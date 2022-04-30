Как выглядели бы 19 любимых актеров, если бы прекратили бриться по утрам

Мода на бороды пришла несколько лет назад и прочно удерживает свои позиции. Некоторые звезды считают, что наличие растительности на лице делает их более мужественными и привлекательными. Однако все еще остаются известные мужчины, которые продолжают регулярно бриться, не желая менять свой стиль в барбершопах.