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Как бы выглядели 20+ отечественных киногероев, если бы фильмы снимались в наше время

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Старое отечественное кино хочется пересматривать и сейчас, пусть даже в 10-й раз. А все потому, что актеры того времени были поистине талантливыми и самобытными, со своим неповторимым типажом. Но как бы зрители восприняли их работу, если бы они снимались в своих фильмах, но в наше время?

Мы в AdMe.ru решили это выяснить и подогнали популярных персонажей советских и российских кинолент под современные стандарты мужской красоты.

1. Олег Ефремов — Максим Петрович Подберезовиков («Берегись автомобиля»)

2. Иннокентий Смоктуновский — Юрий Иванович Деточкин («Берегись автомобиля»)

3. Георгий Вицин — Гаврила Петрович Шереметьев (Джентльмены удачи")

4. Савелий Крамаров — Феофан («Иван Васильевич меняет профессию»)

5. Андрей Мягков — Женя Лукашин («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

6. Евгений Стеблов — Игорь («По семейным обстоятельствам»)

7. Николай Караченцов — Васька Ходас («Белые росы»)

8. Денис Кмит — Павел («Спортлото-82»)

9. Евгений Жариков — Вадим («Три плюс два»)

10. Андрей Миронов — мистер Джонни Фёст («Человек с бульвара Капуцинов»)

11. Фрунзик Мкртчян — Джабраил («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

12. Николай Еременко — младший — Сергей («Пираты XX века»)

13. Раднэр Муратов — Василий Алибабаевич («Джентльмены удачи»)

14. Евгений Леонов — Евгений Иванович Трошкин и Доцент («Джентльмены удачи»)

15. Григоре Григориу — Лойко Зобар («Табор уходит в небо»)

16. Андрей Соколов — Сергей Соколов («Маленькая Вера»)

17. Марат Башаров — Игорь Зворыгин («Ворошиловский стрелок»)

18. Александр Михайлов — Павел Зубов («Мужики!..»)

19. Томас Лаустиола — Эдвард Ларсен («Интердевочка»)

20. Иван Дмитриев — Олег Петрович («Полосатый рейс»)

21. Вячеслав Невинный — брат Анны («Не может быть!»)

22. Александр Панкратов-Черный — Геннадий («Где находится нофелет?»)

23. Владимир Меньшов — Павел Голиков («Где находится нофелет?»)

24. Сергей Проханов — Иннокентий Четвергов («Усатый нянь»)

Как по-вашему, стал ли кто-то еще обаятельнее и привлекательнее?

Фото на превью Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Киностудия «Мосфильм», FaceApp
1595335
5k
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