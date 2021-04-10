Как бы выглядели 20+ наших знаменитых мужчин, если бы они решили отрастить длинные волосы
Некоторые отечественные звезды кино и шоу-бизнеса много лет (а иногда почти всю жизнь) ходят с длинными волосами: Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Валерий Леонтьев. Другие же предпочитают носить короткую стрижку или вовсе бриться налысо. Но что стало бы, если бы в моду вошли длинные волосы?
Мы в AdMe.ru снова поиграли с популярным приложением и с его помощью выяснили, как бы выглядели наши знаменитые мужчины, если бы вдруг они решили отрастить шевелюру подлиннее.
Олег Газманов
Гоша Куценко
Егор Крид
Максим Аверин
Баста
Федор Бондарчук
Владимир Яглыч
Дмитрий Нагиев
Сергей Лазарев
Джиган
Сергей Светлаков
Сергей Бурунов
Петр Федоров
Дима Билан
Алексей Чадов
Дмитрий Хрусталев
Никита Панфилов
Иван Ургант
Павел Деревянко
Егор Дружинин
Стас Костюшкин
Михаил Галустян
Кому, по-вашему, длинные волосы идут больше, чем короткие?
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, FaceApp
Поделиться этой статьёй