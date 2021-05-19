Как бы выглядели 20 любимых телеведущих детства, если бы их молодость пришлась на наши дни
Когда мы были совсем маленькими, то с голубых экранов на нас смотрели добрые и улыбчивые дяденьки и тетеньки, которые весело шутили, учили первым лайфхакам, рассказывали нам об экзотических странах и невиданных животных, знакомили с новостями эстрады и главными событиями мира. Многие звезды нашего детства уже давно пропали из эфира, передачи поменяли формат и стали совсем другими, а может, просто все мы подросли.
Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть знаменитые телеведущие, если бы пик их популярности и молодости пришелся на наше время.
1. Тимур Кизяков, «Пока все дома»
2. Николай Дроздов, «В мире животных»
3. Владимир Познер, «Воскресный вечер с Владимиром Познером»
4. Михаил Кожухов, «В поисках приключений»
5. Игорь Кириллов, «Время»
6. Анна Шатилова, «Время»
7. Юрий Николаев, «Утренняя почта»
8. Регина Дубовицкая, «Аншлаг»
9. Дмитрий Крылов, «Непутевые заметки»
10. Андрей Бахметьев, «Пока все дома»
11. Леонид Якубович, «Поле чудес»
12. Светлана Сорокина, «Вести»
13. Иван Демидов, «МузОбоз»
14. Владимир Березин, «Спокойной ночи, малыши!»
15. Ангелина Вовк, «Спокойной ночи, малыши!»
16. Игорь Угольников, «Оба-на!»
17. Александр Масляков, «КВН»
18. Леонид Каневский, «Следствие вели...»
19. Оксана Пушкина, «Женский взгляд»
20. Леонид Парфенов, «Форт Боярд»
А какая телепередача была вашей самой любимой в детстве?
Фото на превью East News
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