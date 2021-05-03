Как бы выглядели 20+ отечественных киногероев, если бы фильмы снимались в наше время
Старое отечественное кино хочется пересматривать и сейчас, пусть даже в 10-й раз. А все потому, что актеры того времени были поистине талантливыми и самобытными, со своим неповторимым типажом. Но как бы зрители восприняли их работу, если бы они снимались в своих фильмах, но в наше время?
Мы в AdMe.ru решили это выяснить и подогнали популярных персонажей советских и российских кинолент под современные стандарты мужской красоты.
1. Олег Ефремов — Максим Петрович Подберезовиков («Берегись автомобиля»)
2. Иннокентий Смоктуновский — Юрий Иванович Деточкин («Берегись автомобиля»)
3. Георгий Вицин — Гаврила Петрович Шереметьев (Джентльмены удачи")
4. Савелий Крамаров — Феофан («Иван Васильевич меняет профессию»)
5. Андрей Мягков — Женя Лукашин («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
6. Евгений Стеблов — Игорь («По семейным обстоятельствам»)
7. Николай Караченцов — Васька Ходас («Белые росы»)
8. Денис Кмит — Павел («Спортлото-82»)
9. Евгений Жариков — Вадим («Три плюс два»)
10. Андрей Миронов — мистер Джонни Фёст («Человек с бульвара Капуцинов»)
11. Фрунзик Мкртчян — Джабраил («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
12. Николай Еременко — младший — Сергей («Пираты XX века»)
13. Раднэр Муратов — Василий Алибабаевич («Джентльмены удачи»)
14. Евгений Леонов — Евгений Иванович Трошкин и Доцент («Джентльмены удачи»)
15. Григоре Григориу — Лойко Зобар («Табор уходит в небо»)
16. Андрей Соколов — Сергей Соколов («Маленькая Вера»)
17. Марат Башаров — Игорь Зворыгин («Ворошиловский стрелок»)
18. Александр Михайлов — Павел Зубов («Мужики!..»)
19. Томас Лаустиола — Эдвард Ларсен («Интердевочка»)
20. Иван Дмитриев — Олег Петрович («Полосатый рейс»)
21. Вячеслав Невинный — брат Анны («Не может быть!»)
22. Александр Панкратов-Черный — Геннадий («Где находится нофелет?»)
23. Владимир Меньшов — Павел Голиков («Где находится нофелет?»)
24. Сергей Проханов — Иннокентий Четвергов («Усатый нянь»)
Как по-вашему, стал ли кто-то еще обаятельнее и привлекательнее?
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