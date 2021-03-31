Как бы выглядели 20+ киногероев, если бы их молодость пришлась на наше время
Порой, когда смотришь очередной новый блокбастер с современными звездами, невольно скучаешь по тем гениальным актерам и душевным фильмам, на которых мы все выросли. Можно лишь мечтать о том, каким был бы наш кинематограф сегодня, если бы знаменитости прошлого вдруг снова стали молодыми и снялись в продолжении культовых картин.
Мы в AdMe.ru запустили иконку фотошопа на своих мониторах, чтобы представить, как могли бы выглядеть популярные актеры ХХ века, если бы известные фильмы были сняты в наши дни.
1. Георгий Вицин — Трус, «Пес Барбос и необычный кросс»
2. Олег Басилашвили — Юрий Григорьевич Самохвалов, «Служебный роман»
3. Вячеслав Тихонов — Александр Иванович Горелов, «Максимка»
4. Андрей Мягков — Семен Александрович Хвостов, «Гараж»
5. Сергей Бодров — младший — Данила Сергеевич Багров, «Брат-2»
6. Александр Демьяненко — Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
7. Семен Фарада — Маргадон, «Формула любви»
8. Дмитрий Харатьян — Володя Патрикеев, «Зеленый фургон»
9. Евгений Евстигнеев — Дынин, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
10. Леонид Куравлев — Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
11. Аркадий Райкин — Геннадий Максимов, «Мы с вами где-то встречались»
12. Олег Табаков — Александр Яковлевич, «12 стульев»
13. Анатолий Папанов — Лелик, «Бриллиантовая рука»
14. Владимир Этуш — Антон Семенович Шпак, «Иван Васильевич меняет профессию»
15. Андрей Миронов — Остап Бендер, «12 стульев»
16. Александр Абдулов — Медведь, «Обыкновенное чудо»
17. Евгений Леонов — Коля, «Афоня»
18. Арчил Гомиашвили — Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, «12 стульев»
19. Александр Збруев — Григорий Ганжа, «Большая перемена»
20. Михаил Пуговкин — Карп Савельевич Якин, «Иван Васильевич меняет профессию»
21. Алексей Смирнов — Федя, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
22. Юрий Никулин — Балбес, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Кто из отечественных из актеров ваш любимый?
Фото на превью Афоня / Киностудия «Мосфильм», FaceApp
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