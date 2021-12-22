Как бы выглядели 20+ любимых героев мультфильмов, если бы были похожи на актеров и актрис, которые их озвучивают
Иногда мы даже не подозреваем, чей голос скрывается за нашими любимыми персонажами мультфильмов. А ведь это зачастую оказываются очень хорошо знакомые нам звезды. Но давайте представим, что если бы герои не только говорили их голосами, но еще и выглядели бы так же.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как изменились бы персонажи в таком случае, и результат оказался даже круче, чем мы могли предположить.
Робин Уильямс — Джинн («Аладдин»)
Деми Мур — Эсмеральда («Горбун из Нотр-Дама»)
Кэмерон Диас — Фиона («Шрек»)
Джастин Тимберлейк — Артур Пендрагон («Шрек Третий»)
Джонни Депп — Виктор («Труп невесты»)
Хелена Бонем Картер — Эмили («Труп невесты»)
Дуэйн Джонсон — Мауи («Моана»)
Кэти Перри — Смурфетта («Смурфики»)
Джим Парсонс — Був («Дом»)
Рианна — Дар («Дом»)
Николас Кейдж — Груг («Семейка Крудс»)
Эмма Стоун — Гип («Семейка Крудс»)
Адам Сэндлер — Дракула («Монстры на каникулах»)
Селена Гомес — Мэйвис («Монстры на каникулах»)
Том Холланд — Иэн («Вперед»)
Крис Прэтт — Барли («Вперед»)
Мэнди Мур — Рапунцель («Рапунцель»)
Том Хэнкс — Вуди («История игрушек»)
Сэмюэль Л. Джексон — Фреон («Суперсемейка»)
Антонио Бандерас — Кот в сапогах («Кот в сапогах»)
Сальма Хайек — Киса мягколапка («Кот в сапогах»)
А как, по-вашему, изменился бы характер героев, если бы они предстали в таком виде?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью ChinaImages / Depositphotos.com, AFP / East News, Corpse Bride / Warner Bros.
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