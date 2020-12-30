Как бы выглядели 20 известных киногероев, если бы их сыграли наши знаменитости

Если бы только нашим знаменитостям дали шанс пройти кастинг на ведущие роли в голливудских блокбастерах, то они наверняка стали бы главным украшением любого иностранного фильма, сериала или даже мультфильма. Как жаль, что пока еще не все в мире знают о таланте и отличных актерских способностях отечественных звезд театра, кино и эстрады.