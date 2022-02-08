Как бы выглядели 20 наших любимых артистов, если бы раньше были фильтры

Неизвестно, как отреагировали бы Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Калугиной, той самой Мымры из «Служебного романа», или Михаил Боярский в роли д’Артаньяна в советской киноэкранизации, если бы тогда перенеслись в ХХI век и попробовали сделать селфи с применением фильтров. Но у вас есть возможность взглянуть на то, как бы выглядели эти фото.