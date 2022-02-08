Как бы выглядели 20 наших любимых артистов, если бы раньше были фильтры
Неизвестно, как отреагировали бы Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Калугиной, той самой Мымры из «Служебного романа», или Михаил Боярский в роли д’Артаньяна в советской киноэкранизации, если бы тогда перенеслись в ХХI век и попробовали сделать селфи с применением фильтров. Но у вас есть возможность взглянуть на то, как бы выглядели эти фото.
У нас в AdMe.ru работают крайне любопытные редакторы с богатым воображением, которым нравятся всякие эксперименты. Вот очередной из них: мы представили, что бы было, если бы отечественные звезды прошлых лет получили в свое распоряжение приложение FaceApp. Любуйтесь.
Владимир Высоцкий
Владимир Конкин
Олег Басилашвили
Алиса Фрейндлих
Лия Ахеджакова
Игорь Костолевский
Михаил Боярский
Олег Янковский
Любовь Полищук
Василий Ливанов
Вера Алентова
Ирина Муравьева
Александр Ширвиндт
Сергей Жигунов
Дмитрий Харатьян
Екатерина Васильева
Наталья Гундарева
Вениамин Смехов
Александр Михайлов
Виктор Цой
А вы пользуетесь фильтрами, когда делаете селфи?
Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, FaceApp
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