Как выглядели бы 19 любимых актеров, если бы прекратили бриться по утрам
Мода на бороды пришла несколько лет назад и прочно удерживает свои позиции. Некоторые звезды считают, что наличие растительности на лице делает их более мужественными и привлекательными. Однако все еще остаются известные мужчины, которые продолжают регулярно бриться, не желая менять свой стиль в барбершопах.
Мы в AdMe.ru пофантазировали, как выглядели бы актеры Голливуда, которых почти никто не видел с бородой.
Том Холланд
Уилл Поултер
Энсел Эльгорт
Майлз Теллер
Лукас Хеджес
Эван Питерс
Билл Скарсгард
Джозеф Гордон-Левитт
Джейден Смит
Финн Вулфхард
Джесси Айзенберг
Пол Дано
Дилан Миннетт
Джейкоб Элорди
Кевин Зегерс
Коул Спраус
Джек Глисон
Тимоти Шаламе
Роуэн Аткинсон
А как вам кажется, мужчины с бородой обладают большим шармом в отличие от чисто выбритых?
Фото на превью Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News, Pexels
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