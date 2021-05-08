Как бы выглядели 20 голубоглазых знаменитостей, если бы у них были карие глаза

В нашем обществе существует стереотип, что люди с голубыми глазами привлекательнее остальных. Ученые провели исследование и выяснили, что голубые глаза действительно многим кажутся красивыми, но не более, чем другие светлые оттенки.

Мы в AdMe.ru решили провести свой эксперимент и посмотреть, как изменится внешность голубоглазых знаменитостей, если «перекрасить» их радужную оболочку в карий цвет. Держитесь крепче, будет много неожиданностей.

1. Иэн Сомерхолдер

2. Дженнифер Энистон

3. Эд Ширан

4. Майли Сайрус

5. Элайджа Вуд

6. Тейлор Свифт

7. Брэд Питт

8. Марго Робби

9. Джуд Лоу

10. Мадонна

11. Брэдли Купер

12. Риз Уизерспун

13. Бенедикт Камбербэтч

14. Эми Адамс

15. Джаред Лето

16. Меган Фокс

17. Леонардо Ди Каприо

18. Софи Тернер

19. Киллиан Мерфи

20. Кэмерон Диас