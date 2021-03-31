Как бы выглядели 20+ киногероев, если бы их молодость пришлась на наше время

Порой, когда смотришь очередной новый блокбастер с современными звездами, невольно скучаешь по тем гениальным актерам и душевным фильмам, на которых мы все выросли. Можно лишь мечтать о том, каким был бы наш кинематограф сегодня, если бы знаменитости прошлого вдруг снова стали молодыми и снялись в продолжении культовых картин.