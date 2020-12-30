Как бы выглядели 20 известных киногероев, если бы их сыграли наши знаменитости
Если бы только нашим знаменитостям дали шанс пройти кастинг на ведущие роли в голливудских блокбастерах, то они наверняка стали бы главным украшением любого иностранного фильма, сериала или даже мультфильма. Как жаль, что пока еще не все в мире знают о таланте и отличных актерских способностях отечественных звезд театра, кино и эстрады.
Мы в AdMe.ru с помощью одного популярного приложения решили представить, как бы выглядели персонажи известных фильмов, если бы на главные роли были приглашены наши знаменитости.
1. Валерия (Эмилия Кларк, «Игра престолов»)
2. Иосиф Пригожин (Генри Кавилл, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»)
3. Яна Кошкина (принцесса Фиона, «Шрек 2»)
4. Надежда Бабкина (Галь Гадот, «Чудо-женщина»)
5. Александр Гудков (Голлум, «Властелин колец: Возвращение короля»)
6. Ксения Собчак (Анджелина Джоли, «Малефисента»)
7. Федор Бондарчук (Бенедикт Камбербэтч, «Мстители: Война бесконечности»)
8. Александр Петров (Джим Керри, «Маска»)
9. Никита Джигурда (Дейв Батиста, «Стражи Галактики»)
10. Владимир Познер (Иэн Маккеллен, «Властелин колец: Две крепости»)
11. Михаил Пореченков (Роберт Дауни — младший, «Железный человек 3»)
12. Андрей Малахов (Хоакин Феникс, «Джокер»)
13. Павел Деревянко (Дэниел Рэдклифф, «Гарри Поттер и узник Азкабана»)
14. Константин Хабенский (Рэйф Файнс, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»)
15. Алексей Воробьев (Джонни Депп, «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»)
16. Данила Козловский (Джуд Лоу, «Молодой Папа»)
17. Николай Басков (Джонни Депп, «Алиса в Стране чудес»)
18. Филипп Киркоров (Король ночи, «Игра престолов»)
19. Дмитрий Харатьян (Джонни Депп, «Чарли и шоколадная фабрика»)
20. Иван Ургант (Рэйн Уилсон, «Офис»)
Как вы считаете, российские звезды смогли бы сыграть знаменитых персонажей лучше, чем их зарубежные коллеги?