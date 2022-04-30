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Как выглядели бы 19 любимых актеров, если бы прекратили бриться по утрам

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Мода на бороды пришла несколько лет назад и прочно удерживает свои позиции. Некоторые звезды считают, что наличие растительности на лице делает их более мужественными и привлекательными. Однако все еще остаются известные мужчины, которые продолжают регулярно бриться, не желая менять свой стиль в барбершопах.

Мы в AdMe.ru пофантазировали, как выглядели бы актеры Голливуда, которых почти никто не видел с бородой.

Том Холланд

Уилл Поултер

Энсел Эльгорт

Майлз Теллер

Лукас Хеджес

Эван Питерс

Билл Скарсгард

Джозеф Гордон-Левитт

Джейден Смит

Финн Вулфхард

Джесси Айзенберг

Пол Дано

Дилан Миннетт

Джейкоб Элорди

Кевин Зегерс

Коул Спраус

Джек Глисон

Тимоти Шаламе

Роуэн Аткинсон

А как вам кажется, мужчины с бородой обладают большим шармом в отличие от чисто выбритых?

Фото на превью Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News, Pexels
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AdMe/Кино/Как выглядели бы 19 любимых актеров, если бы прекратили бриться по утрам
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