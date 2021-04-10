Как бы выглядели 20+ наших знаменитых мужчин, если бы они решили отрастить длинные волосы

Некоторые отечественные звезды кино и шоу-бизнеса много лет (а иногда почти всю жизнь) ходят с длинными волосами: Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Валерий Леонтьев. Другие же предпочитают носить короткую стрижку или вовсе бриться налысо. Но что стало бы, если бы в моду вошли длинные волосы?