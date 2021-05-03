Как бы выглядели 20+ отечественных киногероев, если бы фильмы снимались в наше время

Старое отечественное кино хочется пересматривать и сейчас, пусть даже в 10-й раз. А все потому, что актеры того времени были поистине талантливыми и самобытными, со своим неповторимым типажом. Но как бы зрители восприняли их работу, если бы они снимались в своих фильмах, но в наше время?