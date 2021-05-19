Как бы выглядели 20 любимых телеведущих детства, если бы их молодость пришлась на наши дни

Когда мы были совсем маленькими, то с голубых экранов на нас смотрели добрые и улыбчивые дяденьки и тетеньки, которые весело шутили, учили первым лайфхакам, рассказывали нам об экзотических странах и невиданных животных, знакомили с новостями эстрады и главными событиями мира. Многие звезды нашего детства уже давно пропали из эфира, передачи поменяли формат и стали совсем другими, а может, просто все мы подросли.