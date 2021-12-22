Как бы выглядели 20+ любимых героев мультфильмов, если бы были похожи на актеров и актрис, которые их озвучивают

Иногда мы даже не подозреваем, чей голос скрывается за нашими любимыми персонажами мультфильмов. А ведь это зачастую оказываются очень хорошо знакомые нам звезды. Но давайте представим, что если бы герои не только говорили их голосами, но еще и выглядели бы так же.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как изменились бы персонажи в таком случае, и результат оказался даже круче, чем мы могли предположить.

Робин Уильямс — Джинн («Аладдин»)

Деми Мур — Эсмеральда («Горбун из Нотр-Дама»)

Кэмерон Диас — Фиона («Шрек»)

Джастин Тимберлейк — Артур Пендрагон («Шрек Третий»)

Джонни Депп — Виктор («Труп невесты»)

Хелена Бонем Картер — Эмили («Труп невесты»)

Дуэйн Джонсон — Мауи («Моана»)

Кэти Перри — Смурфетта («Смурфики»)

Джим Парсонс — Був («Дом»)

Рианна — Дар («Дом»)

Николас Кейдж — Груг («Семейка Крудс»)

Эмма Стоун — Гип («Семейка Крудс»)

Адам Сэндлер — Дракула («Монстры на каникулах»)

Селена Гомес — Мэйвис («Монстры на каникулах»)

Том Холланд — Иэн («Вперед»)

Крис Прэтт — Барли («Вперед»)

Мэнди Мур — Рапунцель («Рапунцель»)

Том Хэнкс — Вуди («История игрушек»)

Сэмюэль Л. Джексон — Фреон («Суперсемейка»)

Антонио Бандерас — Кот в сапогах («Кот в сапогах»)

Сальма Хайек — Киса мягколапка («Кот в сапогах»)

А как, по-вашему, изменился бы характер героев, если бы они предстали в таком виде?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.