели 20+ звезд в своих культовых сценах, если бы они воссоздали их сегодня

Когда мы думаем об очень известном, культовом фильме, мы не можем представить не только кого-то другого на месте актеров, сыгравших эти знаковые роли, но и их самих в другом возрасте. Если бы путешествия во времени были возможны, хотели бы мы взглянуть, как актеры заменили бы самих себя в более юные годы.

Мы в AdMe.ru вспомнили 14 популярных фильмов и представили, как выглядели бы самые характерные сцены с участием тех же, но более возрастных актеров.

1. Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд — «Назад в будущее»

«Назад в будущее» стал одним из наиболее успешных фильмов 80-х, выиграв множество наград и номинаций. Главные роли исполняли Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд, оба получили мировое признание. Тогда им было 24 и 47 соответственно. Фокс продолжает сниматься по сей день, а его последней работой является видеоклип с Lil Nas X «The Origins of Holiday» (2020). Ллойд тоже не теряет активности и в 2021 году принял участие в романтической комедии «Queen Bees».

2. Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон — «Криминальное чтиво»

«Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино считается классикой в истории кино. Тогда фильм принес Джону Траволте и Сэмюэлу Джексону большую популярность. Спустя более 25 лет после выхода фильма, в 2020 году, Траволта снялся в рекламном ролике «Capital One: Christmas Ad», а Джексон сейчас готовится к выходу сериала «Futha Mucka».

3. Том Хэнкс — «Форрест Гамп»

Фильм «Форрест Гамп» стал самым кассовым фильмом 1994 года в Америке. Он также считается исторической и культурной классикой. Том Хэнкс сыграл Форреста Гампа в 38 лет, а в следующем году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. В настоящее время Хэнкс снимается в мини-сериале «Властелины воздуха».

4. Брюс Уиллис и Хэйли Джоэл Осмент — «Шестое чувство»

Когда Брюс Уиллис снимался в «Шестом чувстве», ему было 44 года, Хэйли Джоэлу Осменту — 11 лет. Картина принесла обоим большую известность, но для Осмента это был настоящий прорыв, поскольку его актерская карьера только начиналась. Последним вышедшим фильмом с Уиллисом является «Звездный рубеж», а картина Осмента «Not an Artist» находится на последней стадии монтажа.

5. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — «Титаник»

В 1997 году «Титаник» с его романтическим сюжетом на фоне катастрофы задал всемирный тренд. Фильм быстро обрел популярность во всех частях света, а совсем юные Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет добились небывалой популярности. На сегодняшний день Ди Каприо только завершил съемки в фильме «Не смотрите наверх», который сейчас проходит стадию постпродакшена, а Уинслет — звезда мини-сериала «Мейр из Исттауна».

6. Маколей Калкин — «Один дома»

Актеру Maколею Калкину было всего 10 лет, когда вышла 1-я часть трилогии «Один дома». Роль Кевина Маккаллистера принесла ему номинацию «Лучший комедийный актер». Фильм был признан новогодней семейной классикой, благодаря чему Калкин и стал известным. Сегодня он является одним из главных актеров сериала «Американская история ужасов».

7. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт — «Гарри Поттер и философский камень»

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт были главными актерами в фильмах о Гарри Поттере. Они начали сниматься в 1-м фильме в 2001 году, когда им было 12, 11 и 13 лет соответственно. Троица обрела всемирную популярность именно благодаря этой картине. Сегодня Рэдклифф снимается в новом фильме под названием «Затерянный город Д». Уотсон недавно появилась в «Маленьких женщинах» (2019), а Гринт сыграл во 2-м сезоне телесериала «Дом с прислугой» (2021).

8. Джонни Депп — «Эдвард Руки-ножницы»

В 1990 году Джонни Депп в возрасте 27 лет получил всемирное признание, сыграв заглавную роль в фильме «Эдвард Руки-ножницы». Эта картина была коммерчески успешной и получила одобрение кинокритиков. Депп на данный момент работает над новым анимационным мини-сериалом под названием «Тупики».

9. Ричард Гир и Джулия Робертс — «Красотка»

В 1990 году фильм «Красотка» стал кассовым хитом, благодаря чему исполнители главных ролей Ричард Гир и Джулия Робертс завоевали всемирное признание, а Робертс вдобавок получила 2-й в ее карьере «Золотой глобус» — и это к 24 годам. Гир продолжает трудиться на актерском поприще, снимаясь в телесериале «МатьОтецСын» с 2019 года. Также на телеэкраны вскоре выйдет сериал «Gaslit» с Джулией Робертс.

10. Сэм Нилл и Лора Дерн — «Парк юрского периода»

Актеры Сэм Нилл и Лора Дерн снялись в фильме «Парк юрского периода» в 1993 году. До 1997 он считался самым кассовым фильмом в истории кино. Оба актера обязаны этому проекту своей славой. Последняя работа Нилла в кино — фильм «The Portable Door», а Лора Дерн в 2021 году озвучила Сью Мерфи в мультсериале «С — значит семья».

11. Кирстен Данст — «Джуманджи»

В 1995 году, когда Кирстен Данст была 13-летней девочкой, она получила одну из главных ролей в фильме «Джуманджи». Он стал классикой кинематографа середины 90-х, принеся молодой актрисе признание и популярность. Сейчас она снимается в картине «Власть пса», премьера которой состоится в 2021 году.

12. Киану Ривз — «Матрица»

В 1999 году вышла 1-я часть трилогии «Матрица». Благодаря огромной популярности фильма у аудитории было решено создать тематические комиксы и видеоигры. Франшиза стала культовой, что принесло 35-летнему Киану Ривзу не только мировую славу, но и большое количество личных фанатов из разных уголков света. Его последнее появление на экране состоялось в 2020 году в картине «Bill & Ted Saving the Universe».

13. Том Круз — «Лучший стрелок»

«Лучший стрелок» — один из наиболее коммерчески успешных фильмов, который также получил одобрение критиков. Это была одна из самых кассовых кинолент 80-х, а главную роль в ней исполнил 34-летний Том Круз. В конце 2021 года, более чем через 30 лет с момента выхода 1-го фильма, на большие экраны выйдет «Топ Ган: Мэверик» — 2-я часть картины — все с тем же Томом Крузом в главной роли.

14. Дрю Бэрримор — «Инопланетянин»

В возрасте всего 6 лет Дрю Бэрримор привлекла внимание зрителей, сыграв главную роль в фильме «Инопланетянин» (1982), который был самым кассовым фильмом в мире до выхода «Парка юрского периода» в 1993 году. В течение 2020 и 2021 годов Бэрримор работала над собственным телешоу — «Шоу Дрю Бэрримор».